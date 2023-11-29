Horóscopo dos signos para dezembro de 2023 Crédito: Personare

Antes de dar as boas-vindas a 2024, que tal conferir as previsões do horóscopo de dezembro de 2023? Afinal, o mês que encerra o ano vem cheio de emoções para todos os signos, como o último ciclo de Mercúrio retrógrado de 2023, a partir do dia 13.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de dezembro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuito.

ÁRIES

Porém, é preciso ter em mente que a partir do dia 13 Mercúrio entra em ciclo retrógrado. Isso pode demandar uma revisão cuidadosa de seus planos e projetos profissionais. Não convém iniciar novos empreendimentos durante esse ciclo.

Em vez disso, é preferível investir seu tempo refletindo sobre as suas ambições profissionais, de forma a fazer os ajustes necessários na sua carreira. Mas tome cuidado para não deixar que o foco na carreira faça você negligenciar suas relações familiares e sentimentais.

Anote as datas!

A partir do dia 13: com Mercúrio retrógrado, a comunicação tende a ser favorecida. Mas é preciso refletir muito e ter muito cuidado com o que se fala para evitar dores de cabeça. Também é um bom momento para traçar planos de médio prazo na carreira.

TOURO

Mas é preciso ter alguns cuidados. Entre 5 e 18 de dezembro, Vênus, o astro regente de Touro, se opõe a Júpiter. Isso demanda equilibrar suas aspirações com a realidade. Desconfie de promessas grandiosas que podem parecer boas demais para serem verdadeiras

Além disso, entre 14 e 29 de dezembro é a vez de Urano se opor a Vênus, e isso pode trazer revoltas inesperadas em suas relações e finanças. O jogo de cintura será a chave para lidar com o imprevisto. Se você já está em uma relação, pode ser um momento de turbulência.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 18: mantenha os pés no chão e avalie cuidadosamente qualquer oferta ou oportunidade que surgir neste período. Com Vênus em oposição a Júpiter, todo cuidado é pouco.

Entre os dias 14 e 29: adote a cautela para evitar gastos impulsivos. Este é um momento para economizar e investir de forma inteligente, ciente dos riscos envolvidos.

GÊMEOS

Na área dos relacionamentos, a paciência será fundamental. Lembre-se de que a comunicação clara e aberta pode ajudar a resolver mal-entendidos. Evite reações impulsivas e procure adotar a diplomacia ao lidar com os conflitos.

No ambiente profissional, Marte emana uma energia realizadora, mas também suscita competição e rivalidade no trabalho. Concentre-se em sua própria produtividade e não se deixe envolver em conflitos desnecessários.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: a oposição de Marte é um bom momento para cuidar do seu bem-estar físico e mental. Ela impulsiona o estresse e a ansiedade, então é importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas emoções, como a prática de exercícios.

CÂNCER

A partir do dia 13, Mercúrio entra em ciclo retrógrado, o que tende a complicar ainda mais as comunicações. Mas será uma oportunidade para aprofundar suas reflexões.

Por exemplo, você pode usar o período para compreender melhor as suas emoções mais profundas. Outra dica é praticar a empatia, na tentativa de entender o ponto de vista dos outros.

Além disso, Mercúrio retrógrado é um momento propício para reavaliar os seus relacionamentos. Procure identificar padrões de comunicação e tenha disposição para fazer eventuais ajustes nos seus laços afetivos.

Anote as datas!

Entre os dias 2 e 23: com Mercúrio em oposição a Câncer, você pode sentir uma tensão nas interações com os outros. Mas também terá a chance de aprimorar suas habilidades de comunicação e compreensão emocional.

LEÃO

Afinal, neste mês Marte traz um desejo de aventura. As pessoas leoninas tendem a estar mais dispostas a sair da zona de conforto e explorar o desconhecido. É importante agir com coragem ao perseguir seus sonhos, mesmo que isso envolva alguns riscos calculados.

Isso porque a ousadia será recompensada neste período. Ao abraçar a criatividade, a paixão e a coragem, você poderá criar memórias inesquecíveis e experiências que elevam o espírito. É importante usar essa energia para se destacar em situações sociais.

Anote as datas!

A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado demandará atenção redobrada à sua saúde. É um bom momento de rever o seu comportamento, a alimentação e outros aspectos que fazem a diferença no seu bem-estar.

VIRGEM

É importante tentar canalizar a energia de Marte de forma construtiva, trabalhando para resolver as desarmonias domésticas que possam surgir. Será preciso reencontrar um equilíbrio saudável entre cuidar de si e apoiar aqueles ao seu redor.

Além disso, a oposição de Saturno ao signo de Virgem traz responsabilidades adicionais. Muito provavelmente, será preciso ter de assumir obrigações extras e resolver os problemas dos outros. Importante enfrentar esses desafios com determinaçao e paciência.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: dezembro é o momento para praticar a autocompaixão. Evite adotar uma postura muito severa, abrindo-se para a possibilidade de aprender com seus erros e suas imperfeições. Você é muito mais forte do que imagina.

