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Horóscopo

Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor

Vênus em Libra até 04 de dezembro de 2023 é um período maravilhoso para o amor; veja previsões e dicas
Personare

Personare

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 13:00

Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor
Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor Crédito: Personare
Vênus entrou em Libra nesta quarta-feira, 08 de novembro, e segue até 04 de dezembro de 2023. É um dos melhores períodos do ano para o amor, pois Vênus, o planeta dos relacionamentos, está em seu domicílio, pois rege o signo de Libra.
Vênus em Libra é um trânsito poderoso, que traz consigo charme, sociabilidade e desenvoltura para as pessoas em suas relações. Além disso, está fortemente ligada à estética, compras e beleza.
Por isso, é um período propício para fazer escolhas acertadas nessas áreas, assim como em parcerias e relacionamentos.
Pensando especificamente no amor, confira a seguir algumas dicas para quem busca aprimorar suas relações ou está em busca de um amor.
Mas é importante ressaltar que é fundamental acompanhar as previsões astrológicas para entender os aspectos que Vênus vai fazer com outros planetas durante esse período.
A melhor forma é acompanhando as previsões semanais no Personare e vendo os seus trânsitos pessoais no amor aqui no Horóscopo Personalizado.

Vênus entra em Libra e...

  • Dicas para quem NÃO está em um relacionamento:
  • Aproveitar um dos momentos mais propícios do ano para flertar, em que seu charme e atratividade estarão em alta.
  • Tornar alguém especial se sentindo valorizado e único. Ou seja, aproveite e faça essa pessoa se apaixonar por você, mostrando seu interesse e fazendo elogios sinceros.
  • Utilizar técnicas de sedução, mantendo um equilíbrio entre se aproximar e manter um toque de mistério estratégico.
  • Evitar demonstrar desespero ou frieza em excesso, equilibrando o entusiasmo e a reserva.
  • Explorar lugares agradáveis e bem recomendados, como festas de casamento, aplicativos de relacionamento, eventos com amigos e conhecidos, bem como viagens, para conhecer pessoas ou marcar encontros.
  • Dicas para quem está em um relacionamento sério:
  • Priorizar o amor e a relação, dedicando tempo para alimentar o vínculo e demonstrar carinho.
  • Fortalecer a conexão ao ser um parceiro atencioso e compreensivo, colocando-se no lugar do amado.
  • Explorar oportunidades de viagens românticas, jantares a dois e eventos sociais, aproveitando o clima harmonioso.
  • Manter a comunicação aberta, fazendo perguntas simples para garantir o bem-estar emocional do parceiro.
  • Fazer gestos gentis e demonstrar atenção, enriquecendo o relacionamento e mantendo o romantismo vivo.
  • Usar essa fase harmoniosa como uma oportunidade para discutir imparcialmente as necessidades e desejos, revitalizando relações que possam estar desgastadas.
  • Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]

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