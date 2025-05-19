6 banhos com ervas para eliminar energias negativas

Uma prática antiga e profundamente enraizada em diversas culturas, os banhos com ervas são uma técnica poderosa para purificar e renovar o campo energético. Utilizados especialmente naqueles dias estressantes nos quais as energias estão carregadas, eles são uma alternativa para promover o equilíbrio emocional e espiritual, mas não se limitam somente a isso.
No quesito conexão, as ervas também são um meio-campo entre o ser humano e a Mãe-Natureza, como explica a espiritualista Kélida Marques. “Essas ervas são elementos que estão em nosso cotidiano, facilitando o encontro. Muitas dessas estão em conexão com a natureza, trazendo aquela essência de terra, energias positivas, tranquilidade”, afirma.
A seguir, confira 6 banhos com ervas para você limpar o corpo e atrair boas energias!
Banho para descarregar o corpo
Ingredientes
- 1 punhado de arruda
- 1 punhado de manjericão
- 1 punhado de alecrim
- 1 punhado de aroeira
- 6 cravos-da-índia
- 2 folhas de comigo-ninguém-pode
- 3 l de água
Como fazer
Em uma panela, coloque as ervas, os cravos-da-índia e a água e ferva em fogo médio. Espere amornar e banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico. Repita o banho durante três dias e descarte o que sobrar das ervas na natureza.
Banho para proteger a aura
Ingredientes
- 3 l de água
- Pétalas de 2 rosas-brancas
- Pétalas de 2 rosas-amarelas
- 1 punhado de alecrim
- 1 punhado de alfazema
Como fazer
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e coloque as pétalas, o alecrim e a alfazema e abafe por 8 minutos. Coe a mistura, descarte as ervas na natureza e, após o seu banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo.
Banho para equilibrar os sentimentos
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de cavalinha
- 1,5 l de água
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e ferva em fogo médio. Desligue o fogo, junte a cavalinha e abafe por 5 minutos. Coe o chá e descarte a cavalinha na natureza. Após o banho higiênico, banhe-se com o chá do pescoço para baixo e durma com o banho.
Banho para abrir caminhos
Ingredientes
- 7 pétalas de rosas-brancas
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de sal
- 2 l de água
Como fazer
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, mexa e abafe por 2 horas. Após o banho higiênico, despeje a mistura do pescoço para baixo. Descarte as pétalas na natureza.
Banho para combater o estresse
Ingredientes
- 1,5 l de água
- 1 colher de sopa de camomila
- 1 colher de sopa de alfazema
- 1 ramo de manjericão
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e ferva em fogo médio. Desligue o fogo, junte as ervas e abafe por 20 minutos. Coe, descarte as ervas na natureza e, após o banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo. Durma com o banho.
Banho para revitalizar as energias
Ingredientes
- 2 l de água
- 1 punhado de folhas de eucalipto
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e o eucalipto e ferva em fogo médio. Espere a mistura amornar e coe. Após o banho higiênico, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando coisas boas e positivas. Descarte o eucalipto na natureza.