Horóscopo

O dia mais sortudo do ano para os signos

Descubra tudo sobre Júpiter Cazimi em 2025 e como aproveitar essa energia poderosa traz sorte, expansão e novas oportunidades

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:00

O dia mais sortudo do ano para os signos Crédito: Personare

Júpiter Cazimi é um evento raro e super poderoso na Astrologia, conhecido por amplificar as qualidades expansivas e benéficas de Júpiter, o planeta da sorte e da prosperidade. >

Cazimi se refere ao momento em que um planeta está “no coração do Sol,” ou seja, alinhado a poucos minutos (uma subdivisão do grau) do centro solar. >

Em 2025, Júpiter Cazimi ocorrerá em 24 de junho, que alguns astrólogos chamam de o dia mais sortudo do ano. Vem entender tudo!>

>

O que é Júpiter Cazimi?

Júpiter Cazimi ocorre quando Júpiter se alinha com o Sol. No entanto, o critério exato para esse alinhamento pode variar.>

Alguns astrólogos afirmam que basta o planeta estar no mesmo grau do Sol para ser considerado Cazimi. Mas a definição mais comum, do autor William Lilly, é que o planeta deve estar a no máximo 16 minutos de grau do Sol — ou seja, a distância entre os dois astros deve ser bem pequena, de apenas 16 minutos de arco, uma subdivisão do grau.>

Além disso, outros astrólogos, como Guido Bonatti, acreditam que, para ser Cazimi, não basta essa proximidade de grau, mas também uma proximidade de latitude (distância angular entre os astros em direção ao norte ou sul). Isso torna o evento ainda mais raro!>

Por que Júpiter Cazimi é o dia mais sortudo do ano?

Júpiter Cazimi é considerado o “dia mais sortudo do ano” por muitos astrólogos, pois é o momento em que Júpiter, energizado pelo Sol, potencializa as oportunidades de sorte e crescimento nas nossas vidas. >

Por isso, esse alinhamento pode significar:>

abertura de caminhos para novas ideias pro futuro, desenvolvimento espiritual, sorte em projetos, clareza sobre nosso propósito de vida, decisões importantes no coletivo envolvendo justiça, expansão de horizontes e receber bons conselhos e/ou ajuda inesperada.>

Cazimi é o mesmo que conjunção?>

Já o Cazimi acontece quando os dois astros se encontram de forma exata, criando uma poderosa fusão energética, que amplifica as qualidades de Júpiter de maneira única.>

O que significa cazimi?>

A palavra “Cazimi” vem do árabe e significa “no coração”. Quando um planeta está em Cazimi, ele está no “coração do Sol”, recebendo uma energia solar intensa que potencializa suas características naturais e, portanto, o impacto que tem em nossas vidas.>

Estamos aqui falando de Júpiter, mas poderia ser Plutão ou qualquer outro planeta, quando alinhado ao Sol, recebe u reforço direto da energia solar, o que intensifica suas qualidades naturais e seu impacto no coletivo.>

Quando ocorre Júpiter Cazimi?

O dia de Júpiter Cazimi em 2025 é 24 de junho e vai ocorrer o signo de Câncer. Este é considerado um dos dias mais poderosos para fazer mudanças, tomar decisões e buscar novos caminhos. >

É um ótimo momento para aproveitar a energia da sorte e expansão que estará disponível.>

O momento exato do alinhamento de Júpiter Cazimi será às 12h17, no horário de Brasília. É importante verificar o fuso horário que você está no caso da realização de magias astrológicas.>

O que esperar de Júpiter Cazimi

Durante o período de Júpiter Cazimi, as pessoas podem experimentar um “clique” repentino em áreas importantes de suas vidas (entenda mais abaixo que área da vida é essa pra você).>

Esse fenômeno abre portas para momentos de epifania, em que questões pessoais, profissionais ou espirituais que estavam estagnadas podem finalmente fazer sentido. >

Alguns exemplos de como esse momento pode se manifestar:>

Sorte e Oportunidades em Novos Empreendimentos: Se você está pensando em iniciar um projeto, mudar de carreira, ou expandir um negócio, este é um ótimo momento. Júpiter Cazimi favorece decisões ousadas e com mais confiança e positividade, dando uma “mãozinha” extra em iniciativas de crescimento.>

Leia mais O livro de cada signo

Inspirações sobre Propósito: Muitas vezes, esse é um período em que as pessoas conseguem enxergar mais claramente o que realmente importa e como podem alinhar suas vidas com um propósito maior.>

Crescimento Espiritual e Epifanias: Para aqueles conectados à espiritualidade, Júpiter Cazimi pode ser um momento em que práticas como Meditação e terapia energética promovem conexão mais forte com a intuição.>

Metas a longo prazo: Júpiter Cazimi é ótimo para visualizar objetivos de vida, questionar crenças limitantes e buscar conhecimentos que ampliem horizontes. Mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, o que se planta durante o cazimi tem grandes chances de se expandir e frutificar ao longo do tempo.>

Júpiter Cazimi para cada signo

Em 2025, Júpiter e Sol se encontram neste ponto Cazimi quando ambos estiverem no signo de Câncer. Isso significa que a área da vida em que você tem Câncer no Mapa Astral é que será beneficiada por Júpiter Cazimi. >

