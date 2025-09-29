Astrologia

Horóscopo mensal: previsões de outubro para os 12 signos

Astróloga explica como será o mês de cada nativo do zodíaco

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:38

Poderá haver revelações importantes e a necessidade de mudanças profundas neste mês Crédito: Imagem: Sudarat Bunloet | Shutterstock

No início de outubro, o Sol em Libra favorecerá a diplomacia e o equilíbrio nas relações. Será um bom momento para compreender o que cada um espera no relacionamento e buscar mais harmonia. A partir do dia 23, com a entrada do Astro-Rei em Escorpião, o clima se tornará mais intenso. Poderá haver revelações importantes e a necessidade de mudanças profundas, sobretudo em temas ligados à identidade, a valores e a ambições.

Influência de Mercúrio na comunicação

No começo de outubro, Mercúrio em Libra estará em quadratura com Plutão, indicando um momento delicado para a comunicação, com chances de mal-entendidos, manipulações ou confrontos de ideias. Depois, Mercúrio fará conjunção com Marte em Escorpião, sinalizando que o diálogo ganhará um certo impulso. Será o momento de se expressar com coragem, mas também com cautela para não ferir o outro.

Desafios de Vênus para as relações

Na primeira quinzena de outubro, Vênus em Virgem estará em oposição a Saturno, indicando frieza, distanciamento ou críticas nas relações. Os sentimentos serão testados pela realidade neste período. A partir da metade do mês, Vênus em Libra fará oposição a Netuno, indicando possíveis idealizações e desilusões no amor. Por isso, será importante ter cuidado com expectativas irreais e esforçar-se para enxergar a pessoa amada como ela realmente é, e não como gostaria que fosse.

Poderosas energias trazidas por Marte

Marte em Escorpião trará um momento de ações estratégicas, instintos aguçados e força de vontade. A conjunção do planeta com Mercúrio na segunda metade do mês acentuará a intensidade dos debates e decisões. Logo, será um ótimo período para enfrentar o que era evitado. No processo, entretanto, será importante evitar disputas por controle ou manipulações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os nativos de Áries terão bastante energia para o lazer Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Neste mês, você tenderá a se deparar com desafios que pedirão equilíbrio entre a vontade de agir e a necessidade de observar. No início de outubro, em específico, viverá um período leve e com mais energia para o lazer. Todavia, as suas emoções poderão ficar intensas, o que exigirá maturidade e desapego. Depois, a fase será de transformações e você sentirá a necessidade de se expressar livremente. Ao mesmo tempo, haverá uma certa pressão para lidar com questões internas ou familiares. Diante desse cenário, procure evitar confrontos.

Relacionamentos

No começo de outubro, você poderá se envolver em mal-entendidos ou em julgamentos precipitados, sobretudo com amigos ou outros relacionamentos próximos. Também haverá tendência a cobranças ou frustrações. Depois, o clima continuará intenso. Se estiver em uma relação amorosa, evite disputas de poder e jogos emocionais. Além disso, procure ouvir o outro com atenção, falar a verdade e evitar idealizações.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena do mês, você possivelmente sentirá dificuldade em manter o foco nas prioridades. Isso porque haverá distrações ou situações que fugirão do controle. A partir da metade de outubro, o clima tenderá a ficar mais competitivo e intenso nas finanças e no trabalho, o que poderá ser favorável para resolver questões delicadas ou encarar negociações difíceis. Para isso, no entanto, evite decisões impulsivas ou confrontos diretos com colegas e superiores.

