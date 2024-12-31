5 objetos que atraem energias negativas para a casa

Objetos também são responsáveis por atrair energias negativas para o lar Crédito: Imagem: united photo studio | Shutterstock

Alguns objetos utilizados na decoração da casa são responsáveis pela atração de saúde, prosperidade e amor para o lar. Da mesma forma, também existem aqueles que podem trazer energias negativas. Para desenvolver a harmonia no ambiente, principalmente no começo do ano, muitas pessoas optam por utilizar amuletos, pedras e patuás. Porém, esquecem de eliminar itens ligados às más lembranças e sentimentos ruins.

“Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de coisas e pessoas, e alguns objetos podem tanto permitir que boas energias adentrem ao nosso lar como facilitar a entrada das más energias”, pontua Kélida Marques, mística e espiritualista.

Para evitar este problema, a espiritualista selecionou os principais itens que são responsáveis pela falta de prosperidade, harmonia e saúde e que você deve eliminar da sua casa. Veja!

1. Louças quebradas e trincadas

Louças quebradas ou trincadas como xícaras, copos e pratos são os tipos de objeto que não se deve ter em casa, pois esses elementos originalmente servem para se alimentar e, por isso, se não estiverem bem conservados podem trazer más energias.

“Mesmo que a louça esteja com um pequeno trinco é importante tirá-la de casa. Além disso, panelas enferrujadas ou amassadas também devem ser descartadas, pois esses utensílios podem contribuir com a falta de alimento e prosperidade, afinal, é através desses utensílios que confraternizamos momentos de alegria com os amigos e familiares”, diz Kélida Marques.

2. Espelhos quebrados ou sujos

Espelhos quebrados, trincados ou sujos também são objetos que ninguém deve ter em casa, pois eles são considerados grandes portais e é através deles que tanto os espíritos negativos quanto os positivos podem entrar no ambiente. Uma vez que essa energia seja negativa, ela pode ocasionar brigas, discussões, problemas de saúde e no relacionamento.

De acordo com Kélida Marques, esse objeto é tão poderoso que ele também é utilizado em magias em que a pessoa pode colocar tanto a prosperidade, o amor e o dinheiro dentro de casa como o contrário, por isso é necessário tomar cuidado e se livrar dos espelhos que não estejam mais em boas condições de uso.

3. Itens antigos

Às vezes, as pessoas costumam guardar nos lares objetos que não tem mais uso, como um videocassete quebrado, ferramentas ou coisas velhas e enferrujadas. Segundo a mística, isso é muito perigoso. Além disso, roupas que não servem mais, furadas, rasgadas ou até faltando um botão são elementos que também não se recomenda ter. Kélida Marques indica doar essas roupas ou consertá-las, mas é importante não manter esses objetos desgastados por muito tempo.

Vassouras velhas concentram energias negativas dentro de casa Crédito: Imagem: Andre_K | Shutterstock

4. Vassouras desgastadas

Outro objeto que não é indicado ter em casa são vassouras desgastadas. As vassouras servem para varrer a sujeira e, automaticamente, levam toda a negatividade para fora. Ao manter esse objetivo por muito tempo, a pessoa está arquivando essas energias em sua casa. Uma vassoura velha e desgastada só vai contribuir para que as boas energias não entrem e que haja ainda mais energias ruins rondando o lar.

5. Imagens com lembranças negativas

O quinto elemento que não se deve ter em casa são fotos e imagens que trazem emoções negativas , como quadros que representem chuvas e tempestades ou fotos que tragam angústia e sentimento de tristeza.Kélida Marques conta que, todo elemento que traz um pensamento ou emoção negativa, impede que a pessoa evolua, principalmente quando se trata de fotos que trazem lembranças de pessoas do passado que não estão mais presentes.

“É importante ter uma foto que te traga uma boa lembrança dessa pessoa, e não o contrário”, garante a espiritualista. Ela reforça que não é preciso jogar esses objetos fora, mas é importante que essas imagens estejam longe dos olhos no dia a dia, pois esses sentimentos ruins costumam atrasar a evolução e a positividade.