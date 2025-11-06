Imperdíveis

4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Confira estreias que atravessam estilos, países e linguagens cinematográficas

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:21

Diferentes estreias prometem atrair o público às salas com boas histórias e estilos variados Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

O mês de novembro chega com força aos cinemas, e a primeira semana promete movimentar o público com estreias de filmes que atravessam estilos, países e linguagens cinematográficas. As histórias que estreiam neste período exploram universos distintos — do suspense político ao humor sobrenatural, passando pela animação de aventura e por uma comédia policial cheia de ritmo.

A seguir, veja 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. O Agente Secreto; 06/11

Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência Crédito: Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

Em 1977, no Recife, Marcelo (Wagner Moura), professor e especialista em tecnologia, volta à cidade natal após anos em São Paulo. Ele tenta retomar a vida enquanto carrega um passado ligado à repressão política e a uma invenção misteriosa. Cercado por vigilância e ameaças, busca proteger o filho e encontrar refúgio entre dissidentes, enfrentando dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” mistura drama e thriller político com forte contexto histórico. O filme foi premiado em Cannes 2025 com Melhor Diretor, Melhor Interpretação Masculina (Wagner Moura) e o Prêmio Fipresci.

2. Quando o Céu se Engana; 06/11

Em “Quando o Céu se Engana”, Keanu Reeves vive um anjo que tenta consertar os próprios erros em uma comédia sobrenatural sobre sorte e destino Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Em “Quando o Céu se Engana”, o anjo Gabriel (Keanu Reeves) tenta ajudar Arj (Aziz Ansari), um homem em dificuldades, a entender que riqueza não é sinônimo de felicidade . O plano dá errado, e os dois acabam trocando de corpos — Arj assume a vida luxuosa de seu chefe (Seth Rogen), enquanto Gabriel perde suas asas e precisa lidar com a vida humana comum. O longa marca a estreia de Aziz Ansari na direção de um filme para o cinema, unindo comédia e elementos sobrenaturais. Além de Reeves e Rogen, o elenco conta com Keke Palmer e Sandra Oh.

3. Grand Prix: A Toda Velocidade; 06/11

Em “Grand Prix: A Toda Velocidade”, uma ratinha enfrenta desafios nas pistas para realizar o sonho de se tornar corredora e salvar o parque da família Crédito: Reprodução digital | Paris Filmes

A animação “Grand Prix: A Toda Velocidade” acompanha Edda, uma ratinha determinada a se tornar corredora e salvar o parque de diversões da família , prestes a ser tomado por dívidas. Com a ajuda do lendário piloto Ed, ela se disfarça e entra na disputa da corrida Grand Prix, enfrentando rivais e provando que talento pode vir dos lugares mais inesperados.

Dirigido por Waldemar Fast, o filme combina humor, ação e emoção em uma história voltada ao público de todas as idades. O elenco de vozes originais traz Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster e Hayley Atwell.

4. Honey, Não!; 06/11

Em “Honey, Não!”, uma detetive se envolve em uma investigação repleta de segredos e situações absurdas no interior da Califórnia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Em “Honey, Não!”, a detetive particular Honey O’Donahue (Margaret Qualley) investiga mortes que parecem estar ligadas a uma igreja comandada pelo carismático e perigoso padre Dean (Chris Evans). O que começa como um caso simples se transforma em uma trama de perseguições, chantagens e reviravoltas no interior da Califórnia. Sob direção de Ethan Coen e roteiro assinado por ele e Tricia Cooke, o filme combina humor e atmosfera de mistério. O elenco conta ainda com Aubrey Plaza e Gabby Beans.

Este vídeo pode te interessar