Previsões para o amor em janeiro de 2023 Crédito: Personare

Quando ambos os números estão associados, percebemos que a posse do novo presidente, logo no início do mês de janeiro, terá temperado por essa dinâmica. Mistérios, segredos e paranoias (atributos do 7) em relação a líderes (relacionado ao 8).

O 8 também tem a ver com questões financeiras e profissionais. Por isso, no geral, será importante se especializar e demonstrar competência para conquistar a confiança dos clientes. Assim, teremos não apenas o retorno financeiro, mas também o reconhecimento.

Além disso, será necessário saber dividir bem o tempo entre o descanso (7) e o trabalho e maiores responsabilidades (8) deste mês de janeiro. Tudo que puder ler e estudar (7) a respeito de como administrar melhor sua vida financeira (8) valerá a pena.

Na vida afetiva, o número 7 traz receio e cautela: o medo do amor não correspondido e da traição, por exemplo, deixa as pessoas mais cuidadosas ao se entregarem a uma relação.

Previsões para o amor em janeiro 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para janeiro. Para isso, você precisa saber qual é o seu ano pessoal nas suas Previsões Numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 2

Este ainda não é o mês ideal para ir com tudo rumo a novos projetos e experiências.

Antes de iniciar um novo relacionamento, no caso de quem não está se relacionando, ou de propor ideias sobre o novo ciclo a se viver ao lado da pessoa parceira, para quem está numa relação, valerá a pena refletir melhor sobre o que precisa ser ajustado em termos de convivência afetiva.

Pondere sobre quais comportamentos devem ser evitados e quais merecem ser valorizados dentro de uma relação afetiva. E converse com a pessoa parceira a respeito de determinada divergência e o que cada qual precisará ceder, de modo a tornar o vínculo mais justo e estimulante.

Também precisará oferecer seu apoio a quem se relaciona ou receber esse amparo de seu par para algum novo projeto que quer se enveredar.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

Janeiro apresenta a tendência a um romantismo maior. Se você não está em um relacionamento, o desejo de estar com alguém em um clima prazeroso de companheirismo será maior. Mas pode ser que o apego ou pendência com alguma pessoa do passado precisem ser resolvidos antes de mergulhar numa nova história de amor.

Caso esteja se relacionando, não valerá a pena guardar insatisfação nem virar a cara para o que está lhe desagradando no relacionamento. Em vez de emburrar ou se ressentir, guardando mágoa, busque expor o que está gerando incômodo e o que deseja para este vínculo ser mais satisfatório.

Lembre-se: as palavras colocadas de forma afetuosa poderão fazer milagres para tornar o laço de vocês mais romântico e prazeroso.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 4

O romantismo estará mais ativo neste mês. Um lado querendo se divertir mais e curtir ótimos momentos. Todavia, uma preocupação com questões práticas, familiares ou profissionais poderá dar uma travada neste ímpeto afetuoso.

Não deixe que isso soterre sua disposição para amar mais intensamente. Apenas tenha um comportamento mais ponderado e realista no amor.

Para quem não está se relacionando, pode ser o desejo de começar uma relação que seja duradoura, um compromisso mais sério.

Para quem já está numa relação, pode ser a formalização desse vínculo ou maiores responsabilidades no relacionamento a dois, tal como constituir família, fincar raízes num novo lar ou planejar as metas conjugais a serem atingidas neste 2023.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 5

Um lado querendo se divertir, sentir maior liberdade, viajar, fazer cursos. O outro, com uma predisposição mais séria e compromissada no amor.

Para quem não está se relacionando, pode ser o conflito entre continuar assim ou construir as bases de uma nova história de amor.

Para quem está numa relação, pode ser a vontade de ter menos responsabilidade e poder se dedicar a projetos pessoais.

Mas como os deveres tendem a ser maiores neste ano, inclusive já em janeiro, será bom você dividir bem o tempo entre o lazer e as obrigações. Colocar mais leveza nessa necessidade de oferecer seu apoio tanto à pessoa parceira quanto aos familiares.

