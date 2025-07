Cultura

4 filmes interessantes que chegam ao cinema nesta semana

Descubra as estreias deste período e escolha sua próxima sessão

Entre lançamentos que exploram o amor, a amizade, o suspense e a luta pela sobrevivência, a programação da semana nos cinemas traz um mosaico de enredos que dialogam com temas universais. São produções que buscam provocar sensações variadas, de sorrisos leves a reflexões mais profundas sobre o que move as pessoas em seus caminhos. >

Com títulos que reúnem diretores consagrados e novos talentos, a seleção equilibra emoção e diversidade. As estreias chegam para renovar o calendário e oferecer opções que agradam diferentes gostos. A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana! >

1. Amores Materialistas – 31/07

Dirigido por Celine Song e estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, o longa acompanha Lucy, uma casamenteira dedicada que acaba vivendo um conflito emocional quando reencontra John, um antigo amor que nunca esqueceu, ao mesmo tempo em que se envolve com Harry, um homem rico e aparentemente perfeito. Entre um passado cheio de sentimentos e a promessa de estabilidade, ela precisa lidar com o coração dividido. O filme explora relações humanas imperfeitas e questiona o que realmente importa em uma história de amor: segurança, paixão ou autenticidade. >

2. Shadow Force – Sentença de Morte – 31/07

Com direção de Joe Carnahan e atuações de Kerry Washington, Omar Sy e Mark Strong, a história acompanha Kyrah e Isaac, integrantes de uma unidade de elite secreta que violam a principal regra da organização: nunca se apaixonar. Ao formarem uma família , tornam-se alvos da própria força para a qual um dia trabalharam, sendo obrigados a fugir com o filho enquanto enfrentam perseguições implacáveis. A trama combina ação intensa com o drama de proteger aqueles que amam, mostrando até onde alguém pode ir para manter a família unida diante de uma sentença de morte. >