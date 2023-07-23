Conheça tipos de exercícios físicos que ajudam a aumentar a libido sexual

Conheça exercícios físicos que ajudam a aumentar a libido Crédito: Personare

Além das alergias e doenças respiratórias típicas do inverno, as baixas temperaturas também podem causar uma diminuição da libido, principalmente nas pessoas que já andam sem apetite sexual há um tempo. Neste artigo, veja quais exercícios físicos ajudam a aumentar a libido.

Há, ainda, outras boas estratégias, como algumas comidas e bebidas que também dão um up na vida sexual e ajudam a esquentar o clima. Veja aqui alimentos que ajudam na libido no inverno.

A seguir, falaremos especificamente de exercícios, que são altamente recomendados para aumentar a libido.

Exercícios físicos para aumentar a libido

A prática de exercício físico, especialmente do tipo aeróbico, contribui para o aumento do débito cardíaco, resultando em uma maior irrigação da região genital feminina.

Além disso, a atividade física promove a produção elevada de endorfina, o hormônio do prazer, enquanto também fortalece a autoestima e a autoconfiança.

Se quiser uma ajudinha da Astrologia para saber qual é a melhor atividade para usar sua energia, veja aqui o guia dos exercícios físicos de cada signo.

Para potencializar ainda mais o prazer durante as relações sexuais durante o frio, é válido realizar um exercício específico para aumentar o metabolismo na região vaginal: o pompoarismo (veja aqui técnicas para você fazer).

A realização de contrações seguidas da musculatura vaginal (MAP) melhora a irrigação sanguínea e oxigenação local, além de uma maior sensibilidade nessa área.

Este exercício pode ser praticado alguns minutos antes da relação sexual e diariamente, para aumentar ainda mais sua libido regularmente.

Portanto, não deixe de se exercitar, especialmente nesta época do ano. Que esfrie o tempo, mas não o seu relacionamento.