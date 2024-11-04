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Turismo

12 melhores atrações e shows do Magic Kingdom

Descubra experiências encantadoras e espetáculos inesquecíveis no parque temático do Walt Disney World
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 16:36

O Magic Kingdom Park foi o primeiro parque temático do Walt Disney World (Imagem: dorengo5 | Shutterstock)
O Magic Kingdom Park foi o primeiro parque temático do Walt Disney World  Crédito: dorengo5 | Shutterstock
Inaugurado em 1971, o Magic Kingdom Park foi o primeiro parque temático do Walt Disney World, uma ideia inovadora de Walt Disney, concebida a partir do sucesso da Disneyland, na Califórnia. Além dessa importância histórica, ele está consolidado como o mais famoso parque temático do mundo, com aquela visão inconfundível do Castelo da Cinderela no centro de tudo.
Com mais de 60 atrações e experiências, o Magic Kingdom é uma combinação de atrações clássicas, que se mantêm atuais há décadas, com novidades, muitas delas inspiradas em produções favoritas do Walt Disney Studios. Essa é uma terra mágica, onde você vai encontrar princesas, se emocionar com fogos de artifício e voltar a ser criança por algumas horas.
O parque é dividido em seis áreas temáticas: Main Street, U.S.A. (bem na entrada, uma rua cheia de lojas e delícias gastronômicas), Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland e Tomorrowland. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras atrações imperdíveis!

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1. Big Thunder Mountain Railroad (Frontierland)

Montanha-russa leve que simula um trem atravessando uma mina de ouro abandonada, no melhor estilo Velho Oeste.

2. Haunted Mansion (Liberty Square)

Tradicional tour pela divertida mansão mal-assombrada, cheia de detalhes surpreendentes e efeitos especiais.

3. Mickey’s Philhar Magic (Fantasyland)

O Pato Donald estrela um filme em 3D com sequências musicais de animações clássicas Disney.

4. Pirates of the Caribbean (Adventureland)

Passeio de barco pelo mundo dos piratas do século XVII, com personagens animatrônicos , como o Capitão Jack Sparrow, e cenas que inspiraram a saga “Piratas do Caribe”.

5. Seven Dwarfs Mine Train (Fantasyland)

Montanha-russa leve que atravessa a mina de diamantes de “Branca de Neve e os Sete Anões”.
Na área temática Tomorrowland, os visitantes podem ter uma experiência no espaço sideral por meio do ‘Space Mountain’ (Imagem: dorengo5 | Shutterstock)
Na área temática Tomorrowland, os visitantes podem ter uma experiência no espaço sideral por meio do ‘Space Mountain’  Crédito: dorengo5 | Shutterstock

6. Space Mountain (Tomorrowland)

Viaje pelo espaço sideral em alta velocidade nesta montanha-russa no escuro.

7. Tiana’s Bayou Adventure (Frontierland)

Uma aventura musical pelas águas do “bayou” com as canções de “A Princesa e o Sapo” e uma queda de 15 metros para se molhar.

8. TRON Lightcycle/Run (Tomorrowland)

A montanha-russa mais rápida dos parques temáticos Disney, com um veículo inovador, curvas em alta velocidade e efeitos visuais.

9. Disney Festival of Fantasy Parade

Desfile com carros alegóricos, músicas e personagens da Fantasyland, como a Bela e a Fera, Rapunzel, Peter Pan e Mickey Mouse.

10. Happily Ever After

Espetáculo noturno de fogos de artifício, luzes, lasers e projeções no Castelo da Cinderela que reflete o heroísmo das histórias Disney, com uma trilha sonora arrebatadora.

11. Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party

A festa de Halloween do Walt Disney World, com experiências para todas as idades, entre shows , comidas e bebidas temáticas e pontos para pedir doces ou travessuras. Em noites selecionadas entre agosto e outubro (ingressos vendidos separadamente).

12. Mickey’s Very Merry Christmas Party

Além da decoração natalina e do Frozen Holiday Surprise, a festa de Natal do Magic Kingdom tem shows especiais, biscoitos e bebidas festivas e mais. Em noites selecionadas entre novembro e dezembro (ingressos vendidos separadamente).

O que está por vir?

O Magic Kingdom vai passar pela maior expansão de sua história, com uma nova área temática dos vilões da Disney , área reimaginada na Frontierland inspirada no filme “Carros”, nova taverna de Piratas do Caribe na Adventureland e a nova parada noturna Disney Starlight, que estreará no verão de 2025.
Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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