5 lançamentos da Netflix em abril de 2025

Abril promete ser um mês emocionante para os assinantes da Netflix. Entre os lançamentos, há o aguardado anime “Devil May Cry ” , que traz os intensos e eletrizantes combates do universo dos jogos para as telas. Para quem busca uma comédia leve e descontraída, o filme “Um Tio Quase Perfeito” chega trazendo momentos engraçados, com a história de um trambiqueiro carismático. Além disso, “Ransom Canyon” mistura drama familiar com romance e elementos do faroeste contemporâneo, ambientado nas deslumbrantes paisagens do Texas.
A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam à Netflix em abril de 2025!
1. Devil May Cry (03/04)
A série de anime é baseada na popular franquia de jogos “Devil May Cry”, criada pela Capcom, e acompanha Dante, um caçador de demônios com poderes sobrenaturais. Ele luta contra forças demoníacas enquanto busca vingar a morte de sua mãe e resolver os mistérios envolvidos no destino de sua família. A trama explora os desafios do protagonista, que, com suas habilidades e armas, enfrenta adversários sobrenaturais em uma jornada de vingança e autodescoberta.
2. The Clubhouse: uma temporada com o Red Sox (08/04)
A série documental com 8 episódios segue de perto o time de beisebol Boston Red Sox ao longo de uma temporada eletrizante da Major League Baseball , oferecendo uma visão inédita dos bastidores da equipe. Com acesso exclusivo aos vestiários, treinos e viagens, o documentário mergulha na rotina dos atletas, destacando os desafios competitivos, as relações no elenco e os momentos decisivos dentro e fora do campo. Além de mostrar uma intensa preparação para os jogos, a produção também revela histórias pessoais dos jogadores, a estratégia da comissão técnica e a paixão dos torcedores.
3. A descoberta das bruxas (15/04)
Baseada na trilogia “All Souls” de Deborah Harkness, a série segue Diana Bishop (Teresa Palmer), uma historiadora e bruxa relutante que descobre um manuscrito mágico perdido em Oxford. Esse achado desperta o interesse de criaturas sobrenaturais – bruxas, vampiros e demônios –, e coloca Diana no centro de uma jornada perigosa.
Para observá-la, Matthew Clairmont (Matthew Goode), um enigmático vampiro, se torna seu aliado e, apesar da rivalidade entre suas espécies, eles desenvolvem uma relação proibida. Juntos, eles embarcam em uma aventura que revela segredos ancestrais, ameaça a ordem sobrenatural e pode mudar o destino de todos.
4. Ransom Canyon (17/04)
A série é ambientada nas paisagens áridas do Texas Hill Country e gira em torno de três famílias de fazendeiros que disputam o controle de terras valiosas, enfrentando desafios que testam seus legados e relações pessoais. No centro da trama está Staten Kirkland (Josh Duhamel), um fazendeiro resiliente em busca de vingança após uma perda dolorosa, encontrando esperança no olhar e no coração de Quinn O’Grady (Minka Kelly), amiga de longa data e proprietária do salão de dança local.
5. Um tio quase perfeito (22/04)
A comédia brasileira acompanha Tony (Marcus Majella), um trambiqueiro carismático que sobrevive aplicando pequenos golpes e com a ajuda de sua mãe, Cecília (Ana Lúcia Torre). Após serem despejados de casa, Tony e Cecília buscam refúgio com Angela (Letícia Isnard), irmã distante de Tony. Ângela, que mora com seus três filhos — Patrícia (Júlia Svacinna), João (João Barreto) e Valentina (Soffia Monteiro) —, acaba cedendo e permite que o irmão e a mãe assumam sua casa quando a babá desaparece antes de sua viagem de trabalho. Então, Tony e Cecília assumem a responsabilidade de cuidar dos sobrinhos, resultando em diversas confusões e situações engraçadas.