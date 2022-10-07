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Esotérico

Tarot previu 2° turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições

Carta nos remete à introspecção, ao recolhimento, ao silêncio e ao segredo
Personare

Personare

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 09:08

Tarot previu 2º turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições
Tarot previu 2º turno. Saiba o que ele diz para o resto das eleições Crédito: Personare
A Papisa é a carta do Tarot do mês das eleições 2022 no Brasil. Antes de domingo (2), escrevi aqui nas previsões do Tarot para outubro que o Arcano sugeria que as eleições não seriam definidas num primeiro turno – como de fato não foi -, pois o mês de outubro será um período de pausa para profunda reflexão e avaliação.
A carta não representa a disputa em si nem todo o alvoroço causado por ela, mas a sua essência. A posição da Papisa de estar numa entrada nos remete a um começo, e a sua posição estática, a uma parada.
Então, mais do que os aparentes conflitos gerados pelas disputas ideológicas e políticas, importantes decisões foram tomadas. O Arcano II ainda é uma carta de possibilidades, e não de certezas, portanto, muitas águas ainda vão rolar e os rumos dos acontecimentos podem nos levar a caminhos diversos.
Além disso, o Arcano II é interpretado como um arcano de fertilidade, como uma semente, portanto, temos algo sendo fecundado, que irá nascer num futuro próximo. Ele é coerente com o momento, pois se alinha com o principal evento para o Brasil e se torna uma alusão à nova fase que se avizinha e começa ser fecundada este mês, para ser gestada nos próximos e nascer em janeiro de 2023 com o mandato presidencial.
Se quiser complementar as Previsões do Tarot para outubro de 2022 com as tendências pessoais para você, jogue aqui o Tarot Mensal e aproveite o melhor do mês.

Tarot indica energia negativa

Vale destacar a posição da carta no contexto geral, ela se encontra entre A Lua (Arcano do mês de setembro), e O Diabo (de novembro). Essa combinação tríplice não é auspiciosa, revelando uma energia pesada e negativa, como uma densa nuvem que polui o astral neste período e só começa a melhorar em dezembro. 
Ou seja, é uma mistura que pode gerar uma paranoia coletiva que manifesta em ações agressivas, em violências, fake news e intolerância. Essa é uma energia que nos pega, sem a gente perceber. 
Por isso, para sair dessa frequência, evite debates apaixonados, brigas acaloradas e enfrentamentos diretos com pessoas que não estão com capacidade de diálogo e escuta. Lutar é diferente de brigar e, muitas vezes, a retirada é estratégica. Abrir mão da última palavra é ter paz. 
Se você quiser algum conselho especificamente para você e o seu momento, jogue aqui o Tarot do Dia e peça mentalmente uma orientação.
Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas [email protected]

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