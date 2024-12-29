Seu signo ama ou odeia verão? Crédito: Personare

Será que você é do tipo que ama a liberdade e o movimento do verão ou prefere algo mais tranquilo e organizado? Em seguida, descubra se o seu signo na Casa 5 é apaixonado pelo calor ou prefere hibernar até o outono!

Conheça a Casa 5 do Mapa Astral

É nela que encontramos indicações sobre hobbies, paixões e o modo como nos entregamos às experiências que trazem alegria e leveza para a vida. Por isso é para o signo em que ela está que precisamos olhar quando queremos saber se você ama ou odeia verão.

Por fim, essa é uma área fascinante para entender como cada pessoa encontra significado e satisfação em sua jornada.

Como saber em que signo está sua Casa 5

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Abaixo da Mandala, selecione a opção Casas Astrológicas.

Em seguida, veja que signo se encontra na sua Casa 5. A pessoa do Mapa abaixo, por exemplo, tem Capricórnio na Casa 5.

Seu signo ama ou odeia o verão?

Agora é a hora! Descubra aqui se o seu signo da Casa 5 ama ou odeia o verão:

Áries na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Touro na Casa 5

? Mais odeia do que ama.

Touro prefere ambientes confortáveis e estabilidade , o que pode torná-lo resistente ao calor excessivo do verão. Porém, se tiver atividades que envolvam calma e resistência, como caminhadas leves, pode curtir.

Gêmeos na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Câncer na Casa 5

❤️ Mais ama do que odeia.

Leão na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Virgem na Casa 5

Odeia o verão.

Libra na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Escorpião na Casa 5

❤️ Ama o verão.

A intensidade do Escorpião combina com a energia vibrante do verão . Assim, ele aproveita para se dedicar a esportes desafiadores e adora os romances apaixonados típicos da estação.

Sagitário na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Capricórnio na Casa 5

Odeia o verão.

Capricórnio prefere ambientes que valorizem produtividade e foco , o que não combina com a descontração do verão. Portanto, pode se sentir desconfortável com o calor e a quebra de rotina.

Aquário na Casa 5

❤️ Ama o verão.

Peixes na Casa 5