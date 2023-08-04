Ritual de Lammas: momento de celebrar a prosperidade Crédito: Personare

O Ritual de Lammas é um dos quatro rituais ou "sabats" considerados mais importantes e mágicos do ano e faz parte dos oito rituais sagrados da roda celta da vida – a roda anual.

Estes povos acreditavam que este era o momento de agradecer pela primeira colheita do ano, no qual partilhavam os grãos colhidos e faziam pães para comemorar e celebrar.

Lammas também é conhecido como Lughnasadh, Luganash, Festival da Primeira Colheita, Véspera de agosto, Festival da Fartura, Sabat da Colheita ou Festival dos Grãos.

É o momento de fazer oferendas aos deuses, pedindo para manter a fertilidade da Terra, assegurando a prosperidade para os próximos meses. Antigamente, esse ritual era realizado no interior de um bosque e honrava o amadurecimento das sementes.

Data do Ritual de Lammas

O Ritual de Lammas é geralmente celebrado entre os dias 01 e 04/8, mas a data pode variar alguns dias dependendo da energia e configurações de cada ano.

Alguns autores colocam a data de Lammas para fevereiro no hemisfério sul, pois invertem as datas da roda celta dos rituais, acompanhando a inversão das estações, que são diferentes para cada hemisfério.

As linhagens celtas e druidas mais antigas e sagradas afirmam que se pode mudar apenas as datas das estações de acordo com cada hemisfério.

Origem do Ritual de Lammas

O nome Lughnasadh (pronuncia-se lunasá) tem sua origem numa festa agrícola celta muito antiga, que celebra a colheita em honra a Lugh, o deus celta do sol.

Na mitologia, os celtas consideram Lugh como o maior guerreiro, pois ele derrotou os gigantes que exigiam sacrifícios humanos.

O nome Lammas, por sua vez, significa “massa do pão”, pois tem origem em uma das tradições desse ritual de luz, que consiste em fazer um pão com os primeiros grãos colhidos para celebração e agradecimento.

Como as pessoas celebravam o Ritual de Lammas

O alimento sagrado desse ritual é o pão ou o bolo feito com os grãos, que representam a colheita. Por isso, aa pessoas deveriam partilhá-lo como alimento sagrado entre os membros do coven (família de luz), familiares e amigos.

Além disso, as pessoas colocavam os pães em altares infundidos de luz para aumentar o fluxo da prosperidade em nossas vidas.

Além do pão e do bolo, outros alimentos tradicionais desse ritual são as tortas de grãos, o milho, as nozes e também as frutas típicas da época.

Além da tradicional “Massa de Lugh”, também era uma tradição antiga fazer bonecos de palha (de milho ou trigo), representando os Deuses e a grande Deusa mãe que provê tudo.

As pessoas consideravam esses bonecos como amuletos para expansão da prosperidade até o Lammas seguinte, quando os queimavam na fogueira do ritual.

Nesse ritual, também devemos honrar e tomar mais consciência sobre o aspecto da fertilidade.

Ritual trabalha consciência da abundância na sua vida

A cada ano, o Ritual de Lammas trabalha energias específicas que estão ligadas às configurações do momento e às energias atuantes daquele período.

Na energia de cada ano, alguns costumes e feitios mágicos enfatizam mais o acesso e a integração da energia desse ritual.

Porém, em todos os seus aspectos, esse ritual de luz traz sempre o trabalho com a consciência da prosperidade, fartura e abundância.

Nesse sentido, é o momento de agradecer, celebrar e pedir mais prosperidade em nossas vidas.

Por isso, no dia de Lammas, devemos tomar consciência da colheita já realizada neste ano e partilhá-la com os que estão a nossa volta.

Ou seja, é sempre um momento de honrar o fluxo da abundância infinita e conectar-se cada vez mais com ele.

Como celebrar Lammas em sua casa

Caso você não tenha a oportunidade de participar de um rito de Lammas oficial, aproveite as dicas abaixo para se conectar a energia da prosperidade e aproveitar o impulso desta data. Veja a seguir:

Faça uma reflexão sobre sua vida e rotina. Você pode fazer uma meditação silenciosa antes de começar, para reduzir a atividade mental e entrar em contato com você mesmo;

Identifique gastos, objetivos e hábitos supérfluo, que são utilizados com exagero ou desperdício de alguma forma.

Faça anotações e se comprometa a desapegar do que não serve mais, para se abrir para o fluxo da prosperidade e para o novo em sua vida;

Faça um momento de celebração e partilha com a família ou pessoas queridas. Pode ser uma refeição com alimentos à base de grãos.

Aproveite a ocasião para agradecer tudo que recebeu e viveu desde o ano passado.

Como é o rito oficial

Vale lembrar que esse é um ritual de grande seriedade e ordem cerimonial.

Por isso, assim como em todos os rituais mágicos da Roda da Vida, é importante que o Ritual de Lammas seja guiado por um sacerdote ou sacerdotisa iniciado de alto grau.

O líder espiritual é o sacerdote, aquele que possui a devida formação e conhecimentos para realizar a ritualística de forma totalmente firmada no positivo e trabalhada de maneira correta, completa e integrada, sem deixar margem para negatividade.

Além disso, a pessoa precisa saber direcionar o que deve ser trabalhado em cada ano.

Quando feito integradamente, esse ritual mágico traz um grande benefício para o indivíduo, pois promove uma profunda purificação dos bloqueios com relação ao amor, unidade e fertilidade em todos os corpos.

A pessoa recebe uma grande carga e potência energéticas que podem ser direcionadas para a manutenção e expansão da prosperidade em sua vida.

Afinal, é um momento de contato e ancoragem do fluxo da prosperidade no sistema de quatro corpos.

Participar de um rito de Lammas devidamente bem guiado e direcionado é um momento mágico e muito especial, que abre as portas para um grande despertar espiritual e ascensional.

Roda da Vida Celta

No calendário celta, existem oito rituais sagrados de luz durante o ano, sendo que cada um deles se conecta com uma energia diferente. Conheça todos eles: