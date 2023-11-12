Vênus entra em Libra: saiba como aproveitar para o amor

Vênus entrou em Libra nesta quarta-feira, 08 de novembro, e segue até 04 de dezembro de 2023. É um dos melhores períodos do ano para o amor, pois Vênus, o planeta dos relacionamentos, está em seu domicílio, pois rege o signo de Libra.
Vênus em Libra é um trânsito poderoso, que traz consigo charme, sociabilidade e desenvoltura para as pessoas em suas relações. Além disso, está fortemente ligada à estética, compras e beleza.
Por isso, é um período propício para fazer escolhas acertadas nessas áreas, assim como em parcerias e relacionamentos.
Pensando especificamente no amor, confira a seguir algumas dicas para quem busca aprimorar suas relações ou está em busca de um amor.
Mas é importante ressaltar que é fundamental acompanhar as previsões astrológicas para entender os aspectos que Vênus vai fazer com outros planetas durante esse período.
A melhor forma é acompanhando as previsões semanais no Personare e vendo os seus trânsitos pessoais no amor aqui no Horóscopo Personalizado.
Vênus entra em Libra e...
- Dicas para quem NÃO está em um relacionamento:
- Aproveitar um dos momentos mais propícios do ano para flertar, em que seu charme e atratividade estarão em alta.
- Investir em seu visual, considerando a possibilidade de adicionar algo novo ao seu guarda-roupa ou estilo. Se quiser mudar o visual, confira aqui a calculadora lunar voltada para os cabelos.
- Tornar alguém especial se sentindo valorizado e único. Ou seja, aproveite e faça essa pessoa se apaixonar por você, mostrando seu interesse e fazendo elogios sinceros.
- Utilizar técnicas de sedução, mantendo um equilíbrio entre se aproximar e manter um toque de mistério estratégico.
- Evitar demonstrar desespero ou frieza em excesso, equilibrando o entusiasmo e a reserva.
- Explorar lugares agradáveis e bem recomendados, como festas de casamento, aplicativos de relacionamento, eventos com amigos e conhecidos, bem como viagens, para conhecer pessoas ou marcar encontros.
- Dicas para quem está em um relacionamento sério:
- Priorizar o amor e a relação, dedicando tempo para alimentar o vínculo e demonstrar carinho.
- Valorizar a estética e presentear a pessoa parceira com algo que seja visualmente atraente e significativo. Veja aqui dicas para escolher o presente certo!
- Fortalecer a conexão ao ser um parceiro atencioso e compreensivo, colocando-se no lugar do amado.
- Explorar oportunidades de viagens românticas, jantares a dois e eventos sociais, aproveitando o clima harmonioso.
- Manter a comunicação aberta, fazendo perguntas simples para garantir o bem-estar emocional do parceiro.
- Fazer gestos gentis e demonstrar atenção, enriquecendo o relacionamento e mantendo o romantismo vivo.
- Usar essa fase harmoniosa como uma oportunidade para discutir imparcialmente as necessidades e desejos, revitalizando relações que possam estar desgastadas.
- Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]