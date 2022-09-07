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Astrologia

Como ler o horóscopo da pessoa amada?

Para além da mera curiosidade, se você olhar da forma correta as previsões, poderá ter dicas de como lidar com a pessoa amada
Personare

Personare

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 09:00

Como ler o horóscopo da pessoa amada?
Como ler o horóscopo da pessoa amada? Crédito: Personare
Há muitas análises amorosas possíveis quando o assunto é Astrologia, desde a combinação de signos até o Mapa Sexual. Mas, às vezes, a gente só quer mesmo é dar uma espiadinha nas previsões alheias. Pensando nisso, a gente explica como ler o horóscopo da pessoa amada.
Para além da mera curiosidade, se você olhar da forma correta as previsões, poderá ter dicas de como lidar com a pessoa amada. Caso esteja vivendo algum momento desafiador, por exemplo, pode ser melhor deixar a DR para outro momento. Ou, quem sabe, escolher o melhor dia para um date especial?
Então, se quiser saber como ler o horóscopo da pessoa amada, vem com a gente.

Onde ver o horóscopo da pessoa amada?

Você pode olhar as previsões de uma pessoa com base no seu signo solar ou Ascendente – que costumam ser informações mais conhecidas – nos horóscopos “comuns” para Áries, Touro, Gêmeos, etc.
Eles trazem tendências gerais para a vida de alguém. No entanto, o céu astrológico coletivo pode afetar todas as pessoas em maior ou menor grau, mas nunca terá o mesmo significado para todo mundo.
O Horóscopo Personalizado que você vê aqui no Personare traz os trânsitos astrológicos pessoais de cada pessoa, porque leva em consideração seu Mapa Astral. Ou seja, ele compara as posições dos astros na hora em que você nasceu com o céu astrológico do dia, por isso é mais preciso.

Como ler o horóscopo da pessoa amada?

Se você já tem seu login no Personare e quiser ver o Horóscopo do crush, terá de adicionar os dados dessa pessoa na sua Lista de Amigos. Para isso, siga os passos:
Vale lembrar que você tem acesso ao Horóscopo Personare de quantas pessoas desejar – da pessoa amada a amigos, familiares e quem mais desejar.
Esse mesmo perfil cadastrado pode ser usado em outros serviços do Personare, inclusive a combinação de signos na Sinastria Amorosa – experimente aqui!
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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