Como ler o horóscopo da pessoa amada? Crédito: Personare

Há muitas análises amorosas possíveis quando o assunto é Astrologia, desde a combinação de signos até o Mapa Sexual. Mas, às vezes, a gente só quer mesmo é dar uma espiadinha nas previsões alheias. Pensando nisso, a gente explica como ler o horóscopo da pessoa amada.

Para além da mera curiosidade, se você olhar da forma correta as previsões, poderá ter dicas de como lidar com a pessoa amada. Caso esteja vivendo algum momento desafiador, por exemplo, pode ser melhor deixar a DR para outro momento. Ou, quem sabe, escolher o melhor dia para um date especial?

Então, se quiser saber como ler o horóscopo da pessoa amada, vem com a gente.

Onde ver o horóscopo da pessoa amada?

Você pode olhar as previsões de uma pessoa com base no seu signo solar ou Ascendente – que costumam ser informações mais conhecidas – nos horóscopos “comuns” para Áries, Touro, Gêmeos, etc.

Eles trazem tendências gerais para a vida de alguém. No entanto, o céu astrológico coletivo pode afetar todas as pessoas em maior ou menor grau, mas nunca terá o mesmo significado para todo mundo.

Como ler o horóscopo da pessoa amada?

Se você já tem seu login no Personare e quiser ver o Horóscopo do crush, terá de adicionar os dados dessa pessoa na sua Lista de Amigos. Para isso, siga os passos:

Com seu perfil logado em nosso site, abra a página inicial do Personare aqui;

Localize, no canto direito do seu Horóscopo, onde estão listados os seus trânsitos, a aba “Ver de Amigos” e clique sobre ela;

Caso você já tenha a pessoa em sua lista, clique no nome dela para acessar o Horóscopo desejado e prontinho;



Caso queira adicionar uma nova pessoa, clique em “Incluir nova pessoa” no final da sua lista ou em “Inclua pessoas em sua lista”, se ainda não tiver outros perfis cadastrados;



Preencha os dados corretamente e clique em “Salvar”. Lembre-se que a hora de nascimento é muito importante para ver mais trânsitos pessoais;



Prontinho! Agora você já sabe que para ver o Horóscopo da pessoa amada, basta acessar a aba “Ver de Amigos“, na Página Inicial, e clicar no nome da pessoa desejada.



Vale lembrar que você tem acesso ao Horóscopo Personare de quantas pessoas desejar – da pessoa amada a amigos, familiares e quem mais desejar.

Esse mesmo perfil cadastrado pode ser usado em outros serviços do Personare, inclusive a combinação de signos na Sinastria Amorosa – experimente aqui!