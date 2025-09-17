Astrologia

Descubra tudo sobre o signo de Libra

Os librianos são nativos bastante sociáveis, cautelosos e românticos

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:38

Libra é um signo bastante mental e racional Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Libra é o sétimo signo do zodíaco. Cardeal, é regido por Vênus e rege a Casa 7 do Mapa Astral. Nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, esses nativos exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, Libra é um signo bastante mental e racional. “Os librianos são cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, perdendo a oportunidade de dar o seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, explica.

Sociáveis e amantes do belo

Estar rodeado de pessoas é algo que cativa Libra . “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, conta a astróloga. Além disso, são bem-humorados e respeitam os limites alheios, assim como gostam que os seus sejam respeitados.

Libra é considerado o signo mais luxuoso do zodíaco. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma. Costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, diz Thaís Mariano. Inclusive, não apreciam grosserias e lugares desarmônicos.

Simbologia de Libra

Libra é o sétimo signo do zodíaco e o segundo da tríplice de Ar. Além disso, é um representante cardeal, ou seja, está presente no início de uma estação. “Sendo assim, é um signo que inicia movimentos”, explica a astróloga.

O signo fala sobre o equilíbrio entre o “eu” e o “outro”, isto é, sobre dois pontos de vista e sobre os dois lados que há em uma relação. “Por isso, é representado pela balança, equilibrando, compreendendo e dando valor aos dois lados de maneira que seja possível encontrar harmonia, equilíbrio e justiça”, revela Thaís Mariano.

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como todos os signos do zodíaco, Libra também apresenta aspectos que precisa desenvolver. As frustrações dos librianos , por exemplo, costumam ser resultado do hábito de idealização. De acordo com a astróloga, isso faz com que os nativos, após conquistarem alguém, percebam que o indivíduo não atende às suas expectativas, levando-os a desistir da relação.

Além disso, o excesso de cuidado com a aparência pode ser perigoso para os librianos. “Muito vaidosos, podem exagerar em cirurgias plásticas e cuidados estéticos, além de deixar de cuidar de outros pontos da beleza que habitam internamente”, enfatiza Thaís Mariano.

Desafios do signo de Libra

O maior desafio de Libra é lidar com a indecisão. Isso ocorre não porque os nativos não sabem o que querem, mas porque sentem muita necessidade de agradar o outro. “Essa característica pode fazer com que eles fiquem presos durante anos em relações falidas, sejam elas amorosas ou profissionais, apenas para manter uma imagem da qual eles não querem se desfazer”, esclarece a astróloga.

Ademais, a preocupação com o julgamento alheio costuma mascarar aspectos da personalidade desses nativos. Por causa disso, eles transparecem uma imagem calma, tranquila e agradável, mas, por dentro, lutam com verdades camufladas. “O desafio dos librianos é, então, aprender a se posicionar de forma justa e harmoniosa”, comenta Thaís Mariano.

A mulher do signo de Libra costuma se preocupar com a aparência e gosta de conquistar a todos Crédito: Imagem: Ennona Gavrilova_Ellina | Shutterstock

Mulher de Libra

A libriana é uma mulher que costuma se preocupar com a aparência. Por isso, gosta de se vestir bem e de conquistar a todos. Além disso, sabe do potencial que tem e o mostra de maneira delicada. “Mas isso não quer dizer que ela esteja sempre disponível para qualquer um que chegue querendo ganhar os seus encantos”, alerta a astróloga.

Por outro lado, ela tem dificuldade para expressar as emoções. Além disso, é muito racional e gosta de pensar e analisar com clareza tudo aquilo que faz. Em um relacionamento, seja ele amoroso ou não, ela compreende a importância da reciprocidade; porém, ainda sente a necessidade de se valorizar e encontrar um espaço seguro.

“Quando a libriana se apaixona é quando ela realmente consegue deixar um tanto de lado todo esse idealismo e racionalidade para viver mais profundamente a sua essência”, acrescenta Thaís Mariano.

Homem de Libra

O libriano também é atento com a aparência. “Preocupado com a beleza, não é raro que ele busque alguém que se enquadre em seus padrões de exigência”, revela a astróloga. Ainda, esse nativo tende a ser charmoso, atraente e conquistador. Além disso, o homem de Libra é bastante crítico e analista. “Cria também suas expectativas e idealizações e busca adequar o mundo a elas, com toda a beleza e harmonia que for possível”.

Com todo o seu charme, o libriano atrai muitos olhares. Logo, é possível que ele se relacione com mais de uma pessoa ao mesmo tempo para decidir qual se encaixa melhor no que almeja. Contudo, “quando se apaixona, ele se entrega. É um típico romântico, cheio de energia para investir no relacionamento e torná-lo cada vez mais belo”, destaca Thaís Mariano.

Librianos no amor

Se tem uma coisa que os nativos de Libra entendem é sobre relacionamentos , uma vez que são sociáveis e desejam viver um romance cheio de beleza e harmonia. “No encontro com o outro, eles conseguem enxergar mais a si. Por isso, estar com alguém é algo necessário para os nascidos neste signo”, justifica Thaís Mariano.

Os librianos são românticos clássicos, gentis e cordiais. Além disso, prezam muito a conversa e o respeito ao espaço do outro. “Para se relacionar com esses nativos, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que eles estarão abertos para conversar e para expor seus pontos de vista”, aconselha a astróloga.

Os librianos são muito justos e não encontram problemas em reconhecer quando estão errados. Todavia, como estão sempre em busca da igualdade, não deixarão de evidenciar a parcela de culpa da pessoa amada. Por conta disso, podem passar horas discutindo a relação.