O que pode fazer cada signo exagerar na comida? Crédito: Personare

Você é do tipo que come muito quando tá com ansiedade? Ou acaba passando dos limites por pura felicidade? Cada pessoa tem uma relação diferente com a alimentação. Se você quer saber mais sobre os seus hábitos, te contamos a seguir o que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Mas não é sobre o signo solar que estamos falando. Isso porque ansiedade e felicidade, para ficar nos exemplos citados, são emoções. Por isso, o signo que indica como cada um de nós reage emocionalmente é o signo lunar.

Neste artigo, te contamos como cada signo lunar pode exagerar na comida. Mas se você quer ir além, descobrir de onde vêm os seus hábitos alimentares e como pode promover mudanças significativas na sua vida, conheça aqui o curso de Astrologia e Alimentação.

Descubra seu signo lunar

Primeiro, você precisa conferir o seu signo lunar. Siga o passo a passo abaixo:

– Então, inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro.

– Veja no seu Perfil Astrológico, na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa.

– Por fim, veja em qual signo você tem a Lua.

Agora que você já sabe o seu signo lunar, a gente pode passar para a análise do que pode fazer cada signo exagerar na comida.

Lembre-se de que esse é apenas um pequeno passo para entender como sua alimentação tem relação com o seu Mapa Astral. A Lua pode fazer aspectos com outros planetas que também vão trazer reflexões importantes.

O que faz cada signo exagerar na comida

LUA EM ÁRIES: Impaciência e irritabilidade podem levar a comer demais.

LUA EM TOURO: Recorre à comida quando falta afeto e/ou prazer em sua vida.

LUA EM GÊMEOS: Pode usar o cigarro como moderador de apetite e forma de controlar a ansiedade.

LUA EM CÂNCER: Pode querer buscar colo, carinho e aconchego na comida.

LUA EM LEÃO: Pode descontar na comida quando seus vínculos/relacionamentos não vão bem.

LUA EM VIRGEM: Sobrecarga de trabalho pode afetar como se alimenta, descontando na comida.

LUA EM LIBRA: Pode descontar na comida quando tem desequilíbrio nas relações ou quando não conseguir lidar com conflitos.

LUA EM ESCORPIÃO: Quando o emocional não está bem, pode acabar descontando na comida.

LUA EM SAGITÁRIO: Quando sente que a vida está chata, desconta na comida!

LUA EM CAPRICÓRNIO: Cansaço, sobrecarga e não admitir que precisa de ajuda pode resultar em questões alimentares.

LUA EM AQUÁRIO: O nervosismo pode influenciar a alimentação, levando a não querer comer ou a comer demais para reduzir a ansiedade e o nervosismo.

LUA EM PEIXES: Pode comer em excesso em momentos de sensibilidade, carência e desproteção.

Se precisar, busque ajuda

É fundamental ressaltar que problemas alimentares são complexos e desafiadores, e o acompanhamento de especialistas é essencial para o tratamento adequado.

As informações astrológicas aqui apresentadas servem como ferramentas para o autoconhecimento, mas não substituem a orientação médica e nutricional.