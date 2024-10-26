5 lugares que você precisa conhecer em Belém do Pará

O Mangal das Garças é um dos locais mais encantadores de Belém Crédito: Divulgação/Mangal das Garças

A capital do Pará tem muito a oferecer. Belém é uma potência turística, gastronômica e cultural, capaz de impressionar qualquer um que decida se aventurar por seus encantos. Por isso, a diversidade talvez seja o seu diferencial, sendo possível criar roteiros variados e dinâmicos.

Em viagem a Belém neste mês, pude contemplar alguns lugares que - pela minha curadoria - são indispensáveis durante uma breve ou até longa visita. Um dos destaques é o Museu do Estado do Pará, ainda pouco explorado pelos turistas, que carrega uma parte importante da história dos paraenses - além de contemplar boas exposições.

Também não poderia deixar de fora dessa seleção alguns dos pontos mais tradicionais da cidade, como o Mercado Ver-o-Peso e a belíssima Estação das Docas. E como sempre estamos querendo mais, HZ ainda traz detalhes de novas construções que prometem fomentar ainda mais o turismo da região.

A Estação das Docas é um reduto gastronômico e turístico de Belém Crédito: Felipe Khoury

Ficou curioso? Então confira abaixo o top 5 lugares para visitar em Belém do Pará.

MERCADO VER-O-PESO

O nosso primeiro local do roteiro não poderia ser outro: o Mercado Ver-o-Peso. Inaugurado em 1901, esse é considerado um dos mercados públicos mais antigos do País. Ali, é possível encontrar o melhor da gastronomia e cultura nortista, em especial, a paraense. Tem desde ervas medicinais, especiarias, comida (como tacacá, peixe e o tradicional açaí) e até os famosos perfumes com nomes peculiares.

No Mercado Ver-o-Peso é possível encontrar itens curiosos, como os perfumes para afastar mau-olhado Crédito: Felipe Khoury

MUSEU DO ESTADO DO PARÁ

Essa é uma dica preciosa e ainda pouco explorada. Atualmente abrigado no Palácio Lauro Sodré, o Museu do Estado do Pará dispõe de um acervo diverso, composto de pinturas, mobiliário, acessórios e fotografias. Além disso, o local também abriga a capela onde aconteceu o primeiro Círio de Nazaré, hoje considerada a maior procissão religiosa do Brasil . Quem também for ao local, poderá conhecer as galerias Manoel Pastana e Antonio Parreiras, que costumam receber mostras de curta e média duração.

O Museu do Estado do Pará dispõe de um acervo diverso, além de abrigar a capela onde aconteceu o primeiro Círio Crédito: Felipe Khoury

MANGAL DAS GARÇAS

Criado em 2005, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças é um espetáculo à parte na capital paraense. Com seus 40 mil metros quadrados, às margens do Rio Guamá, o local conta com lagos, aves, vegetação típica, opções de lazer e restaurante. Segundo o portal oficial do Mangal, o que antes era uma área alagada com extenso aningal transformou-se em mais um belo recanto de Belém. E de fato, é tudo isso.

O Mangal das Garças se destaca pela vegetação típica e aves locais Crédito: Uchoa Silva/Mangal das Garças

BASÍLICA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

A próxima indicação é um dos lugares mais importantes de Belém. A Basílica de Nossa Senhora do Nazaré, construída em 1909, é uma das únicas basílica da Amazônia brasileira. Sua importância religiosa se materializa principalmente no segundo domingo de outubro, quando acontece o Círio de Nazaré. Localizada na Av. Nossa Senhora de Nazaré, o templo impressiona pelo estilo neoclássico e seu interior de mármore.

A Basílica Nossa Senhora de Nazaré atrai muitos fieis principalmente na época do Círio, em outubro Crédito: Felipe Khoury

ESTAÇÃO DAS DOCAS

Por fim, mas não menos importante: a Estação das Docas. Esse enorme complexo gastronômico e turístico, onde ficava o antigo porto fluvial em Belém, é um verdadeiro charme. Seja para um almoço ou no fim de tarde durante o happy hour, o local é uma dica certa para quem busca conforto e descontração. Inclusive, a Estação fica ao lado do tradicional Ver-o-Peso, então já coloca no roteiro para facilitar na logística.

A Estação das Docas é um dos points gastronômicos mais famosos de Belém Crédito: Felipe Khoury

NOVIDADES PARA 2025

Pegando o gancho da Estação das Docas, um novo megacomplexo cultural e gastronômico está ganhando vida também às margens do rio Guamá. Chamada de Porto Futuro II, a construção movida pela Vale junto com o governo do Pará ocupa cinco galpões da antiga área portuária da cidade. O espaço terá capacidade máxima para até 17 mil pessoas e deverá ficar pronto em setembro de 2025.

Paralelo ao Porto Futuro II, o Parque da Cidade também está sendo projetado para mudar a vida dos paraenses. Ao todo, o parque terá mais de 500 mil metros quadrados. Ambos projetos fazem parte das obras para a 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que acontece em Belém, em novembro do próximo ano.