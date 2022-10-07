Tarot previu 2° turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições

Tarot previu 2º turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições Crédito: Personare

A carta não representa a disputa em si nem todo o alvoroço causado por ela, mas a sua essência. A posição da Papisa de estar numa entrada nos remete a um começo, e a sua posição estática, a uma parada.

Então, mais do que os aparentes conflitos gerados pelas disputas ideológicas e políticas, importantes decisões foram tomadas. O Arcano II ainda é uma carta de possibilidades, e não de certezas, portanto, muitas águas ainda vão rolar e os rumos dos acontecimentos podem nos levar a caminhos diversos.

Além disso, o Arcano II é interpretado como um arcano de fertilidade, como uma semente, portanto, temos algo sendo fecundado, que irá nascer num futuro próximo. Ele é coerente com o momento, pois se alinha com o principal evento para o Brasil e se torna uma alusão à nova fase que se avizinha e começa ser fecundada este mês, para ser gestada nos próximos e nascer em janeiro de 2023 com o mandato presidencial.

Tarot indica energia negativa

Ou seja, é uma mistura que pode gerar uma paranoia coletiva que manifesta em ações agressivas, em violências, fake news e intolerância. Essa é uma energia que nos pega, sem a gente perceber.

Por isso, para sair dessa frequência, evite debates apaixonados, brigas acaloradas e enfrentamentos diretos com pessoas que não estão com capacidade de diálogo e escuta. Lutar é diferente de brigar e, muitas vezes, a retirada é estratégica. Abrir mão da última palavra é ter paz.