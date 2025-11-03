Cultura

5 lançamentos da Netflix para a semana 03 a 09 de novembro 2025

Veja filmes e séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo dos dias

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:03

A semana reserva grandes lançamentos na Netflix Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A semana na Netflix chega repleta de estreias imperdíveis, misturando humor, ação e suspense psicológico. Entre os destaques, “Os Caras Malvados no Pedaço” traz uma divertida série de animação que revela como o grupo de vilões ainda estava aprendendo a se firmar no mundo do crime, antes dos eventos do filme original. O suspense “Você Estava Lá” apresenta uma jovem escritora presa em um relacionamento abusivo que, ao lado de uma amiga, elabora um plano arriscado para recuperar a própria liberdade — até que um visitante inesperado muda tudo.

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix para a semana 03 a 09 de novembro 2025!

1. Como um Relâmpago (06/11)

“Como um relâmpago” mostra a ascensão e o curto mandato de James A. Garfield como presidente dos Estados Unidos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série é baseada no romance “Destiny of the Republic”, de Candice Millard, e acompanha o professor e congressista James A. Garfield (Michael Shannon) em sua ascensão à presidência dos Estados Unidos, vendo no cargo uma oportunidade de reformar o sistema político após a Guerra Civil e promover justiça no serviço público. Ao mesmo tempo, o jovem idealista angustiado Charles J. Guiteau (Matthew Macfadyen) — que inicialmente o admira, mas depois o culpa por suas frustrações — planeja uma vingança explosiva.

Durante a curta gestão de Garfield, sua esposa Lucretia “Crete” Garfield (Betty Gilpin) luta para proteger a família e o legado do marido, enquanto o vice‑presidente Chester A. Arthur (Nick Offerman) se prepara para assumir um papel inesperado.

2. Bad Genius: A Série (06/11)

Em “Bad Genius: A Série”, estudantes criam métodos para colar em exames escolares e burlar o sistema Crédito: Imagem: Reprodução digital | GDH

A série conta a história de estudantes brilhantes do ensino médio que descobrem a fragilidade de um sistema de exames e transformam-se em arquitetos de uma sofisticada rede de trapaças. Liderados por uma aluna prodígio que precisa superar limitações financeiras, eles criam métodos engenhosos de colar para ajudar colegas ricos e preservar seus próprios futuros.

À medida que o esquema escala, os riscos aumentam: alianças são testadas, amizades se desmoronam e os envolvidos se veem frente a dilemas éticos, pressões familiares e consequências imprevisíveis.

3. Os Caras Malvados no Pedaço (06/11)

“Os Caras Malvados no Pedaço” mostra o início da carreira criminosa do grupo Crédito: Imagem: Reprodução digital | DreamWorks

A série de animação serve como prelúdio do filme “Os Caras Malvados”, explorando os primeiros passos do grupo no mundo do crime. A trama acompanha Sr. Lobo, Sr. Cobra, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sra. Tarântula enquanto buscam se estabelecer como criminosos engenhosos e ganhar reputação no submundo.

Durante os episódios, eles enfrentam obstáculos, elaboram planos arriscados e descobrem lições valiosas sobre lealdade, colaboração e confiança mútua. Com doses de ação, humor e situações inesperadas, a produção mostra como esses anti-heróis se tornaram a equipe lendária apresentada no longa original.

4. Você Estava Lá (07/11)

Em “Você Estava Lá”, Hui-su e Eun-su elaboram um plano para libertá-la de um casamento abusivo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série acompanha Hui-su (Lee Yoo-mi), uma jovem escritora infantil que vive presa em um relacionamento abusivo com Jin-pyo (Jang Seung-jo). Cansada da violência e do controle do marido, ela se une à amiga Eun-su (Jeon So-nee), funcionária de uma loja de departamentos, para colocar em prática um plano arriscado de libertação. No entanto, quando um visitante inesperado aparece, tudo sai do controle, transformando o que parecia uma fuga em um perigoso jogo psicológico. Entre segredos, culpa e redenção, a trama explora até onde alguém pode ir para recuperar a própria vida.

5. Nasce Uma Estrela (07/11)

Em “Nasce Uma Estrela”, Jackson ajuda a lançar Ally ao estrelato Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.

O músico Jackson Maine (Bradley Cooper) descobre Ally Campana (Lady Gaga), uma cantora talentosa ainda desconhecida. Ele decide ajudá-la a lançar a carreira , e rapidamente o sucesso se torna estrondoso. Porém, à medida que a fama cresce, Jackson enfrenta problemas pessoais e vícios que ameaçam seu relacionamento e a própria estabilidade emocional do casal. Entre amor, sonhos e desafios, eles precisam lidar com escolhas difíceis e o preço da notoriedade.