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Estreias emocionantes

5 filmes e séries que estreiam na Netflix em novembro

Confira as novidades imperdíveis que chegam ao catálogo da plataforma de streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 18:35

Novembro chega com grandes novidades na Netflix (Imagem: Mouse Family | Shutterstock)
Novembro chega com grandes novidades na Netflix Crédito: Mouse Family | Shutterstock
Em novembro, a Netflix apresenta uma série de estreias emocionantes que vão agradar a diversos públicos. Entre as novidades, está “Nosso Segredinho”, uma comédia romântica natalina estrelada por Lindsay Lohan, que promete muitas risadas ao contar a história de dois ex-namorados forçados a passar o Natal juntos. Para os fãs de Ayrton Senna, chega a série original que explora a vida do icônico piloto, com Gabriel Leone no papel principal, destacando suas conquistas e rivalidades.
Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias da Netflix em novembro!

1. Meninas Malvadas: O Musical (06/11)

O filme ‘Meninas malvadas: O Musical’ é um remake do filme de sucesso lançado em 2004 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
O filme ‘Meninas Malvadas: O Musical’ é um remake do filme de sucesso lançado em 2004 Crédito: Reprodução digital | Netflix

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O filme musical é um remake do icônico longa de 2004, trazendo a história de Cady Heron, agora vivida por Angourie Rice. A trama acompanha Cady, uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos e enfrenta as dificuldades de se adaptar ao seu novo colégio, especialmente ao lidar com o grupo das populares, liderado pela carismática Regina George (Renée Rapp).
À medida que Cady tenta se integrar, ela se vê em situações complicadas, principalmente ao se apaixonar pela pessoa errada. O filme mescla comédia e musical, preservando o tom divertido do original enquanto explora temas de amizade e os desafios típicos da adolescência. 

2. Depois do Adeus (14/11)

O dorama japonês ‘Depois do Adeus’ acompanha a história de Saeko após perder o noivo em um acidente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
O dorama japonês ‘Depois do Adeus’ acompanha a história de Saeko após perder o noivo em um acidente Crédito: Reprodução digital | Netflix
O dorama japonês gira em torno da história de Saeko (Arimura Kasumi), noiva de Yusuke. No dia em que ele a pede em casamento, um trágico acidente de carro tira a vida dele. Após a sua morte, Saeko cai em profunda tristeza. Meses depois, ela conhece Naruse, que, sem saber, recebeu o coração de Yusuke em um transplante. À medida que se relacionam, Naruse começa a sentir as memórias e emoções do ex-noivo da jovem ressurgirem dentro dele, criando uma conexão única e complexa entre os três. 

3. Um Espião Infiltrado (21/11)

Em ‘Um Espião Infiltrado’, Charles busca um novo caminho após a morte de sua esposa (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em ‘Um Espião Infiltrado’, Charles busca um novo caminho após a morte de sua esposa Crédito: (Imagem: Reprodução digital | Netflix
A série segue Charles (Ted Danson), um professor aposentado que enfrenta uma nova fase em sua vida após a morte da esposa. Preso a uma rotina monótona e distante da filha, tudo muda quando ele responde a um anúncio de uma detetive particular . Então, o protagonista decide se disfarçar para investigar o roubo de uma relíquia de família, mergulhando em uma nova aventura que promete trazer de volta sua emoção e propósito de vida.

4. Nosso Segredinho (27/11)

No filme ‘Nosso segredinho’, um casal de ex-namorados é forçado a passar o Natal juntos e impedir que descubram sobre seu relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
No filme ‘Nosso segredinho’, um casal de ex-namorados é forçado a passar o Natal juntos e impedir que descubram sobre seu relacionamento Crédito: Reprodução digital | Netflix
O filme é uma comédia romântica natalina estrelada por Lindsay Lohan, que segue a história de dois ex-namorados forçados a passar o Natal juntos, após descobrirem que seus atuais parceiros são irmãos. A situação se torna ainda mais complicada com a presença de uma sogra exigente.
Para evitar constrangimentos, os ex-parceiros decidem fazer um pacto e agir como se não se conhecessem. Essa dinâmica cria uma série de momentos desconfortáveis e cômicos entre os personagens que prometem entreter o público. 

5. Senna (29/11)

A série ‘Senna’ explora a vida do lendário piloto brasileiro de Fórmula 1 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
A série ‘Senna’ explora a vida do lendário piloto brasileiro de Fórmula 1 Crédito: Reprodução digital | Netflix
A série original da Netflix explora a vida do lendário piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em seis episódios. A produção narra sua jornada, desde as vitórias nas pistas até os desafios pessoais e profissionais que enfrentou. Gabriel Leone assume o papel principal de Senna, com Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel, Matt Mella interpretando Alain Prost e Patrick Kennedy como Ron Dennis.
A série busca capturar a essência da Fórmula 1 e o impacto cultural de Senna, destacando suas rivalidades com outros pilotos como Prost e Nelson Piquet. A produção promete cativar tanto fãs do automobilismo quanto novos espectadores interessados na história de um dos maiores ícones do esporte no mundo.

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