LIBRA

Marte, por sua vez, intensificará a comunicação e atividades sociais. Você talvez se sinta com mais motivação para se conectar com os outros, participar de eventos sociais e dar sua opinião. Use essa energia para ampliar seu leque social e aprofundar seus debates.

Além disso, Mercúrio sugere atenção para a vida doméstica e as relações familiares, entre 2 e 23 de dezembro. Será importante dedicar mais tempo a sua família. A compreensão e o apoio familiar serão fundamentais para seu bem-estar emocional.

Anote as datas!

De 2 a 23: Mercúrio pede foco na vida doméstica e nas relações familiares. Será um bom momento para resolver mal-entendidos e criar um ambiente acolhedor. A comunicação franca e aberta com seus entes queridos ajudará a fortalecer os laços familiares.

ESCORPIÃO

A passagem de Vênus por Escorpião pode ser dividida em duas fases. Entre os dias 5 e 18, Vênus forma oposição a Júpiter. Isso demandará o equilíbrio entre expectativa e realidade. É importante evitar alimentar sonhos irrealistas, especialmente nos relacionamentos.

Já entre os dias 14 e 29, Vênus fará oposição a Urano, o que promete reviravoltas na sua vida amorosa. Se você estiver numa relação, cuidado com a tendência de jogar tudo pro alto de maneira impulsiva. Se estiver só, é prudente evitar iniciar relacionamentos neste momento.

Anote as datas!

Entre 14 e 29: a oposição de Vênus a Urano pode reservar surpresas nos relacionamentos. Saiba adaptar-se às circunstâncias conforme elas surgirem. A flexibilidade de a comunicação aberta serão suas maiores aliadas nesse período.

Ao longo do mês: dezembro de 2023 é um bom momento para revisar objetivos no trabalho e nas finanças. A determinação e a paixão que você investir agora podem render frutos significativos no futuro.

SAGITÁRIO

Em 2023, dezembro será ainda mais significativo por conta da presença de Marte em Sagitário. O planeta da energia e da ação traz um impulso adicional de vitalidade, determinação e coragem, que pode ser aproveitado de diferentes formas.

A mais importante delas é arregaçar as mangas e agir. Dezembro é o momento ideal para iniciar projetos, perseguir metas ambiciosas e tomar decisões importantes. Mas atenção: também será importante saber apreciar o que você já tem. Exercite a gratidão!

Marte também representa energia em excesso. Por isso, será fundamental praticar exercícios regulares, para dar vazão a essa carga.

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Ao longo do mês: pessoas sagitarianas em geral adoram a aventura e a exploração. Com Marte nesse signo, o desejo por novas experiências será intensificado. É um bom momento para planejar viagens, explorar novos hobbies ou expandir seus conhecimentos.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio retrógrado aumenta a necessidade de cautela na tomada de decisões. Mas é um bom momento para refletir sobre seus objetivos a curto e médio prazos, traçando metas para 2024. Da mesma forma, pode ser útil voltar a atenção a projetos que ainda estão pendentes.

Acima de tudo, esse período exigirá de você muita paciência. Isso porque Mercúrio retrógrado pode ocasionar atrasos e contratempos. Será preciso aprender a lidar com situações imprevistas com calma e compostura.

Por fim, não custa lembrar que muitas pessoas de Capricórnio fazem aniversário em dezembro. Se você é uma delas, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.

Anote as datas!

A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado é um bom momento para se conectar consigo. Pode ser uma oportunidade para praticar a meditação, o autoquestionamento e o autocuidado. O foco aqui é fortalecer sua comunicação interna e entender melhor a si.

AQUÁRIO

O trânsito de Vênus é especialmente favorável para avançar na carreira. Concentre-se em seus objetivos profissionais e aproveite as oportunidades para mostrar seu talento. Relações profissionais positivas tendem, neste mês, a levar a promoções e reconhecimento.

Além disso, Marte sugere que pode ser muito vantajosa a participação ativa em eventos sociais ou atividades coletivas. O networking pode abrir portas para novas oportunidades, sejam elas profissionais ou pessoais. Agir coletivamente pode trazer benefícios individuais.

Anote as datas!

Ao longo do mês: com as atenções voltadas à sua carreira e às relações sociais, será imprescindível você encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Reserve tempo para relaxar e cuidar da sua saúde física e mental.

PEIXES

Mas todo desafio pode ser encarado como uma oportunidade para crescimento pessoal. A começar pela quadratura de Marte, que cria um ambiente propício para o conflito interno. Essas adversidades podem levar a aprendizados valiosos, mas será preciso ter resiliência.

O ciclo de Saturno demandará que você dedique tempo ao autocuidado. Busque atividades que tragam tranquilidade, resguardando sua saúde mental e emocional. Respeite os seus limites e aprenda a dizer não quando necessário.

Anote as datas!