'Ninguém Quer' é renovada para segunda temporada na Netflix Crédito: Hopper Stone/Netflix

A Netflix anunciou, via redes sociais, que fará mais uma temporada de "Ninguém Quer". A comédia romântica com Adam Brody e Kristen Bell nos papéis principais estreou no dia 26 de setembro e vem fazendo sucesso desde então.

Na trama, Noah (Brody) é um jovem rabino de uma sinagoga reformista. Em meio ao fim de um relacionamento, ele se apaixona por Joanne (Bell), uma mulher ateia, que apresenta um podcast sobre sexo.

A série vem sendo apontada como o retorno triunfal do gênero queridinho dos anos 1990. Ainda não há detalhes sobre o que acontecerá na próxima temporada e nem sobre a data de estreia.