Para saber onde você tem Câncer, siga o passo a passo abaixo:>

Na lista de Planetas, clique na opção Signo nas Casas.>

Então, procure pela casa astrológica em que você tem o signo de Câncer.>

Veja um exemplo na imagem abaixo. A pessoa tem Câncer na Casa 3 e, portanto, vai receber Júpiter Cazimi atuando nos temas da terceira casa do Mapa.>

Agora que você já encontrou Câncer no seu Mapa, veja abaixo como você pode se beneficiar de Júpiter Cazimi:>

Câncer na Casa 1>

Você poderá experimentar um período de grande autodescoberta e confiança pessoal. Esse alinhamento pode trazer clareza sobre quem você realmente é e o que quer manifestar no mundo, favorecendo um novo impulso para abraçar sua identidade de forma expansiva e autêntica.>

Câncer na Casa 2>

Este é um ótimo momento para refletir sobre como você gera e administra recursos. Novas oportunidades de prosperidade e ganhos podem surgir, assim como inspirações para aprimorar seu relacionamento com o dinheiro e o que realmente tem valor em sua vida.>

Câncer na Casa 3>

Durante esse período, você pode sentir inspiração para buscar novos conhecimentos ou expressar ideias com mais clareza. Além disso, as relações com irmãos e vizinhos podem se beneficiar desse alinhamento, trazendo entendimento e, possivelmente, colaboração.>

Câncer na Casa 4>

É um momento poderoso para curar relações familiares, expandir seu ambiente doméstico ou se conectar profundamente com suas origens. Além disso, a segurança emocional pode se fortalecer, trazendo mais harmonia ao lar.>

Câncer na Casa 5>

Você pode sentir uma explosão de inspiração criativa e vontade de se dedicar a atividades que tragam prazer e alegria. Além disso, esse período também favorece romances e momentos felizes com filhos, se houver.>

Câncer na Casa 6>

Esse é um ótimo momento para criar novos hábitos saudáveis e organizar suas rotinas. Você pode sentir motivação a buscar bem-estar e produtividade, e até a explorar novas formas de cuidar do corpo e da mente.>

Leia mais Veja as características do torcedor de cada signo do zodíaco

Câncer na Casa 7>

Este é um período ideal para expandir suas conexões e aprofundar seus compromissos. Novas parcerias significativas podem surgir, e relações existentes têm a oportunidade de se fortalecer, com mais compreensão e apoio mútuo.>

Câncer na Casa 8>

Este é um período maravilhoso para explorar questões emocionais e financeiras compartilhadas. Além disso, você pode vivenciar um momento de cura e introspecção, com a chance de superar traumas e abrir-se para a renovação.>

Câncer na Casa 9>

Ótimos dias para começar a aprender algo novo ou explorar crenças e filosofias que enriqueçam sua visão de mundo, trazendo sabedoria e uma nova perspectiva. Há uma sorte ou facilitação para viajar ou agendar viagens, e também para vitórias em processos jurídicos. >

Câncer na Casa 10>

Você pode ser impulsionada (o) a perseguir metas profissionais de forma mais determinada e a encontrar oportunidades de crescimento na sua área de atuação. Além disso, este é um momento ideal para fortalecer sua reputação e assumir responsabilidades com confiança.>

Câncer na Casa 11>

Dias perfeitos para se conectar com grupos e redes de apoio. Sonhos e aspirações podem receber um impulso positivo, especialmente aqueles ligados ao bem-estar do coletivo e a causas que importam para você.>

Câncer na Casa 12>

Este é um período de expansão espiritual e de reflexão profunda. Terapias e práticas introspectivas, como a Meditação, podem ser extremamente valiosas para promover autoconhecimento, cura e compreensão emocional em níveis mais profundos. Você pode receber uma proteção (inclusive espiritual) inesperada. >

Como Aproveitar a Energia de Júpiter Cazimi

Reserve um momento para praticar meditações que intensifiquem sua gratidão e propósito.>

Escreva as suas reflexões para a pergunta: “Quais experiências me aproximam do meu propósito?”. Trace pequenos passos que possam ser praticados desde já.>

Para manifestar objetivos, escolha um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine com o máximo de detalhes a realização do que deseja. Sinta a alegria e a gratidão de alcançar essas metas, fortalecendo a conexão entre seu desejo e a energia de Júpiter Cazimi.>

Para potencializar essa energia, trabalhe com cristais associados ao crescimento e à intuição, como o citrino e a ametista.>

Escreva uma Carta ao Futuro e descreva onde você quer estar em cinco anos e as conquistas que deseja manifestar. Ao final, leia a carta em voz alta e guarde-a em um lugar especial.>

Se possível, reúna-se com amigos ou familiares para compartilhar metas e desejos para o futuro. Esse círculo pode ser uma troca de energia, com cada participante compartilhando algo pelo qual é grato e algo que deseja expandir em sua vida.>

Na Astrologia, existe um ramo de estudo e prática muito antiga, que é a Magia Astrológica ou Magia Planetária. Se você se interessa, é um ótimo período para buscar uma pessoa magista para te auxiliar com rituais ou produção de amuletos, ou estudar um pouco mais sobre. >

Este vídeo pode te interessar