É hora de Júpiter Retrógrado 2023; saiba quais signos se dão bem

Júpiter Retrógrado 2023 chega marcando o fim do ano: começa no dia 04 de setembro e vai até 30 de dezembro. O planeta rege expansão, generosidade e oportunidades na nossa vida. Mas tire da cabeça a ideia de que retrogradação é algo ruim: é tempo de segundas chances. Porém, sim, há questões que você vai precisar tomar cuidado. Eu te explico.

A principal característica de Júpiter Retrógrado 2023 é que o trânsito ocorre no signo de Touro, especificamente entre os graus 5 e 15.

Júpiter Crédito: Shutterstock

Como Júpiter rege oportunidades e toda retrogradação significa retornar a algo que passou ou a volta de algo do passado, esse movimento pode significa segundas chances. Ou seja, algo do passado por voltar com a possibilidade de trazer benefícios.

Vou te ajudar a entender o que isso significa para todas as pessoas e, além disso, mostrarei quais signos podem ter mais vantagens durante Júpiter Retrógrado 2023.

Atenção Touro, Virgem e Capricórnio

Se você tem Sol, Lua ou planetas pessoais entre os graus 5 e 15 de Touro, Virgem ou Capricórnio, atenção! Você pode esperar benefícios dessa retrogradação. Mas eles não caem do céu. Você precisa, sim, dar atenção a isso e trabalhar por esta vantagem.

Como você vê se tem Planetas nesses graus e signos específicos? É fácil e simples. Siga o passo a passo abaixo:

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Veja no seu Perfils Astrológico, que está abaixo da sua Mandala, os Planetas.



Procure por Planetas em Touro, Virgem e/ou Capricórnio e confira nos graus se eles estão entre 5 e 15.

Quem tem Sol, Lua ou planetas pessoais em Touro, Virgem ou Capricórnio podem esperar se beneficiar dessa retrogradação de Júpiter. Planetas pessoais são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

Para essas pessoas, este período pode trazer oportunidades relacionadas a empreendimentos iniciados no passado, mas que não foram levados adiante por diferentes razões.

É como uma segunda chance de revisitar projetos ou ideias que podem ter sido deixados de lado e avaliar sua viabilidade.

E os outros signos durante Júpiter Retrógrado 2023?

É também uma oportunidade de olhar para o que você ganhou desde que Júpiter entrou em Touro (em 16 de maio de 2023) e avaliar como você vai aplicar esses recursos financeiros a médio e longo prazo.

Porém, não é hora de investimentos grandes ou de risco. Isso é totalmente contraindicado durante retrogradação de Júpiter.

Em vez disso, concentre-se em refletir, consolidar e planejar para o futuro, preparando-se para aproveitar ao máximo as oportunidades que Júpiter trará quando voltar ao movimento direto.

O tom taurino do momento jupiteriano

Durante este período de Júpiter retrógrado em Touro, todos nós, independentemente do nosso signo solar, somos chamados a internalizar a energia de crescimento que Júpiter representa. Não se trata apenas de ganhos financeiros, mas também de avaliar as aquisições que fizemos e a segurança que elas proporcionaram.

Perguntas importantes podem surgir:

Os ganhos que você vem tendo a tornaram mais segura?

Você se sente mais sólida (o) e confiante em relação ao seu futuro financeiro?



Essas reflexões são uma parte fundamental da retrogradação de Júpiter em Touro, que nos convida a considerar como estamos administrando nossos recursos e quais passos devemos dar a seguir.

Isso tudo porque Touro trata de segurança e estabilidade. Ou seja, é esse tom que Touro traz ao trânsito de Júpiter.

A segunda oportunidade do passado

Uma característica comum das retrogradações planetárias, incluindo a de Júpiter, é a tendência de trazer pessoas ou circunstâncias do passado que não foram totalmente resolvidas.

Essas situações nos dão uma segunda chance de analisar, decidir e determinar se há algo que podemos aproveitar ou concluir. Portanto, durante este período, é possível que situações ou oportunidades do passado ressurjam, oferecendo uma nova perspectiva ou chance de avançar.

Acaba Vênus Retrógrado, mas começa Júpiter Retrógrado

Júpiter busca expansão e crescimento e Vênus, que rege relacionamentos e finanças, estava em uma posição mais conservadora durante sua retrogradação.

Ou seja, Júpiter em Touro estava, até agora, querendo abrir frentes, tentando ganhar mais, poder mais, mas Vênus retrógrado estava com o freio de mão puxado.

Quando finalmente estariamos prontos para tomar decisões importantes em nossos relacionamentos e finanças, Júpiter nos pede prudência e cautela em relação a grandes projetos e investimentos de longo prazo.

E quando Júpiter Retrógrado 2023 acabar?

A boa notícia é que Júpiter voltar ao movimento direto, em 30 de dezembro de 2023, marcará o início de 2024 com sua energia expansiva e benevolente.

Nesse momento, portanto, teremos a oportunidade de refletir sobre as oportunidades que talvez tenhamos perdido anteriormente e como podemos fortalecer as bases de nossas vidas.