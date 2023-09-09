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Finanças

Como você lida com o dinheiro?

Existe uma crença errada, de que somente as pessoas que têm o Número 8 em posição de destaque serão bem sucedidas financeiramente
Personare

Personare

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 07:00

Gastador? Conservador? Investidor? Veja como seu signo lida com dinheiro
Numerologia sugerem como pessoas agem em relação aos desafios financeiros Crédito: Personare
Na Numerologia, os números simbolizam, entre outras coisas, a maneira como as pessoas agem em relação às finanças. Geralmente o dinheiro vem em abundância quando conseguimos expressar os talentos de cada posicionamento numérico, representados em nosso Mapa Numerológico.
No entanto, existe uma crença errada, de que somente as pessoas que têm o Número 8 em posição de destaque serão bem sucedidas financeiramente. Felizmente não é assim que funciona na prática.
Há, de fato, alguns números que indicam dificuldade maior para lidar com as finanças, principalmente quando estão na posição dos Desafios ou de alguma Lição Existencial. Contrariando o senso comum, o Número que mais enfrenta essas barreiras financeiras é o próprio 8.
Para saber qual é o seu número dos Desafios ou de Lição Existencial, veja aqui gratuitamente.
Isso acontece porque a pessoa pode teimar em adquirir mais poder e uma posição de influência ao ganhar muito dinheiro. Esse medo de fazer uso indevido do sucesso é a causa principal que leva pessoas que apresentam o número 8 em seus mapas a sabotar (mesmo que de forma inconsciente) oportunidades de ser bem-sucedidas.

Autossabotagem

Quando pessoas que possuem o Desafio ou a Lição do 8 se deparam com a possibilidade de serem promovidas e ocuparem um cargo de maior relevância na empresa em que trabalham, por exemplo, podem se acidentar ou ficar doentes.
Seriam formas indiretas de impedir (inconscientemente) a promoção ou a efetivação de um papel mais importante no cenário profissional. Para essas pessoas, a dica é encarar a responsabilidade como um caminho para influenciar positivamente a vida de outros. Dessa forma, poderá ser possível abandonar a crença de que “dinheiro é sujo” ou “todo rico é corrupto”.
Pessoas com o Número 7 ou 9 no Desafio ou na Lição Existencial também enfrentam situações difíceis ao lidar com o dinheiro. Por estarem tão ligados em questões espirituais e gostarem de ajudar o próximo, estes seres podem achar que alguém com essas características não pode ser rico.
Ou, ainda, que a preocupação em ganhar dinheiro é sinal de egoísmo. Vale lembrar que a postura professoral que estas pessoas possuem pode funcionar como uma aliada na hora de atrair bons rendimentos financeiros, além de colaborar na ajuda ao próximo.
Apesar dos Números 7, 8 e 9 serem os que exigem mais desafios na área das finanças, vale lembrar que o mais importante é saber expressar nossos talentos e características mais positivas, especialmente os apontados no Mapa Numerológico. Além disso, é preciso saber poupar, doar e investir nossos rendimentos. Afinal, não basta só ganhar dinheiro, também é preciso saber administrá-lo.
* Yub MirandaNumerólogo, astrólogo e taró[email protected]

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