Astrologia

Confira como os astros agem no signo de Virgem

Astrólogas revelam como cada planeta influencia os traços e comportamentos dos virginianos

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:31

A posição dos planetas no Mapa Astral influencia diferentes aspectos dos potenciais e características dos nativos Crédito: Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock

Na Astrologia, cada planeta no mapa astral influencia diferentes aspectos dos potenciais e características dos signos do zodíaco, atuando como um agente de desenvolvimento que molda habilidades e comportamentos. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como esses planetas se manifestam no signo de Virgem.

1. Mercúrio

A pessoa com Mercúrio é uma boa comunicadora Crédito: Imagem: 24K-Production | Shutterstock

Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a mente. Assim, o virginiano se comunica de forma lógica e analítica. Para ocorrer uma melhora neste aspecto, é importante evitar a autocrítica e não se apegar demais aos detalhes.

2. Vênus

Vênus em Virgem torna a pessoa crítica e racional Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Vênus é o planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Assim, a pessoa com esse posicionamento é muito crítica e racional ao lidar com os sentimentos . Gosta de quem é organizado, tem objetivos, leva a vida a sério e segue as regras. Também precisa admirar o intelecto do par. Aprecia quem demonstra maturidade o suficiente para estar ao seu lado. É muito responsável quando se trata de saúde sexual.

3. Marte

A pessoa com Marte em Virgem é detalhista e precavida Crédito: Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock

Marte é o planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Assim, o nativo com Virgem nesta posição é um indivíduo detalhista e precavido. Todos os passos são planejados e há muita força de adaptação e organização. É voltado ao trabalho, à rotina e à saúde. Profissões que necessitam de exatidão são beneficiadas com esse signo.

4. Júpiter

A pessoa com Júpiter em Virgem pode ser muito perfeccionista Crédito: Imagem: Think_About_Life | Shutterstock

Júpiter é o planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quando ele está posicionado neste signo , é necessário cuidado com os relacionamentos no trabalho e na vida pessoal, bem como se atentar para não exigir demais sem se contentar com nada. Trata-se de uma pessoa muito perfeccionista; tem facilidade para atividades técnicas e precisas. Doa-se ao próximo no intuito de servir. Há desejo de expandir o conhecimento.

5. Saturno

A pessoa com Saturno em Virgem pode ser cética e crítica com os outros Crédito: Imagem: Dima Zel | Shutterstock

Saturno é o planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Assim, o perfeccionismo e a necessidade de controle chegam ao extremo nessa posição. Pode ser uma pessoa muito cética e crítica com os outros, mas principalmente com ela mesma. O trabalho é levado a sério e faz muitos sacrifícios para chegar aonde almeja. A tarefa é procurar relaxar e se divertir mais, permitindo momentos de descontração.

6. Urano

A pessoa com Urano em Virgem é analítica e pesquisadora Crédito: Imagem: Buradaki | Shutterstock

Urano é o planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. Assim, a pessoa com Virgem nesta posição tem o desejo de revolucionar a forma como trabalha. Busca qualidade de vida na rotina, não apenas aos finais de semana ou férias. É uma pessoa analítica, pesquisadora e gosta de servir. Trabalha para ser útil para si e para os outros.

7. Netuno

A pessoa com Netuno em Virgem é forte e prática Crédito: Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock

Netuno é um planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Quando está em exílio neste signo, a pessoa pode se envolver muito com os problemas dos outros, absorvendo mais do que o necessário. De modo geral, é forte, prática e demonstra o seu amor com ações no dia a dia.

8. Plutão

A pessoa com Plutão em Virgem é preocupada com a saúde da mente e do corpo Crédito: Imagem: NASA images | Shutterstock

Plutão é o planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. A técnica, a exatidão e a precisão são características fortes na pessoa com esse posicionamento. Gosta de estudar e se preocupa com a saúde da mente e do corpo. Pode exercer profissões ligadas à medicina ou a tecnologias que melhoram a qualidade de vida.