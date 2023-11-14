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Como aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana

Fica aqui o convite para aproveitar a energia da temporada escorpiana, que começou em 23 de outubro e vai até 22 de novembro de 2023
Personare

Personare

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 08:00

Como aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana
Como aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana Crédito: Personare
Sempre que há Lua Nova, a tendência é de sentirmos uma nova onda de inspiração e energia. E a Lua Nova de novembro de 2023 ocorre no signo de Escorpião, carregada de poder, intensidade, paixão e misticismo, durante a temporada escorpiana. Como então aproveitar esse período transformador?
É isso que a gente te conta a seguir. Fica aqui o convite para aproveitar a energia da temporada escorpiana, que começou em 23 de outubro e vai até 22 de novembro de 2023. A Lua Nova em Escorpião começou no dia 13 de novembro, mas também vai durar um mês – período da lunação.
Todos os signos devem estar sentindo um convite à transformação, com sentimentos, desejos e situações que precisam ser ressignificados vindo à tona. 
“Aproveite a coragem e a audácia de Escorpião para fazer o que há tempos achava não ser possível”, sugere a astróloga Tatiana Magalhães.

Então, como aproveitar a temporada escorpiana?

No entanto, para algo renascer, antes, algo precisa morrer. Portanto, para aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana, você pode dividir em dois momentos.
1. Desapego
A gente vem de eclipses superintensos e uma energia tensa de modo geral. Em muitos artigos aqui no Personare, vínhamos falando da importância de desapegar para dar espaço ao novo. 
Então, se você ainda não fez esse movimento, recomendo:
Descartar, doar ou vender tudo o que não serve mais: roupas, utensílios quebrados, decorações velhas e que não combinam mais com você ou sua casa, móveis que estão atrapalhando o espaço em sua casa, enfim, tudo que não faz mais sentido.
Sugiro, ainda, que você faça uma meditação de limpeza energética, pode te ajudar a experienciar algumas formas de desapego espiritual e emocional.
E se sentir uma necessidade de um processo de limpeza energética e espiritual profundo, me chame aqui.
2. Conecte-se com a espiritualidade
Depois do processo de limpeza, segundo a astróloga Bela Medeiros, é interessante aproveitar o poder transformador da Lua Nova em Escorpião para encontrar as soluções para os desafios. Para isso, se conectar com a sua espiritualidade é uma ótima pedida.
Saia do piloto automático. É importante tirar algum tempo para entender o que está por trás das situações. O que elas querem lhe mostrar, e que memórias e emoções elas evocam?
Conecte-se com a sua espiritualidade. Tente colocar mais percepção no seu dia a dia. Tomando consciência, ampliamos a capacidade de escolha, inclusive de mudar.
Tirar alguns minutos para você respirar, meditar, conectar e buscar respostas pode trazer resultados muito positivos. As terapias e práticas espirituais podem ajudar e muito. Veja algumas:
Terapias Vibracionais
Terapias com Cristais
Reiki
Terapia dos Chakras

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