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Matteus e Isabelle, do BBB 24, combinam? Veja a Sinastria Amorosa do casal

Nós fizemos a Sinastria Amorosa do casal Mabelle e contamos tudo a seguir
Personare

Personare

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 11:58

Matteus e Isabelle se beijam no quarto fadas, nesta quinta-feira (11)
Matteus e Isabelle Crédito: Reprodução/Globoplay
Quem estava torcendo pelo casal Mabelle pode comemorar duplamente! Além do primeiro beijo do casal ter finalmente acontecido, Matteus e Isabelle, do BBB 24, combinam no amor. Nós fizemos a Sinastria Amorosa deles e contamos tudo a seguir.
QUEEEEE ISSOOOOO, BRASIL! ? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Hc2uXV95Pp— Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2024
Matteus é geminiano e Isabelle, sagitariana. A combinação entre seus dois signos tende a funcionar, afinal, a atração de signos opostos costuma ser complementar. No entanto, também precisa de muita compreensão e diálogo para Sagitário não impor suas ideias, e Gêmeos entender a busca pela verdade e o lado passional de Sagitário.
No entanto, a relação entre Matteus e Isabelle (e qualquer outro casal) não deve se resumir ao signo solar. Outros fatores astrológicos são mais importantes, como Vênus, Lua, Mercúrio e aspectos entre os planetas no Mapa Astral de casa dum.
O estudo de compatibilidade na Astrologia é a Sinastria Amorosa, porque faz uma análise profunda entre dois mapas astrais, revelando compatibilidades e desafios de cada casal.
Por isso, a seguir, entenda o que a gente descobriu sobre se Matteus e Isabelle combinam e se o casal do BBB 24 tem futuro.
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Veja aqui as previsões da Numerologia sobre quem vence o BBB 24
Previsões astrológicas para o final do BBB 24: conflitos, surpresas e romances

Sinastria Amorosa de Matteus e Isabelle

Combinação amorosa ❤️
Vênus é o planeta que mostra como cada pessoa ama e, ao comparar o signo deste planeta de suas pessoas, mostra se o casal tem afinidades. Matteus tem Vênus em Gêmeos e Isabelle, em Aquário, uma combinação que promete tanto chamas quanto desafios.
Ambos curtem e valorizam a liberdade, o convívio social e adoram uma novidade, tudo a ver com o elemento Ar. Imagine só: festas, viagens e papos até o amanhecer, com uma química vibrante entre eles — o que vale para dentro e fora do BBB.
Mas, claro, nem tudo é perfeito. Matteus e Isabelle precisam manejar bem a tendência da manauara de colocar amizades no topo de suas prioridades, algo que pode fazer o gaúcho se sentir um pouco inseguro.
Estamos atentos ? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/IyzzW1NBRy— Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2024
Combinação intelectual ?
Quando falamos de Mercúrio, o planeta da comunicação, Matteus e Isabelle também estão em sintonia. Assim como seus signos solares, ele tem Mercúrio em Gêmeos e ela, em Sagitário.
Essa posição oposta e complementar indica muita conversa boa, troca de ideias e que se complementam intelectualmente, trazendo novas perspectivas um ao outro.
Isabelle se encanta com as provocações inteligentes de Matteus, que adora questionar o status quo.
Por outro lado, Isabelle ajuda Matteus a ser mais direto, sem perder tanto tempo em dúvidas. Essa troca não só enriquece a relação, mas também mantém as conversas sempre interessantes.

Desafios da combinação de Matteus e Isabelle

Todo relacionamento tem seus obstáculos, e para Matteus e Isabelle não é diferente. O gaúcho precisa entender o jeito mais reservado de Isabelle de expressar amor, o que pode bater na sua insegurança de vez em quando.
A independência da manauara e sua priorização de amizades também podem ser um ponto sensível para Matteus. Se eles conseguirem entender e respeitar essas diferenças, têm tudo para fortalecer ainda mais a relação.
No fim das contas, Matteus e Isabelle têm tudo para viver um relacionamento divertido e cheio de crescimento mútuo. Tudo vai depender de quão dispostos eles estão a ajustar-se e aprender um com o outro.
Com a ajuda dos astros e um bom diálogo, esse romance tem grande potencial para ser uma bela história de amor no BBB 24 – e quem sabe depois também.
Leia mais:
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