Touro

Os nativos de Touro terão a atenção voltada para relacionamentos e parcerias Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Em geral, ao longo do mês, você deverá ter mais atenção aos detalhes. No início de outubro, poderá se sentir mais cobrado(a). Além disso, o cansaço tenderá a afetar o corpo e a mente. Depois, a propensão será que a sua atenção se volte para os relacionamentos e as parcerias. Nesse cenário, haverá situações que pedirão um posicionamento firme, mas sem rigidez. Ainda nesta fase, as atitudes dos outros o(a) impactarão significativamente, influenciando seu humor e a concentração.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de outubro, poderão surgir mal-entendidos ou uma frieza emocional nos relacionamentos. Nesse cenário, você sentirá que está oferecendo mais do que recebe ou lidando com críticas ocultas. A partir da metade do mês, as conversas tenderão a ficar intensas, revelando tensões acumuladas ou cobranças, especialmente nas parcerias amorosas. Se estiver em uma relação, busque escutar a pessoa amada com mais atenção e evitar disputas de poder.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você dedicará mais atenção às tarefas e aos prazos profissionais, mesmo diante dos obstáculos ou atrasos inesperados. Nesse cenário, poderá sentir uma sensação de sobrecarga ou desvalorização. Na segunda quinzena de outubro, os relacionamentos de trabalho tenderão a ficar intensos. Você será desafiado(a) a manter a firmeza, mas sem perder a diplomacia. Para tanto, evite confrontos diretos e não se deixe levar por pressões externas.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão se conectar com o brilho pessoal e fortalecer o amor-próprio Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você sentirá vontade de se divertir e expressar a sua criatividade . Inclusive, será um bom momento para se conectar com o brilho pessoal e fortalecer o amor-próprio. Porém, também deverá encarar questões práticas e compromissos. Por volta da metade de outubro, o ritmo da rotina poderá se intensificar, acarretando desgaste físico ou mental. Nesse cenário, procure cuidar do corpo, ajustar os horários e evitar a sobrecarga.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, você poderá não ser correspondido(a) da maneira como gostaria. Portanto, procure reduzir as expectativas, tanto na vida amorosa quanto na relação com os filhos ou amigos. Depois, a tendência será que sinta vontade de se aprofundar nas conexões. Entretanto, haverá impaciência ou tensões. Ademais, as conversas possivelmente se mostrarão bem intensas. Logo, procure ter cautela nos diálogos e escute o outro com atenção.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, você poderá se frustrar com o andamento dos projetos profissionais ou com a colaboração dos colegas, o que provocará certa desmotivação. Já na segunda quinzena, o ritmo tenderá a acelerar. Haverá, inclusive, a possibilidade de cobranças relacionadas a entregas ou resultados. Portanto, procure não prometer mais do que conseguirá cumprir. Ainda nesta fase, o ambiente de trabalho ficará bem tenso, com a chance de disputas de poder. Nesse cenário, mantenha a objetividade e foque em soluções práticas.

Câncer

Os nativos de Câncer se sentirão bastante conectados com a família Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Em outubro, você sentirá uma conexão especial com a família e com as memórias. Esse movimento poderá trazer um tom de nostalgia ou até gerar alguma instabilidade. Ao mesmo tempo, crescerá o desejo de se expressar e viver com intensidade. Sua sensibilidade estará mais aflorada, o que poderá aproximá-lo(a) de diferentes situações e pessoas. Por isso, busque espaços que ajudem a canalizar suas energias de forma positiva.

Relacionamentos

No começo de outubro, você poderá se sentir distante dos familiares. Nesse cenário, emoções mal resolvidas possivelmente surgirão, pedindo empatia e presença. Por volta da metade do mês, o desejo por conexão emocional e paixão tenderá a aumentar, assim como a chance de conflitos, ciúmes ou expectativas irreais. Como resultado, haverá conversas sérias que deverão ser conduzidas com maturidade.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena do mês, poderá surgir a sensação de desconexão com as obrigações ou certa dificuldade para manter o ritmo, já que questões emocionais tenderão a interferir na concentração. Depois, a vontade de criar e inovar tenderá a estar presente. Contudo, você deverá lidar com pressões e críticas, o que afetará a confiança. Diante desse cenário, procure ter cautela para não agir com impulsividade ao defender projetos profissionais. Também será importante confiar no seu talento, mas manter uma escuta ativa.

