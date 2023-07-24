Medicina oriental: veja como prevenir gripes e resfriados

Como prevenir gripes e resfriados Crédito: Personare

Nessa época do ano, é mais comum algumas doenças afetarem o nosso sistema respiratório e causarem desconforto e indisposição. Por isso, te contamos como prevenir gripes e resfriados com base no conhecimento da Medicina Chinesa.

Para isso, é importante prestar atenção não apenas na nossa imunidade física, mas também nas nossas emoções para nos mantermos saudáveis. Vem entender melhor!

Prevenção está ligada ao pulmão

O pulmão, na Medicina Chinesa, é responsável por governar a Energia de Defesa, essencial para fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças.

É esse órgão que capta as energias do ar e desempenha um papel na proteção contra influências externas psíquicas, ajudando a manter a pessoa mais resistente a fatores negativos.

Quando o pulmão está em desarmonia, a energia defensiva pode ficar comprometida, tornando a pessoa mais propensa a gripes, resfriados, sinusites, rinites, otites e outras condições respiratórias.

Como prevenir gripes e resfriados

Para cuidar dos pulmões e prevenir gripes e resfriados, a Medicina Chinesa oferece diversas abordagens terapêuticas, que compartilho a seguir.

Mas também é fundamental lembrar que a prevenção de gripes e resfriados envolve cuidados em todas as áreas da vida, incluindo a alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, o sono adequado e o gerenciamento do estresse.

Acupuntura: a técnica que visa fazer a energia circular adequadamente no pulmão e no estômago, liberando estagnações e restaurando o equilíbrio energético.

Aromaterapia: a utilização de óleos essenciais pode facilitar a passagem do ar, combater vírus e bactérias, fortalecer o sistema imunológico e aliviar a inflamação das vias nasais. Veja aqui quais óleos essenciais ajudam a aumentar a imunidade.

Escalda-pés: Os escalda-pés ajudam a promover calor e movimentação da Energia Vital, contribuindo para um melhor funcionamento dos pulmões. Utilize água quente e adicione ervas como gengibre, alecrim ou camomila. Entenda mais sobre o que é e como fazer escalda-pés aqui.