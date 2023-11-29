Horóscopo dos signos para dezembro de 2023

Antes de dar as boas-vindas a 2024, que tal conferir as previsões do horóscopo de dezembro de 2023? Afinal, o mês que encerra o ano vem cheio de emoções para todos os signos, como o último ciclo de Mercúrio retrógrado de 2023, a partir do dia 13.
Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Assim, você sabe as tendências pessoais e recebe conselhos de como lidar com cada fase.
A seguir, confira as previsões do horóscopo de dezembro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuito.
ÁRIES
Porém, é preciso ter em mente que a partir do dia 13 Mercúrio entra em ciclo retrógrado. Isso pode demandar uma revisão cuidadosa de seus planos e projetos profissionais. Não convém iniciar novos empreendimentos durante esse ciclo.
Em vez disso, é preferível investir seu tempo refletindo sobre as suas ambições profissionais, de forma a fazer os ajustes necessários na sua carreira. Mas tome cuidado para não deixar que o foco na carreira faça você negligenciar suas relações familiares e sentimentais.
Anote as datas!
A partir do dia 13: com Mercúrio retrógrado, a comunicação tende a ser favorecida. Mas é preciso refletir muito e ter muito cuidado com o que se fala para evitar dores de cabeça. Também é um bom momento para traçar planos de médio prazo na carreira.
TOURO
Dezembro de 2023 sugere surpresas na vida das pessoas do signo de Touro. Afinal, Júpiter e Urano se encontram nesse signo, o que leva a um período de expansão, crescimento pessoal e descobertas emocionantes. Além disso, a confiança está em alta.
Mas é preciso ter alguns cuidados. Entre 5 e 18 de dezembro, Vênus, o astro regente de Touro, se opõe a Júpiter. Isso demanda equilibrar suas aspirações com a realidade. Desconfie de promessas grandiosas que podem parecer boas demais para serem verdadeiras
Além disso, entre 14 e 29 de dezembro é a vez de Urano se opor a Vênus, e isso pode trazer revoltas inesperadas em suas relações e finanças. O jogo de cintura será a chave para lidar com o imprevisto. Se você já está em uma relação, pode ser um momento de turbulência.
Anote as datas!
Entre os dias 5 e 18: mantenha os pés no chão e avalie cuidadosamente qualquer oferta ou oportunidade que surgir neste período. Com Vênus em oposição a Júpiter, todo cuidado é pouco.
Entre os dias 14 e 29: adote a cautela para evitar gastos impulsivos. Este é um momento para economizar e investir de forma inteligente, ciente dos riscos envolvidos.
GÊMEOS
Na área dos relacionamentos, a paciência será fundamental. Lembre-se de que a comunicação clara e aberta pode ajudar a resolver mal-entendidos. Evite reações impulsivas e procure adotar a diplomacia ao lidar com os conflitos.
No ambiente profissional, Marte emana uma energia realizadora, mas também suscita competição e rivalidade no trabalho. Concentre-se em sua própria produtividade e não se deixe envolver em conflitos desnecessários.
Anote as datas!
Ao longo de todo o mês: a oposição de Marte é um bom momento para cuidar do seu bem-estar físico e mental. Ela impulsiona o estresse e a ansiedade, então é importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com essas emoções, como a prática de exercícios.
CÂNCER
Entre os dias 2 e 23 de dezembro, Mercúrio estará em oposição ao signo de Câncer. Para as pessoas desse signo, trata-se de um período com muitos desafios para a comunicação e o entendimento, mas há espaço para oportunidades.
A partir do dia 13, Mercúrio entra em ciclo retrógrado, o que tende a complicar ainda mais as comunicações. Mas será uma oportunidade para aprofundar suas reflexões.
Por exemplo, você pode usar o período para compreender melhor as suas emoções mais profundas. Outra dica é praticar a empatia, na tentativa de entender o ponto de vista dos outros.
Além disso, Mercúrio retrógrado é um momento propício para reavaliar os seus relacionamentos. Procure identificar padrões de comunicação e tenha disposição para fazer eventuais ajustes nos seus laços afetivos.
Anote as datas!
Entre os dias 2 e 23: com Mercúrio em oposição a Câncer, você pode sentir uma tensão nas interações com os outros. Mas também terá a chance de aprimorar suas habilidades de comunicação e compreensão emocional.
LEÃO
Afinal, neste mês Marte traz um desejo de aventura. As pessoas leoninas tendem a estar mais dispostas a sair da zona de conforto e explorar o desconhecido. É importante agir com coragem ao perseguir seus sonhos, mesmo que isso envolva alguns riscos calculados.
Isso porque a ousadia será recompensada neste período. Ao abraçar a criatividade, a paixão e a coragem, você poderá criar memórias inesquecíveis e experiências que elevam o espírito. É importante usar essa energia para se destacar em situações sociais.
Anote as datas!
A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado demandará atenção redobrada à sua saúde. É um bom momento de rever o seu comportamento, a alimentação e outros aspectos que fazem a diferença no seu bem-estar.
VIRGEM
É importante tentar canalizar a energia de Marte de forma construtiva, trabalhando para resolver as desarmonias domésticas que possam surgir. Será preciso reencontrar um equilíbrio saudável entre cuidar de si e apoiar aqueles ao seu redor.
Além disso, a oposição de Saturno ao signo de Virgem traz responsabilidades adicionais. Muito provavelmente, será preciso ter de assumir obrigações extras e resolver os problemas dos outros. Importante enfrentar esses desafios com determinaçao e paciência.