Leão

Os nativos de Leão poderão refletir sobre o que traz segurança emocional Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Ao longo do mês, haverá a necessidade de se conectar com as memórias e de refletir sobre o que lhe traz segurança emocional. No começo de outubro, em específico, sua mente estará agitada, com possíveis conversas, movimentos ou questões práticas exigindo a atenção. Depois, você será chamado(a) a desacelerar e reorganizar a vida pessoal. Nesse cenário, assuntos ligados à família, ao lar ou a antigas emoções poderão surgir com mais força. Nesse cenário, busque ter maturidade, paciência e cuidado com as reações impulsivas.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de outubro, possivelmente você irá se deparar com mal-entendidos na comunicação ou com a sensação de que não está sendo compreendido(a). Depois, o clima tenderá a ficar mais intenso. Nesse cenário, será difícil evitar conversas profundas envolvendo questões mal resolvidas. Caso haja disposição para a escuta e empatia, tais obstáculos poderão fortalecer os laços. Busque evitar jogos de poder ou manipulação.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias de outubro, você poderá se deparar com tensões no ambiente profissional. Busque, portanto, mais clareza e estratégia ao se comunicar e organizar melhor as ideias. Por volta da metade do mês, a tendência será que a sua atenção se volte para o planejamento e para a resolução de pendências no trabalho . Essa situação, por sua vez, pedirá um esforço extra para separar a vida pessoal da carreira.

Virgem

Os nativos de Virgem terão a atenção voltada para a comunicação, os estudos e as trocas cotidianas Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Ao longo do mês, você sentirá a necessidade de resolver pendências práticas. Ao mesmo tempo, enfrentará momentos de dúvida e desgaste mental. No início de outubro, em específico, se envolverá bastante com a vida financeira. Depois, a sua atenção se voltará para a comunicação, os estudos e as trocas cotidianas. Apesar de produtivo, o período poderá gerar excesso de pensamentos, inquietação e tensão nos diálogos. Logo, será importante manter a mente organizada e evitar a sobrecarga de compromissos.

Relacionamentos

Na primeira metade de outubro, a vida afetiva tenderá a enfrentar instabilidades e revisões, sobretudo em relação à comunicação e às expectativas depositadas no outro. Nesse cenário, você poderá sentir dificuldade em expressar o que sente ou perceber um distanciamento emocional. Na segunda quinzena do mês, o desejo de se aprofundar nas relações aumentará. Apesar disso, possivelmente surgirão desafios, especialmente com pessoas próximas. Nesse cenário, procure evitar suposições e conversas mal resolvidas.

Trabalho e dinheiro

O mês tenderá a ser movimentado, o que exigirá foco, clareza e estratégia na forma como lida com as tarefas de trabalho e se comunica com colegas ou superiores. No início de outubro, em específico, questões ligadas à maneira como administra os recursos receberão mais a sua atenção. Será o momento de reorganizar a vida financeira. Depois, o ambiente profissional poderá ficar tenso. Para evitar mal-entendidos, tenha cautela ao se comunicar, mantendo sempre a diplomacia.

Libra

Os nativos de Libra viverão um bom momento para refletir sobre a estabilidade financeira Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Você tenderá a se deparar com um impulso de autoafirmação e consciência pessoal no início do mês. Como resultado, se sentirá mais centrado(a). Ao mesmo tempo, poderá questionar os seus valores e propósitos. Além disso, haverá a possibilidade de tensões entre o desejo de se mostrar confiante e a realidade. Na segunda quinzena de outubro, buscará mais praticidade. Será um bom momento para refletir sobre estabilidade financeira . Este período, inclusive, favorecerá a tomada de decisões importantes.

Relacionamentos

No início do mês, poderá haver uma sensação de distância ou mal-entendidos no setor afetivo. Diante disso, será necessário rever padrões inconscientes de entrega ou expectativas irreais. A partir da metade de outubro, sua presença possivelmente se tornará mais atrativa, levando a conexões intensas. Todavia, caso não se atente aos sinais, haverá a possibilidade de idealizações perigosas ou decepções. Em resumo, o período favorecerá encontros marcantes, mas você deverá manter os limites claros.

