Saúde: o que causa mais ansiedade em cada signo?

O que causa mais ansiedade em cada signo? Crédito: Personare

A ansiedade é uma condição emocional cada vez mais presente em nossas vidas. É importante entender os gatilhos para tentar contornar os impactos negativos. Nesse sentido, a Astrologia pode ajudar. Te contamos a seguir o que causa mais ansiedade em cada signo.

A relação entre Astrologia e ansiedade

Algumas características astrológicas podem conduzir à ansiedade aparecem no Mapa Astral de cada pessoa. Mas não apenas no nosso signo solar, mas ascendente, planetas e casas astrológicas também devem ser considerados.

Ao compreender o que causa mais ansiedade em cada signo (na verdade, signos, no plural, porque ninguém é só um signo) podemos obter insights valiosos sobre os gatilhos emocionais e os caminhos para a superação dessa condição.

O que causa mais ansiedade em cada signo?

Áries

Pessoas com Sol, Ascendente ou Lua em Áries tendem a sentir ansiedade relacionada à pressa, agitação e irritabilidade. Assim como o fato de estarem sempre aceleradas, correndo de um lado para o outro, e a dificuldade em lidar com a impaciência.

Touro

Pessoas com bastante Touro no Mapa (planetas no signo ou em outros do Elemento Terra, como Virgem e Capricórnio) podem sentir ansiedade quando se trata de segurança financeira e estabilidade. Além disso, podem se preocupar excessivamente com trabalho.

Gêmeos

Se você tem Ascendente, Sol, Mercúrio e Lua em Gêmeos, o excesso de estímulos, como redes sociais e televisão, pode ser um fator de ansiedade. Fazer tudo ao mesmo tempo pode bagunçar seu emocional e trazer dificuldade de organização.

Câncer

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Câncer são propensos à ansiedade causada por medos e apreensões indefinidas, e eventualmente fantasias negativas quanto ao futuro. Ou seja, sentimentos que geram muita angústia.

Leão

Pessoas com muitos planetas em Leão podem estar em constante estado de aceleração, sempre correndo e demonstrando impaciência. Embora a agitação seja comum hoje em dia, essas pessoas podem transformar a pressa em um hábito arraigado.

Virgem

Pessoas com Ascendente, Sol ou Lua em Virgem podem se sentir pressionadas profissionalmente ou por filhos e parentes, sentindo que não dão conta do recado, o que pode levar à ansiedade.

Libra

Se você tem Ascendente, Sol, Mercúrio ou Lua em Libra, pode sentir ansiedade por causa de indecisão. Ao empacar, acaba criando uma pressão interna. Somado a isso, a agitação e impaciência podem piorar o estado emocional.

✨Dicas: buscar terapias e recursos que ajudem a sair de longas fases de indecisão e entender os gatilhos disso é bem importante. Veja aqui as consultas do Personare aqui.

Escorpião

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Escorpião podem sentir ansiedade devido a medos indefinidos em relação ao futuro. Esses sentimentos podem gerar muita angústia e desconforto.

Sagitário

Se você tem muitos planetas no elemento Fogo, como Sagitário, pode sentir que está sempre em estado de aceleração, como se estivesse sempre correndo.

Capricórnio

Pessoas com Ascendente, Sol e Lua em Capricórnio podem sentir muita culpa, sentimento que geralmente costuma caminhar lado a lado com o perfeccionismo.

✨Dicas: é importante entender (e quem sabe levar para a terapia) que pode errar e ser falível é normal, aprendendo a ser mais compreensivo consigo mesmo. Conheça mais aqui as terapias energéticas.

Aquário

Pessoas com Ascendente, Sol, Mercúrio e Lua em Aquário pode ter ansiedade tanto por excesso de estímulos, quanto por pressa, agitação e irritabilidade.

Peixes

Se você tem Ascendente, Sol e Lua em Peixes podem sofrer com divagações e fantasias negativas em relação ao futuro. Esses sentimentos podem levar a muita angústia e desconforto.