Anote as datas!
Ao longo de todo o mês: dezembro é o momento para praticar a autocompaixão. Evite adotar uma postura muito severa, abrindo-se para a possibilidade de aprender com seus erros e suas imperfeições. Você é muito mais forte do que imagina.
LIBRA
Marte, por sua vez, intensificará a comunicação e atividades sociais. Você talvez se sinta com mais motivação para se conectar com os outros, participar de eventos sociais e dar sua opinião. Use essa energia para ampliar seu leque social e aprofundar seus debates.
Além disso, Mercúrio sugere atenção para a vida doméstica e as relações familiares, entre 2 e 23 de dezembro. Será importante dedicar mais tempo a sua família. A compreensão e o apoio familiar serão fundamentais para seu bem-estar emocional.
Anote as datas!
De 2 a 23: Mercúrio pede foco na vida doméstica e nas relações familiares. Será um bom momento para resolver mal-entendidos e criar um ambiente acolhedor. A comunicação franca e aberta com seus entes queridos ajudará a fortalecer os laços familiares.
ESCORPIÃO
A passagem de Vênus por Escorpião pode ser dividida em duas fases. Entre os dias 5 e 18, Vênus forma oposição a Júpiter. Isso demandará o equilíbrio entre expectativa e realidade. É importante evitar alimentar sonhos irrealistas, especialmente nos relacionamentos.
Já entre os dias 14 e 29, Vênus fará oposição a Urano, o que promete reviravoltas na sua vida amorosa. Se você estiver numa relação, cuidado com a tendência de jogar tudo pro alto de maneira impulsiva. Se estiver só, é prudente evitar iniciar relacionamentos neste momento.
Anote as datas!
Entre 14 e 29: a oposição de Vênus a Urano pode reservar surpresas nos relacionamentos. Saiba adaptar-se às circunstâncias conforme elas surgirem. A flexibilidade de a comunicação aberta serão suas maiores aliadas nesse período.
Ao longo do mês: dezembro de 2023 é um bom momento para revisar objetivos no trabalho e nas finanças. A determinação e a paixão que você investir agora podem render frutos significativos no futuro.
SAGITÁRIO
Dezembro tradicionalmente é um mês muito especial para o signo de Sagitário. Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário agora. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, para saber como será seu próximo ano?
Em 2023, dezembro será ainda mais significativo por conta da presença de Marte em Sagitário. O planeta da energia e da ação traz um impulso adicional de vitalidade, determinação e coragem, que pode ser aproveitado de diferentes formas.
A mais importante delas é arregaçar as mangas e agir. Dezembro é o momento ideal para iniciar projetos, perseguir metas ambiciosas e tomar decisões importantes. Mas atenção: também será importante saber apreciar o que você já tem. Exercite a gratidão!
Marte também representa energia em excesso. Por isso, será fundamental praticar exercícios regulares, para dar vazão a essa carga.
Anote as datas!
Ao longo do mês: pessoas sagitarianas em geral adoram a aventura e a exploração. Com Marte nesse signo, o desejo por novas experiências será intensificado. É um bom momento para planejar viagens, explorar novos hobbies ou expandir seus conhecimentos.
CAPRICÓRNIO
Mercúrio retrógrado aumenta a necessidade de cautela na tomada de decisões. Mas é um bom momento para refletir sobre seus objetivos a curto e médio prazos, traçando metas para 2024. Da mesma forma, pode ser útil voltar a atenção a projetos que ainda estão pendentes.
Acima de tudo, esse período exigirá de você muita paciência. Isso porque Mercúrio retrógrado pode ocasionar atrasos e contratempos. Será preciso aprender a lidar com situações imprevistas com calma e compostura.
Por fim, não custa lembrar que muitas pessoas de Capricórnio fazem aniversário em dezembro. Se você é uma delas, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.
Anote as datas!
A partir do dia 13: Mercúrio retrógrado é um bom momento para se conectar consigo. Pode ser uma oportunidade para praticar a meditação, o autoquestionamento e o autocuidado. O foco aqui é fortalecer sua comunicação interna e entender melhor a si.
AQUÁRIO
O trânsito de Vênus é especialmente favorável para avançar na carreira. Concentre-se em seus objetivos profissionais e aproveite as oportunidades para mostrar seu talento. Relações profissionais positivas tendem, neste mês, a levar a promoções e reconhecimento.
Além disso, Marte sugere que pode ser muito vantajosa a participação ativa em eventos sociais ou atividades coletivas. O networking pode abrir portas para novas oportunidades, sejam elas profissionais ou pessoais. Agir coletivamente pode trazer benefícios individuais.
Anote as datas!
Ao longo do mês: com as atenções voltadas à sua carreira e às relações sociais, será imprescindível você encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Reserve tempo para relaxar e cuidar da sua saúde física e mental.
PEIXES
Mas todo desafio pode ser encarado como uma oportunidade para crescimento pessoal. A começar pela quadratura de Marte, que cria um ambiente propício para o conflito interno. Essas adversidades podem levar a aprendizados valiosos, mas será preciso ter resiliência.
O ciclo de Saturno demandará que você dedique tempo ao autocuidado. Busque atividades que tragam tranquilidade, resguardando sua saúde mental e emocional. Respeite os seus limites e aprenda a dizer não quando necessário.
Anote as datas!
Ao longo do mês: o ciclo de Saturno é um convite para a reflexão. Examine as suas crenças, valores e padrões de comportamento. Identifique quais áreas em sua vida precisam de mudanças, e tenha disposição para botar essas ações em prática.