Até quando vai a onda de calor? Veja as previsões da Astrologia

Nesta semana, o Brasil experimenta extremos climáticos notáveis, uma onda de calor no Sudeste e chuva torrencial no Sul. A Astrologia vinha alertando para a possibilidade de fenômenos extremos como esses. Até quando vai a onda de calor e as chuvas? Te contamos tudo a seguir.
“O mundo vai estar bem agitado nesta e na próxima semana, inclusive com possibilidade de vendavais e outros fenômenos meteorológicos “, alertou a astróloga Vanessa Tuleski.
Naquela semana, houve fortes ressacas no Rio de Janeiro e um tsunami meteorológico em Santa Catarina, com muitos estragos e até mortes.
"Devemos ter dias turbulentos, imprevistos e impaciência. Possivelmente, com muitas notícias de acidentes, mais fenômenos climáticos, rebeldia e protestos", escreveu Vanessa.
Por que isso é importante?
As previsões astrológicas não servem meramente para a gente "saber o futuro". Na verdade, a principal função está em informar as tendências e, a partir disso, a gente poder fazer melhores escolhas.
Inclusive, ela chamou a atenção para os estudantes que iriam prestar as provas do Enem, que ocorreram durante o trânsito de Sol e Marte em oposição a Urano.
Claro que nem tudo é possível evitar. Mas tomar alguns cuidados, como sair com ainda mais antecedência de casa, pode ter evitado que alguns concorrentes perdessem o exame.
Para alguns, isso não foi suficiente e, devido a alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores causados pelos temporais em vários Estados, poderão refazer as provas em dezembro.
Até quando vai a onda de calor?
O aspecto que Sol e Marte formam com Urano se encerra nesta sexta-feira (17). Mesmo dia em que se encerra o alerta vermelho (de "grande perigo") emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a onda de calor no Sudeste. Além disso, o Inmet mantém alerta laranja para tempestades na região Sul.
Ou seja, pelo menos até sexta, segue o grande alerta para eventos inesperados e turbulentos, como eventos climáticos extremos. Depois, a situação deve melhoras – mas não por muito tempo.
No entanto, o aspecto tenso envolvendo Sol, Marte e Urano ficou gravado no mapa da Lua Nova em Escorpião para o Brasil, que tem efeitos até o dia 12 de dezembro.
Por isso, o fato de termos muitos Astros em Escorpião em oposição ao planeta da imprevisibilidade, Urano, no eixo das Casas 6 e 12, traz alguns alertas.
Segundo Vanessa, existe potencial para imprevistos envolvendo a saúde da população ou o cotidiano (assuntos da Casa 6), como turbulências e greves envolvendo classes trabalhadoras, além de revelações e questões mentais (Casa 12).
Vanessa chama a atenção para a previsão de excesso de nervosismo, viroses e outros problemas que obriguem o recolhimento nas próximas semanas.
Além disso, ela adianta que, a partir de 20 de novembro, outros aspectos tensos indicam que poderemos ter problemas devido a questões climáticas, principalmente fortes chuvas.
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Veja as previsões completas da semana em vídeo:
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