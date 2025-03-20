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Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia

Se você busca saber quando começa o outono 2025 e como ele pode impactar sua saúde e bem-estar, leia este guia completo!
Personare

Personare

Publicado em 20 de Março de 2025 às 09:57

Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia
Outono 2025: data e cuidados com a saúde e energia Crédito: Personare
O outono 2025 começa oficialmente no dia 20 de março, às 06h02 (horário de Brasília). Esse dia também marca o início do Ano Novo Astrológico, pois é quando o Sol entra em Áries. 
Além disso, essa transição de estação traz mudanças climáticas e energéticas que afetam o corpo e a mente.
Se você busca saber quando começa o outono 2025 e como ele pode impactar sua saúde e bem-estar, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) traz conhecimentos importantes, que eu divido agora com vocês.

O significado e a importância do Outono

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o outono está associado ao elemento Metal, que rege os pulmões e o intestino grosso. 

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Esse período simboliza a necessidade de liberação e renovação. Assim como as folhas caem para dar lugar ao novo, este período convida-nos a liberar o que está gasto e a nutrir o nosso “qi” (energia vital) para enfrentar o inverno com força e vitalidade.
Os pulmões são os responsáveis pelo QI e pela imunidade. Por isso, cuidar da respiração, manter-se hidratado e nutrir-se adequadamente são atitudes essenciais para passar pelo outono com saúde e equilíbrio.
A sensação de tristeza que pode emergir nesta estação é compreendida na MTC como uma manifestação do fechamento do “qi” pulmonar. Por isso, aceitar e observar esses sentimentos sem julgamento é fundamental.
Agora que compreendemos a importância de nutrir nossa energia vital, vamos ver como isso pode ser feito de forma prática durante o Outono 2025.
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Como viver o Outono 2025 com saúde física e energética

O início do inverno 2025 ocorre em 20 de junho, quando o Sol entra em Câncer, tornando o outono uma fase ideal para fortalecer o corpo para a chegada da estação mais fria. 
Nesse sentido, a Medicina Chinesa recomenda algumas práticas:

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1. Limpeza emocional e mental
Assim como a natureza se desfaz do que não é mais necessário, é fundamental realizar “limpezas” em nosso corpo e mente. Práticas como:
Meditação (sugiro muito a meditação dos corações gêmeos)
Reiki
Pranic Healing
Silêncio interior
Registro de sentimentos
Todas elas ajudam a identificar padrões emocionais que precisam ser liberados, preparando o terreno para o renascimento.
2. Conservação de Energia
O Outono é um período para “guardar o yin” (uma das energias básicas vitais, junto com o yang).
Por isso, diminuir o ritmo das atividades e concentrar-se em rituais que acalmem a mente e revitalizem o corpo é essencial para acumular reservas que serão necessárias durante o inverno.
O escalda-pés é uma ótima prática de Outono! Isso porque promove um efeito terapêutico profundo, regulando a circulação do Qi (energia vital) e eliminando toxinas.
3. Meditação e exercícios respiratórios
Para evitar que a sensação de tristeza tome conta, faça práticas meditativas e exercícios de respiração profunda, porque auxiliam na liberação de emoções retidas e promovem a circulação harmoniosa da energia. Algumas sugestões são:
Respiração abdominal
Exercícios respiratórios
Além disso, práticas de meditação auxiliam no bem-estar e no equilíbrio emocional.
4. Qi Gong
Incorporar exercícios de Qi Gong ou Tai Chi pode ser uma excelente forma de integrar corpo e mente, estimulando os meridianos e reforçando a saúde dos pulmões.
Essas práticas facilitam o fluxo de energia e ajudam a sintonizar com a cadência natural do outono.
5. Proteção do pescoço e dos pulmões
Na MTC, o pescoço é uma via de entrada para energias que podem afetar o sistema respiratório. Por isso, proteger o pescoço é essencial.

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Use lenços ou cachecóis para manter essa área aquecida e, consequentemente, fortalecer os pulmões. 
6. Alimentação de apoio ao metal
No Outono 2025, prefira alimentos que promovam a umidificação e a nutrição do yin. Opte por alimentos que reforcem o sistema respiratório, como:
legumes cozidos, raízes, frutas como maçã e pera. Além disso, temperos como gengibre e canela, além da maçã, podem ser combinados em chás para estimular a circulação do “QI”.
Outros chás terapêuticos, como raiz de lótus, cúrcuma, camomila podem ser incorporados conforme sua necessidade.
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7. Aromaterapia
Alguns óleos essenciais auxiliam na adaptação às mudanças sazonais e promovem a serenidade.
Lavanda, eucalipto e laranja podem ajudar a equilibrar as emoções e fortalecer os meridianos dos pulmões, contribuindo para a proteção contra doenças respiratórias.
8. Acupuntura
Esta técnica milenar é fundamental para restabelecer o fluxo harmonioso do “QI”. Ao estimular pontos específicos, como o Feishu (pulmões) e pontos do meridiano do intestino grosso, a Acupuntura ajuda a aliviar a melancolia, promover a circulação de energia e preparar o corpo para os rigores do inverno.
9. Moxabustão
A moxabustão ou moxaterapia é uma espécie de acupuntura térmica, na qual se estimula os mesmos pontos usados na acupuntura, mas sem as agulhas.
É o calor gerado pela combustão de ervas, geralmente do gênero Artemisia, como a Artemisia sinensis e Artemisia vulgaris, que ajuda a aliviar dores musculares, tendinite, dores nas costas, resfriados e sinusites, além de reduzir o estresse e controlar a ansiedade.

Um convite à Introspecção e ao Autocuidado

O Outono é um chamado para voltar o olhar para dentro de si, reconhecendo a importância de cuidar do nosso interior. É tempo de:
Acolher-se: Dedique momentos à autorreflexão, permitindo que as emoções se manifestem e sejam compreendidas.
Armazenar Energia: Foque no que é essencial para o seu bem-estar, eliminando o desnecessário e liberando a energia presa.
Preparar-se para o Inverno: Organize sua rotina para incluir práticas que nutram o corpo e a mente, criando uma reserva de vitalidade para enfrentar os meses frios.
Nesse sentido, viver o outono 2025 intensamente, segundo a Medicina Chinesa, é abraçar o processo natural de transformação. É um período para desacelerar, ouvir o corpo, nutrir o “qi” e preparar-se para o renascimento que a Primavera trará depois do Inverno. 
Permita-se sentir, meditar, cuidar e, sobretudo, reconectar-se com a sua essência. Dessa forma, você não só enfrentará o inverno com força, mas também se abrirá para um novo ciclo de saúde e equilíbrio.

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