Trabalho e dinheiro

Ao longo deste mês, você deverá ser mais consistente no campo profissional. No início de outubro, em específico, poderá se sentir dividido(a) entre a vontade de inovar e a necessidade de manter a estabilidade. Nesse cenário, possivelmente surgirão ideias criativas, mas haverá obstáculos para concretizá-las. Depois, a sua mente estará mais analítica, favorecendo decisões inteligentes, especialmente em questões ligadas a investimentos ou novas fontes de renda. No processo, apenas evite agir por impulso ou por pressões externas.

Escorpião

Os nativos de Escorpião desejarão se afirmar com mais clareza Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena de outubro, você sentirá a necessidade de se afastar de ruídos externos para escutar o que ocorre dentro de si. Nesse cenário, poderão surgir emoções confusas. Portanto, busque revisar o que sente. Na segunda metade do mês, a situação mudará. Você desejará se afirmar com mais clareza. Inclusive, haverá uma força extra para recomeçar. No entanto, será possível que aja de maneira rígida ou reativa. Logo, procure o equilíbrio entre a ação e a autopercepção.

Relacionamentos

No começo de outubro, você sentirá uma certa distância nas relações de amizade ou nos grupos que pareciam sólidos. Como resultado, poderá se questionar sobre os laços que realmente fazem sentido. Depois, haverá um forte poder de atração, mas também tendência a atitudes extremas. Ademais, relações mal resolvidas possivelmente ressurgirão, exigindo um posicionamento. Diante disso, evite manipulações ou disputas veladas. Também se atente ao que projeta no outro.

Trabalho e dinheiro

Em outubro, você buscará se organizar internamente, o que tenderá a refletir no setor profissional . Em específico, no início do mês, estará introspectivo(a), observando mais do que agindo. Além disso, possivelmente se sentirá desmotivado(a). Depois, a propensão será que a sua energia se volte para a imagem pessoal. Com isso, poderá assumir a liderança em projetos de trabalho, defender suas ideias com firmeza e conquistar respeito, desde que evite atitudes impacientes ou inflexíveis. Ainda neste período, haverá potencial para iniciar novos caminhos e tomar decisões estratégicas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão aproveitar o período para finalizar pendências Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

No início de outubro, você se envolverá bastante com os planos, os grupos e as conexões sociais. Entretanto, à medida que os dias passarem, seu foco se voltará para o mundo interior. Nesse cenário, será importante respeitar o próprio roteiro, exercer o silêncio e perceber o que está por trás dos sentimentos que surgirão. De modo geral, o período pedirá o desapego de velhas ideias e espaço para reavaliar as direções da vida.

Relacionamentos

No começo do mês, você poderá perceber uma distância afetiva nas amizades e relações amorosas, o que o(a) deixará frustrado(a) caso esteja esperando mais envolvimento do outro. Por volta da metade de outubro, haverá a vontade de se proteger e observar os cenários em silêncio, o que possivelmente levará a confusões e mal-entendidos. Diante disso, será importante ter mais clareza ao expressar o que sente e não alimentar idealizações. Também evite forçar conexões e procure ter certeza do que busca.

Trabalho e dinheiro

No início de outubro, você poderá sentir que está sendo cobrado(a) ou que não recebe o reconhecimento merecido, o que poderá afetar sua autoconfiança. Apesar disso, o período favorecerá o planejamento e a revisão de estratégias. Já por volta da metade do mês, no setor profissional, será um bom momento para se dedicar a tarefas que exigem concentração, análise e discrição. Aproveite também para finalizar pendências, refinar ideias e se preparar para os próximos passos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio viverão uma fase que pedirá bastante diplomacia Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Ao longo de outubro, haverá propensão à intensidade mental e questionamentos sobre as direções da vida. Ademais, a sua atenção estará voltada para as realizações, a imagem profissional e os objetivos que almeja. Apesar disso, poderá se sentir frustrado(a) por não estar no controle das situações. Depois, a partir de um certo momento, o peso das expectativas tenderá a diminuir, dando espaço para o desejo de conexão com amigos e causas coletivas. Todavia, nem tudo fluirá com leveza. Você poderá se deparar com conflitos de visão, disputas de espaço ou desilusões.

