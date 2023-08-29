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Horóscopo

Superlua azul acontece nesta quarta-feira (30); veja previsões para a sua vida

Fenômeno sinaliza período desafiador, com aumento no estresse e exageros
Personare

Personare

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:21

Chamamos de Lua Azul quando temos duas Luas Cheias
Chamamos de Lua Azul quando temos duas Luas Cheias Crédito: Pixabay
Nesta quarta-feira (30), seremos agraciados com mais uma espetacular superlua. E mais: será uma superlua azul no signo de peixes. Este fenômeno não apenas nos presenteia com um espetáculo visual deslumbrante, mas também sinaliza um período desafiador.
Então, se você quer entender mais sobre a superlua azul desta quarta-feira e ver as previsões gerais e também para a sua vida, siga com a gente.

ENTENDENDO A SUPERLUA AZUL

Chamamos de Lua azul quando temos duas luas cheias em um único mês. Como tivemos uma Lua cheia no dia 1º de agosto e outra agora, dia 30, teremos uma Lua azul.
Portanto, não se trata da cor da Lua (diferentemente da Lua de sangue), mas sim de sua ocorrência em um curto espaço de tempo.
Já a superlua é um conceito usado para quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra (chamado de perigeu), o que vai acontecer nesta quarta-feira (30).
Devido à proximidade, a Lua parece ainda maior e mais brilhante — uma superlua azul.
Astrologicamente, esses nomes não têm uma importância significativa. O que a gente precisa entender é o significado da fase lunar — que, neste caso, é Lua cheia.

PREVISÕES PARA A SUPERLUA

Toda Lua cheia intensifica os movimentos planetários do momento. Considerando que estamos numa fase de trânsitos tensos, podemos esperar um aumento no estresse, exageros nas compras e na alimentação.
Com o Sol em virgem e a Lua cheia em peixes, temas de saúde e trabalho estarão em destaque, indicando um período de maior vulnerabilidade à saúde, como viroses.
Além disso, a sensação de sobrecarga e a pressão para dar conta de tudo podem se manifestar, especialmente nas áreas pessoal, familiar e profissional.
A boa notícia é que a semana seguinte à Lua cheia, coincidindo com o feriado da Independência (7 de setembro), trará alívio das tensões anteriores, com trânsitos mais leves. Aproveite para dar uma pausa e relaxar.

A SUPERLUA NA SUA VIDA

Além das previsões gerais, a superlua pode ter um impacto específico em uma área da sua vida, dependendo da casa astrológica onde a Lua está passando no momento da Lua cheia.
Você pode descobrir essa área em seu horóscopo personalizado:
1. Acesse aqui.
3. Procure nos trânsitos ativos em qual casa a Lua está
Lembre-se de que momentos desafiadores são oportunidades de crescimento e superação. Mantenha o equilíbrio entre trabalho e descanso, cuide da sua saúde e esteja pronto para aproveitar as mudanças positivas que virão após esta superlua azul.

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