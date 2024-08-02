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Cultura

4 dicas para organizar metas de leitura alcançáveis

Veja como alguns hábitos podem ajudar a inserir mais livros na sua rotina
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Estabelecer o hábito da leitura é fundamental para a saúde cognitiva e amplia a capacidade criativa Crédito: Halfbottle | Shutterstock
Segundo uma pesquisa do site Os Melhores Livros (OML), 30,9% dos participantes desejam ler mais de 20 livros em 2024. No entanto, 31,8% dos entrevistados apontam a falta de tempo como o principal obstáculo para alcançar essa meta.
Independentemente do gênero, a leitura estimula o cérebro e é benéfica para a saúde mental. Um estudo da Universidade de Sussex revelou que ler pode reduzir os níveis de estresse em até 68%. Além disso, esse hábito melhora a escrita, amplia o vocabulário, desenvolve a criatividade e fomenta o senso crítico individual.
Pensando nisso, André Palme, diretor de conteúdo e marketing do Skeelo (ecossistema de livros e leitura) lista algumas dicas práticas para os leitores organizarem suas metas de leitura. Confira!

1. Defina metas reais

Estabelecer metas alcançáveis dentro de cada realidade é essencial para garantir o cumprimento do objetivo, seja escolhendo a quantidade de livros por mês ou o número de páginas que serão lidas por dia. “Além disso, também é importante definir prioridades na lista de leituras e as revisitar de tempos em tempos para ter certeza de que ainda se adequam às necessidades de cada leitor”, explica.

2. Defina um tempo para leitura

Reservar um tempo específico para dedicar à leitura é um fator determinante para transformar um hábito diário e facilitar o cumprimento das metas. Ter um horário fixo ajuda a incorporar a prática como parte da rotina. “Para os iniciantes do mundo da literatura, uma boa estratégia é ir aumentando o tempo gradativamente de forma que não fique cansativo e o leitor consiga ir aumentando a concentração”, reforça.
Imagem Edicase Brasil
Compreender o seu gênero de livro favorito é uma das estratégias para não abandonar a leitura Crédito: Arthur Bargan | Shutterstock

3. Descubra o seu gênero favorito

Entender o perfil dos livros que estão na lista é necessário para não abandonar a leitura inacabada por falta de identificação com o estilo literário. Alternar entre diferentes gêneros pode ajudar o leitor a descobrir qual o seu preferido e que mais atrai sua atenção, além de contribuir para manter a prática interessante e evitar o tédio.

4. Participe de clubes de leitura

Juntar-se a um grupo de leitura pode proporcionar motivação extra e um senso de comunidade. “Discutir os livros com outras pessoas pode enriquecer a experiência de leitura , além de contribuir para o conhecimento de novos títulos, autores e gêneros literários”, reforça o executivo.

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