Relacionamentos

Em outubro, as relações passarão por ajustes. No processo, haverá a necessidade de diálogo, compreensão mútua e revisão de expectativas. No início do mês, em específico, você poderá se sentir distante de alguém importante ou perceber que o outro não compartilha das mesmas metas e valores. Depois, existirá mais abertura para conexões fora do círculo habitual. Além disso, seu contato com causas coletivas possivelmente ganhará mais força. Porém, será possível que desentendimentos provoquem frustrações.

Trabalho e dinheiro

Este tenderá a ser um mês de muita movimentação profissional e decisões estratégicas, mas também de tensões que poderão desafiar a sua paciência e capacidade de liderança. No início de outubro, você será cobrado(a) por resultados, postura e comprometimento. Depois, o seu foco se voltará para projetos em grupo e parcerias. Desde que saiba lidar com opiniões divergentes, essas conexões se tornarão produtivas. Ademais, a tendência será que queira acelerar tudo. No entanto, a fase pedirá que aja com diplomacia, especialmente diante de conflitos de interesse.

Aquário

Os nativos de Aquário sentirão vontade de inovar, aprender e propor novas ideias Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Ao longo de outubro, você tenderá a questionar seus propósitos e metas. Em específico, no começo do mês, sentirá a necessidade de ampliar os horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou conexão com algo maior. Depois, o seu foco mudará para as responsabilidades profissionais. Nesse cenário, poderá se deparar com pressões externas, cobranças ou com a sensação de estar sendo testado(a) quanto a sua maturidade e firmeza. Diante disso, será essencial evitar confrontos e manter a mente aberta, mesmo quando sentir que precisa provar o seu valor.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de outubro, as emoções estarão confusas, especialmente aquelas ligadas a relações intensas ou situações mal resolvidas. À medida que o mês for avançando, você buscará trocas mais inspiradoras. Entretanto, poderá se frustrar com promessas vagas ou expectativas não correspondidas. Portanto, evite idealizações e fugas de conversas difíceis. Afinal, será o momento de alinhar visões e valores com a pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

No início de outubro, você tenderá se deparar com exigências, sobrecarga e críticas no setor profissional. Ao mesmo tempo, haverá a oportunidade de crescimento, assim como a vontade de inovar, aprender e propor novas ideias. A partir da metade do mês, a pressão por resultados poderá aumentar. Além disso, a propensão será que decisões importantes exijam uma postura firme de sua parte. Por fim, o ambiente de trabalho possivelmente se mostrará bem competitivo ou emocionalmente denso.

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão o desejo de expandir os horizontes Crédito: Imagem: Suthutter | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, o seu olhar estará voltado para si mesmo(a). Nesta fase, busque encarar questões antes ocultas ou evitadas. Apesar dos desconfortos, isso ajudará no crescimento e na sua transformação. A partir da metade de outubro, o desejo de buscar novos horizontes se fará presente. Inclusive, o período será importante para transformar dores em sabedoria, mesmo que conflitos internos façam com que duvide de suas escolhas. Nesse cenário, viagens , estudos e espiritualidade poderão trazer alívio — apenas procure ter certo cuidado com excessos ou ideias fixas.

Relacionamentos

Em outubro, os relacionamentos passarão por um período intenso, com emoções profundas e vulnerabilidades mais presentes. No início do mês, você poderá se sentir mais dependente do outro ou perceber desequilíbrios que afetarão a harmonia da relação. Depois, tenderá a se deparar com o desejo de criar intimidade nas conexões. Ao mesmo tempo, possivelmente haverá confusão emocional, ciúmes ou expectativas frustradas. Diante desse cenário, será importante fortalecer o diálogo e rever acordos que já não fazem sentido.

Trabalho e dinheiro

No começo de outubro, a sua atenção estará voltada para finanças compartilhadas ou assuntos que exigem descrição. Por volta da metade do mês, o foco será em estudos, viagens ou novos rumos para a carreira. Apesar das boas ideias, especialmente no setor profissional, você poderá enfrentar conflitos com figuras de autoridade ou com pessoas que apresentam visões opostas às suas. Diante disso, procure manter o profissionalismo e evite confrontos diretos.