Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia Crédito: Personare

Além disso, essa transição de estação traz mudanças climáticas e energéticas que afetam o corpo e a mente.

Se você busca saber quando começa o outono 2025 e como ele pode impactar sua saúde e bem-estar, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) traz conhecimentos importantes, que eu divido agora com vocês.

O significado e a importância do Outono

Esse período simboliza a necessidade de liberação e renovação. Assim como as folhas caem para dar lugar ao novo, este período convida-nos a liberar o que está gasto e a nutrir o nosso “qi” (energia vital) para enfrentar o inverno com força e vitalidade.

Os pulmões são os responsáveis pelo QI e pela imunidade . Por isso, cuidar da respiração, manter-se hidratado e nutrir-se adequadamente são atitudes essenciais para passar pelo outono com saúde e equilíbrio.

A sensação de tristeza que pode emergir nesta estação é compreendida na MTC como uma manifestação do fechamento do “qi” pulmonar. Por isso, aceitar e observar esses sentimentos sem julgamento é fundamental.

Agora que compreendemos a importância de nutrir nossa energia vital, vamos ver como isso pode ser feito de forma prática durante o Outono 2025.

Como viver o Outono 2025 com saúde física e energética

Nesse sentido, a Medicina Chinesa recomenda algumas práticas:

1. Limpeza emocional e mental

Assim como a natureza se desfaz do que não é mais necessário, é fundamental realizar “limpezas” em nosso corpo e mente. Práticas como:

Silêncio interior

Registro de sentimentos

Todas elas ajudam a identificar padrões emocionais que precisam ser liberados, preparando o terreno para o renascimento.

2. Conservação de Energia

O Outono é um período para “guardar o yin” (uma das energias básicas vitais, junto com o yang).

Por isso, diminuir o ritmo das atividades e concentrar-se em rituais que acalmem a mente e revitalizem o corpo é essencial para acumular reservas que serão necessárias durante o inverno.

3. Meditação e exercícios respiratórios

Para evitar que a sensação de tristeza tome conta, faça práticas meditativas e exercícios de respiração profunda, porque auxiliam na liberação de emoções retidas e promovem a circulação harmoniosa da energia. Algumas sugestões são:

Além disso, práticas de meditação auxiliam no bem-estar e no equilíbrio emocional.

4. Qi Gong

Essas práticas facilitam o fluxo de energia e ajudam a sintonizar com a cadência natural do outono.

5. Proteção do pescoço e dos pulmões

Na MTC, o pescoço é uma via de entrada para energias que podem afetar o sistema respiratório. Por isso, proteger o pescoço é essencial.

Use lenços ou cachecóis para manter essa área aquecida e, consequentemente, fortalecer os pulmões.

6. Alimentação de apoio ao metal

No Outono 2025, prefira alimentos que promovam a umidificação e a nutrição do yin. Opte por alimentos que reforcem o sistema respiratório, como:

legumes cozidos, raízes, frutas como maçã e pera. Além disso, temperos como gengibre e canela, além da maçã, podem ser combinados em chás para estimular a circulação do “QI”.

Outros chás terapêuticos, como raiz de lótus, cúrcuma, camomila podem ser incorporados conforme sua necessidade.

7. Aromaterapia

8. Acupuntura

9. Moxabustão

A moxabustão ou moxaterapia é uma espécie de acupuntura térmica, na qual se estimula os mesmos pontos usados na acupuntura, mas sem as agulhas.

É o calor gerado pela combustão de ervas, geralmente do gênero Artemisia, como a Artemisia sinensis e Artemisia vulgaris, que ajuda a aliviar dores musculares, tendinite, dores nas costas, resfriados e sinusites, além de reduzir o estresse e controlar a ansiedade.

Um convite à Introspecção e ao Autocuidado

O Outono é um chamado para voltar o olhar para dentro de si, reconhecendo a importância de cuidar do nosso interior. É tempo de:

Acolher-se: Dedique momentos à autorreflexão, permitindo que as emoções se manifestem e sejam compreendidas.

Armazenar Energia: Foque no que é essencial para o seu bem-estar, eliminando o desnecessário e liberando a energia presa.

Preparar-se para o Inverno: Organize sua rotina para incluir práticas que nutram o corpo e a mente, criando uma reserva de vitalidade para enfrentar os meses frios.

Nesse sentido, viver o outono 2025 intensamente, segundo a Medicina Chinesa, é abraçar o processo natural de transformação. É um período para desacelerar, ouvir o corpo, nutrir o “qi” e preparar-se para o renascimento que a Primavera trará depois do Inverno.