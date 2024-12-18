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Turismo

4 cenários deslumbrantes em Angra dos Reis para conhecer

Embarque em uma viagem para explorar ilhas preservadas e paisagens dignas de cartão-postal
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 15:45

Angra dos Reis oferece um visual único com praias deslumbrantes e águas cristalinas (Imagem: Arkadij Schell | Shutterstock)
Angra dos Reis oferece um visual único com praias deslumbrantes e águas cristalinas Crédito: Imagem: Arkadij Schell | Shutterstock
Dizem que Angra dos Reis tem 365 ilhas, uma para cada dia do ano. O que é certo é que todas exibem um visual paradisíaco, com vegetação preservada e um mar de águas calmas, cristalinas e que brilham em um tom esmeralda. Para visitar algumas das milhares de praias do arquipélago, é preciso fechar um passeio de barco com uma agência local, com saídas geralmente do Cais de Santa Luzia, no continente, ou da Vila do Abraão, em Ilha Grande.
Aliás, Ilha Grande concentra algumas das melhores praias de Angra dos Reis. Vale também conhecer a Ilha da Gipóia, a Lagoa Azul (junto à Ilha Comprida) e as pequenas e rochosas Ilhas Botinas, além de diversos outros cenários deslumbrantes.

1. Praia de Lopes Mendes

Com águas cristalinas e quase 3 km de extensão, esta é a mais famosa praia de Ilha Grande. Apesar da popularidade, costuma ser tranquila, por ser acessível apenas de barco ou trilha.

2. Ilha de Cataguás

Também chamada de Cataguases, a ilha é bem pequena, cercada por águas cristalinas e faixas de areia branquinha. O mar calmo aparece ali como uma piscina natural rasinha, sendo perfeito para um bom mergulho .
A Praia do Aventureiro tem ótimas ondas para surfistas e trilhas a serem aproveitadas (Imagem: Peter116 | Shutterstock)
A Praia do Aventureiro tem ótimas ondas para surfistas e trilhas a serem aproveitadas Crédito: Imagem: Peter116 | Shutterstock

3. Praia do Aventureiro

Localizada em Ilha Grande, abriga o “coqueiro deitado”, um dos cartões-postais de Angra dos Reis, e agrada todos os perfis com piscinas naturais entre as pedras, boas ondas para os surfistas e trilhas.

4. Praia do Caxadaço

Quase escondida pelas pedras e exuberante vegetação nativa, esta pequena enseada tem um visual digno do Caribe e é praticamente deserta. Fica também em Ilha Grande.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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