Viajar (5) com a família (4) pode ser ótimo mesmo. Ou simplesmente ir a clube, praia, cachoeira, sítio, enfim, ter mais espaço para programas leves.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, em janeiro, poderá ter ótimas oportunidades de conhecer gente nova, inclusive com aventuras românticas ou o típico amor de verão. Isso pode deixar você em dúvida se realmente se compromete ou mantém sua liberdade.

Caso já esteja num relacionamento, algum conflito poderá ser mais evidente diante de uma divergência entre você e seu par. Talvez por querer mudanças neste vínculo, como ter mais prazer e estímulo, inclusive sexual.

Em vez de brigarem em função de comportamentos imprudentes e impulsivos, valerá a pena dialogarem sobre como alterar algo relevante na troca afetiva entre vocês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

Neste mês, você se perceberá mais exigente. Caso não esteja se relacionando, um lado mais seletivo poderá preponderar em você. Ou mesmo uma desconfiança maior, com medo de se abrir, confiar e se entregar a alguém.

Valerá a pena, portanto, investigar melhor se essa pessoa realmente merece o seu amor: se é de confiança, se gosta mesmo de você. Enfim, teste e reflita se tal vínculo poderá ser aprofundado.

Caso esteja num relacionamento, janeiro poderá começar com você se comportando de forma mais crítica com o seu par. Isso porque seu desejo por um novo nível de intimidade, cumplicidade, companheirismo e romantismo estará bem forte.

Em vez de se fechar emocionalmente pela decepção ou desilusão de que a relação não está perfeita, diminua um pouco as expectativas irrealistas e procure dialogar com a pessoa parceira. Busque, assim, estreitar o laço afetivo, inclusive sexual, com quem você ama.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 8

Neste mês, é importante você ter uma atitude mais madura nesta área da sua vida. Tenha lucidez para enxergar quais são seus medos de amar ou de criar mais intimidade com quem se relaciona.

O medo de ficar dependente financeiramente, de ficar refém da vontade tirana da pessoa parceira, de se entregar e receber traição. Enfim, é um mês para refletir profundamente a respeito de receios e resistências de amar e receber amor.

Para quem não está se relacionando, pode ser o retorno de alguém do passado ou você se percebendo ainda com uma forte ligação, seja de ódio ou de apego, com alguma pessoa com a qual já se relacionou. Uma terapia pode ser muito bem-vinda para compreender e ressignificar essa relação.

Caso esteja num relacionamento, tenha os pés no chão e enxergue com clareza as causas de determinado embate com seu par. Vocês precisarão amadurecer a maneira de lidar com dinheiro, de administrar as finanças, de respeitar a vontade um do outro, enfim, de saber lidar melhor com as questões práticas e materiais da relação.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

É bem provável que você reencontre alguém ou ainda sinta uma força aprisionadora lhe impedindo de viver uma nova história de amor, caso não esteja se relacionando, ou atrapalhando seu atual relacionamento, se estiver em um.

Esse vínculo com alguém do passado precisa ser revisto a fim de extrair lições valiosas e se abrir para um amor ou uma entrega mais madura à pessoa parceira.

Um grande sonho pode ser realizado em termos afetivos neste período. Isso pode representar formalizar um namoro, noivado ou mesmo haver o casamento. Para algumas pessoas, pode ser uma viagem dos sonhos, uma mudança residencial ou o nascimento de um filho.

Enfim, aproveite o belo potencial de renascimento e de concretização deste mês.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 1

Janeiro pode ser um mês bem intenso em sua vida, inclusive na área afetiva. O potencial de renovação e mudança é enorme.

Se não estiver em uma relação, isso pode representar o desapego com relação a alguém, a fim de fechar esse ciclo e se abrir para uma nova história de amor. Ou, ainda, um encontro com alguém que parece estar no seu destino e que vem trazendo uma baita renovação em sua vida.

Caso esteja se relacionando, você sentirá uma grande vontade de fazer o vínculo ser renovado, muitas vezes redespertando o tesão, o romantismo e o estímulo na troca com seu par. Ou mesmo a coragem para finalizar um ciclo e iniciar um outro mais satisfatório na vida a dois.

Porém, também pode sinalizar a iniciativa para terminar um relacionamento, caso não tenha dado efeito positivo a tentativa de resgatar o amor.