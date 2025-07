Astrologia

Veja como aproveitar as energias do portal 7/7

Astrólogo ensina ritual para aproveitar o dia da melhor forma

Hoje é 7/7, uma data marcada por um portal energético e numerológico considerado especialmente potente. Os portais como esse são momentos de alinhamento entre o plano espiritual e o plano terrestre, em que as energias do universo se tornam mais acessíveis e circulam com maior intensidade ao nosso redor. >