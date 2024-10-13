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Decoração

3 flores para decorar a casa na primavera

Veja algumas espécies que podem ajudar a trazer mais cor e vida para o seu lar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Outubro de 2024 às 11:35

A orquídea phalaenopsis combina com todos os ambientes da casa (Imagem: Alie04 | Shutterstock)
A orquídea phalaenopsis combina com todos os ambientes da casa (Imagem: Alie04 | Shutterstock) Crédito:
A primavera é uma estação em que tudo floresce, sendo o momento perfeito para incorporar flores também nos ambientes internos da casa. Elas adicionam um toque de vida e cor ao cotidiano, além de tornarem o espaço mais acolhedor e agradável.
Ter flores em casa não apenas melhora a estética, mas também promove uma sensação de bem-estar, frescor e leveza. Aproveitar a variedade da estação pode transformar qualquer ambiente, tornando-o mais harmonioso e cheio de energia positiva.
A florista Maiara Munholi, proprietária da Inspira Ateliê de Flores, lista três flores para você ter mais cor e vida dentro de casa. Veja abaixo! 

1. Orquídea phalaenopsis

Quando o assunto são flores para decorar a casa, muitas pessoas pensam na orquídea. Trata-se de uma espécie forte, floresce muito na primavera e fica linda em qualquer ambiente. Por isso, ela é tão adorada para ambientes internos, como sala e escritório, além de quarto e banheiro.
Cuidados: sempre mantenha a flor em ambientes úmidos e com sol ameno.  

2. Hortênsia

Outra flor indicada para decorar a casa durante a primavera é a hortênsia. Muitas pessoas acham que ela é típica de jardim, mas pode ser cultivada em uma varanda ou em um vaso dentro de casa. 
Cuidados: a flor precisa do sol da manhã, e fica mais forte e saudável se for utilizado substrato na terra na hora do plantio.
O antúrio é ideal para o escritório (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)
O antúrio é ideal para o escritório (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock) Crédito:

3. Antúrio

Outra flor ideal para deixar a casa mais bonita na primavera é o antúrio. Há muitas versões dessa planta, como mini, e com várias cores , como rosa. São plantas curingas que florescem o ano inteiro, principalmente na primavera. É indicada para o escritório. 
Cuidados: a flor precisa ser sempre regada, mas não exagere na quantidade de água! Verifique se há necessidade colocando o dedo na terra; se o dedo sair sujo, continua molhada e não há necessidade de mais água. 

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