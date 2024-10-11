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Série

'Ninguém Quer' é renovada para segunda temporada na Netflix

Comédia romântica com Adam Brody e Kristen Bell nos papéis principais estreou no dia 26 de setembro e vem fazendo sucesso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 10:47

'Ninguém Quer' é renovada para segunda temporada na Netflix
'Ninguém Quer' é renovada para segunda temporada na Netflix Crédito: Hopper Stone/Netflix
A Netflix anunciou, via redes sociais, que fará mais uma temporada de "Ninguém Quer". A comédia romântica com Adam Brody e Kristen Bell nos papéis principais estreou no dia 26 de setembro e vem fazendo sucesso desde então.
Na trama, Noah (Brody) é um jovem rabino de uma sinagoga reformista. Em meio ao fim de um relacionamento, ele se apaixona por Joanne (Bell), uma mulher ateia, que apresenta um podcast sobre sexo.
A série vem sendo apontada como o retorno triunfal do gênero queridinho dos anos 1990. Ainda não há detalhes sobre o que acontecerá na próxima temporada e nem sobre a data de estreia.
Criada por Erin Foster, "Ninguém Quer" conta ainda com Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn no elenco.

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