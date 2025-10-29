Cultura

5 lançamentos imperdíveis no Prime Video em novembro 2025

Confira as principais novidades que chegam à plataforma de streaming ao longo do mês

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:39

O mês chega com grandes estreias para os assinantes do Prime Video Crédito: Imagem: xalien | Shutterstock

Novembro chega com tudo no Prime Video, trazendo uma mistura de dramas, ação e mistério para o público. Entre os destaques do mês, está a aguardada segunda temporada de “Maxton Hall: O Mundo Entre Nós”, com o romance e as reviravoltas entre Ruby e James. A série “Malice”, por sua vez, mergulha em um suspense psicológico repleto de segredos, manipulação e tensão familiar. Com histórias envolventes, o streaming prepara um mês imperdível para quem gosta de maratonar.

A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções que chegam em novembro no Prime Video!

1. Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – 2ª temporada (07/11)

Na segunda temporada da série “Maxton Hall: O Mundo Entre Nós”, Ruby e James enfrentam diversos desafios para ficarem juntos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A segunda temporada da série começa logo após os acontecimentos em Oxford. Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) vive uma fase de conquistas, prestes a alcançar o sonho de estudar na universidade dos seus planos. Porém, uma tragédia na família de James Beaufort (Damian Hardung) altera completamente seus caminhos .

Abalado pela perda, James se distancia, deixando Ruby devastada e forçada a encarar sentimentos novos e dolorosos. Enquanto tenta se reconstruir, ela percebe que a dor emocional pode ser mais complexa do que imagina. Ele, por outro lado, enfrenta as pressões herdadas de seu mundo e o peso das próprias escolhas.

2. Bat-Fam (10/11)

Em “Bat-Fam”, Batman e Damian recebem novos moradores inesperados na mansão Wayne Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios

Na animação , a vida na Mansão Wayne toma um rumo inesperado quando Batman e Damian Wayne veem sua rotina transformada pela chegada de novos e peculiares moradores. Ao lado do sempre dedicado Alfred Pennyworth, eles passam a dividir o lar com Alicia Pennyworth, uma parente ousada e irreverente; Volcana; Ra’s al Ghul; e o imprevisível Man-Bat, que escolhe o campanário da mansão como novo abrigo. Entre desentendimentos, situações caóticas e momentos de afeto, essa família nada convencional tenta equilibrar o cotidiano turbulento com a responsabilidade de proteger Gotham City.

3. Playdate (12/11)

Em “Playdate”, Brian e Jeff encaram diversos perigos para manter os filhos seguros Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Brian (Kevin James) é um contador recém‑desempregado que se vê assumindo integralmente o papel de pai, cuidando do filho em casa. Em busca de um momento de descontração, ele concorda em se encontrar com Jeff (Alan Ritchson), um pai robusto e cheio de carisma, e o filho dele, para uma tarde de brincadeiras, futebol americano e bate‑papo.

Entretanto, o que parecia ser um momento normal rapidamente se transforma em caos quando uma gangue de mercenários invade o local, confundindo Brian com alguém ligado a segredos perigosos da vida secreta de Jeff. Diante da ameaça, os dois precisam trabalhar juntos para proteger as crianças e escapar de perseguições e explosões.

4. Malice (14/11)

Em “Malice”, Adam é o assistente de uma família poderosa e está decidido a desvendar os segredos dela Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Adam Healey (Jack Whitehall) é um jovem carismático contratado pela influente família Tanner para trabalhar como assistente, cuidando das crianças e ajudando nas tarefas da casa. À primeira vista, ele parece um funcionário exemplar, mas há algo enigmático por trás de seu comportamento gentil. Durante a temporada em que acompanha os Tanner entre Londres e Grécia, o protagonista começa a perceber fissuras na fachada de perfeição da família — segredos perigosos, jogos de poder e mentiras que se acumulam sob o brilho do luxo.

A tensão cresce à medida que sua antipatia por Jamie Tanner (David Duchovny) se torna evidente, levantando a suspeita de uma conexão antiga entre os dois. Em meio ao cenário paradisíaco grego, verdades sombrias vêm à tona, revelando as motivações ocultas de Adam e o passado conturbado que liga suas intenções ao destino dos Tanner.

5. The Mighty Nein (19/11)

Em “The Mighty Nein”, um grupo de desajustados precisa se unir para salvar o mundo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A série acompanha um grupo de aventureiros excêntricos e outsiders que se unem por acaso e acabam se tornando improváveis heróis. Cada um carrega um passado conturbado, marcado por perdas, crimes ou segredos, mas todos encontram no grupo uma segunda chance de redenção .

Quando um artefato mágico poderoso cai nas mãos erradas, o grupo precisa deixar as diferenças de lado para impedir que ele destrua o frágil equilíbrio do mundo. Ao longo da jornada, enfrentam criaturas míticas, conspirações políticas e dilemas pessoais que colocam à prova sua lealdade e coragem.