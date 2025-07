Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de julho

Saiba o que as cartas revelam para os nativos de cada signo nos próximos dias

Publicado em 6 de julho de 2025 às 07:04

O tarot traz conselhos e alertas para os nativos de cada signo Crédito: Imagem: vetre | Shutterstock

O tarot é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que conecta símbolos antigos à vida cotidiana. Por meio das cartas, é possível refletir sobre situações, emoções e caminhos possíveis. As previsões a seguir foram elaboradas pelo tarólogo e astrólogo Victor Valentim para orientar o nativo de cada signo, oferecendo conselhos e alertas que podem ajudar a aproveitar melhor as oportunidades e lidar com os desafios da semana. Abra seu coração e permita que as mensagens do tarot iluminem a sua jornada! >

Áries – A Força

O tarot revela que a coragem e a força interior dos arianos estarão em evidência nesta semana Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Você estará com fogo nos olhos e coragem de sobra, Áries . Mas será preciso ter cautela para não sair batendo de frente com todo mundo. Use essa energia poderosa para conquistar o que deseja com elegância, e não na base do grito. Será fundamental domar essa fera interior e canalizar sua força para algo que realmente lhe traga orgulho mais adiante. >

Touro –Rainha de Ouros

Os taurinos viverão uma semana de prosperidade e autocuidado Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Essa semana será sua, meu bem! Você estará com aquela vibe de quem cuida, embeleza e ainda lucra. A energia de Vênus regerá você fortemente. Será um ótimo momento para cuidar da casa, da pele, da conta bancária e até de quem você ama. Mas será bom ter cuidado para não querer controlar tudo, tá? >

Gêmeos

Segundo o Tarot semanal, os geminianos viverão uma fase de renovação Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Chegou a hora de encarar o espelho e dizer: “eu cresci”. Algumas situações retornarão para serem resolvidas de vez. Aproveite essa oportunidade para limpar o passado, pedir desculpas, se for preciso, e se abrir para o novo ciclo que está prestes a começar. Libera! >

Câncer – 2 de Copas

Os cancerianos sentirão o amor no ar Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

O amor estará no ar — seja na forma de um novo crush, de uma parceria especial ou até de uma reconciliação. Se você estiver solteiro, fique esperto com quem o universo poderá lhe mandar. Se já estiver em um relacionamento, aproveite para renovar os votos — nem que seja com um jantarzinho simples e um olhar sincero. Aproveita! >

Leão – 6 de Paus

O brilho dos leoninos estará em alta nesta semana Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Será o momento de brilhar , ser reconhecido e aplaudido. A semana prometerá vitórias e conquistas, mas também atrairá uma multidão de invejosos de plantão. Você poderá fazer seu show, sim — mas sem pisar no palco dos outros, combinado? >

Virgem – 9 de Espadas

Os virginianos estarão com a mente acelerada e precisarão encontrar momentos de calma para reorganizar pensamentos Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Você anda remoendo coisa demais, né? Pensamentos acelerados, cobrança interna… e um pouco de insônia de brinde. Calma: nem tudo é culpa sua e nem tudo vai dar errado. Este é o momento de respirar fundo e organizar a mente como você organiza sua gaveta. >

Libra – A Temperança

Os librianos buscarão o equilíbrio em todas as áreas da vida Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Equilíbrio será a palavra mágica da semana. Não será hora de pressa nem de drama. Será hora de encontrar o meio do caminho, de conversar com calma, de misturar tudo com jeitinho e criar sua própria alquimia. Você será o ponto de paz no caos dos outros! >

Escorpião – O Diabo

Os escorpianos deverão controlar os impulsos nesta semana Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Você precisará ter cuidado com as tentações — seja aquele ex que pode aparecer do nada ou as compras que você sabe que não deveria fazer. O prazer virá, mas acompanhado de uma fatura depois. Use essa intensidade para algo criativo, sensual e que não o escravize, ok? >

Sagitário – O Louco

Os sagitarianos viverão uma fase de liberdade e descobertas Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Será uma semana boa para você se jogar, tentar algo novo e dar risada da própria confusão. Só precisará ter cuidado para não sair pulando de penhasco sem olhar se tem rede. Leveza , sim; irresponsabilidade, não. Liberdade com propósito é tudo! Você aproveitará cada momento desta semana. >

Capricórnio – 4 de Ouros

Os capricornianos perceberão a necessidade de desapegar de velhos hábitos e abrir espaço para o novo Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Você poderá se apegar demais a algo que já deveria ter soltado — seja um hábito, um medo, uma pessoa ou até aquela nota de cem guardada na carteira desde 2010. Será importante desapegar um pouco. Abrir mão é abrir espaço para algo melhor entrar. >

Aquário – A Estrela

Os aquarianos estarão esperançosos e irão iluminar o caminho de quem estiver por perto Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Você estará brilhando! Inspiração, esperança e um caminho mais leve surgirão nesta semana. A espiritualidade o guiará, e você terá tudo para inspirar outras pessoas também. Só não perca o foco olhando apenas para as estrelas — lembre-se de manter os pés no chão! >

Peixes – O Eremita

Os piscianos se recolherão para refletir sobre os próprios sentimentos, buscando clareza e autoconexão Crédito: Imagem: Samodelkin20 | Shutterstock

Será uma semana mais introspectiva. Você poderá sentir vontade de se afastar, de ficar no seu cantinho — e tudo bem. Use esse tempo para refletir, entender seus sentimentos e se reconectar com a sua própria luz. Depois, voltará ao mundo com mais clareza. Coloque-se em primeiro lugar. >

Victor Valentim >

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores. >