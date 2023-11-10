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Horóscopo

Trânsito de Mercúrio em Sagitário: como aproveitar essa boa fase

Estamos prestes a experimentar uma fase de maior sinceridade, abertura e impulsividade em nossa maneira de se comunicar
Personare

Personare

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 11:40

Trânsito de Mercúrio em Sagitário: como aproveitar essa boa fase
Trânsito de Mercúrio em Sagitário: como aproveitar essa boa fase Crédito: Personare
Nesta quarta-feira (10), Mercúrio entrou no expansivo signo de Sagitário, onde permanecerá até o dia 1º de dezembro de 2023. O trânsito de Mercúrio em Sagitário representa uma mudança marcante em nossa forma de comunicação e interação. 
Ao contrário da discrição e da estratégia que caracterizaram o trânsito de Mercúrio em Escorpião, que ocorreu de 22 de outubro a 10 de novembro, agora estamos prestes a experimentar uma fase de maior sinceridade, abertura e impulsividade em nossa maneira de se comunicar.
A seguir, te contamos tudo sobre esse período. Mas não esqueça de ver se não existe alguma recomendação específica para a sua vida no Horóscopo Personalizado, que cruza os trânsitos do céu com os do seu Mapa.

O que significa o trânsito de Mercúrio em Sagitário

Mercúrio em Sagitário é conhecido por encorajar a expressão franca e direta dos pensamentos e ideias. 
Por isso, durante esse período, é provável que as palavras fluam mais livremente, e a tendência é que nos tornemos mais discursivos e dispostos a compartilhar nosso conhecimento com os outros. 
Esse trânsito é uma oportunidade para ensinar, aprender e explorar novos horizontes intelectuais.

Vantagens do período

Uma das maiores vantagens de Mercúrio em Sagitário é o otimismo que ele traz consigo, embora isso possa não ser imediatamente visível de início, porque temos outros trânsitos tensos, como contamos aqui nas previsões da semana.
Mas a tendência é que, com o tempo, comecemos a fazer mais planos e a desejar alçar voos mais altos em nossos projetos e aspirações. 
Sagitário é um signo de expansão e busca por significado, e Mercúrio nesta posição nos incentiva a pensar grande e acreditar em nosso potencial.
Uma boa sugestão é conferir aqui já as previsões para o seu signo em 2024. Assim, você já pode ir direcionando seu olhar e aspirações para o que de mais propício está desenhado.

Cuidados para este período

É importante mencionar que durante este trânsito de Mercúrio em Sagitário, devemos tomar cuidado com a indiscrição. 
A franqueza e a abertura podem levar a situações desconfortáveis, como fazer perguntas inadequadas, dar palpites não solicitados ou não ouvir atentamente os outros. 
Portanto, é crucial lembrar de ser respeitoso e considerado em nossas interações, mantendo o equilíbrio entre a honestidade e a sensibilidade.
Além disso, a partir de domingo (12), e durante toda a segunda quinzena de novembro, Mercúrio em Sagitário faz um sextil com Vênus em Libra. Esse representa uma ótima combinação para a vida cultural e social. 
É uma oportunidade para encontros, reuniões sociais e discussões construtivas. Mesmo em um contexto de tensão, como pode ser indicado pelo mapa da Lua Nova, a capacidade de diálogo e conciliação estará presente.
  • Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]

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