Como aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana Crédito: Personare

Todos os signos devem estar sentindo um convite à transformação, com sentimentos, desejos e situações que precisam ser ressignificados vindo à tona.

“Aproveite a coragem e a audácia de Escorpião para fazer o que há tempos achava não ser possível”, sugere a astróloga Tatiana Magalhães.

Então, como aproveitar a temporada escorpiana?

No entanto, para algo renascer, antes, algo precisa morrer. Portanto, para aproveitar o poder transformador da temporada escorpiana, você pode dividir em dois momentos.

1. Desapego

A gente vem de eclipses superintensos e uma energia tensa de modo geral. Em muitos artigos aqui no Personare, vínhamos falando da importância de desapegar para dar espaço ao novo.

Então, se você ainda não fez esse movimento, recomendo:

Descartar, doar ou vender tudo o que não serve mais: roupas, utensílios quebrados, decorações velhas e que não combinam mais com você ou sua casa, móveis que estão atrapalhando o espaço em sua casa, enfim, tudo que não faz mais sentido.

2. Conecte-se com a espiritualidade

Depois do processo de limpeza, segundo a astróloga Bela Medeiros, é interessante aproveitar o poder transformador da Lua Nova em Escorpião para encontrar as soluções para os desafios. Para isso, se conectar com a sua espiritualidade é uma ótima pedida.

Saia do piloto automático. É importante tirar algum tempo para entender o que está por trás das situações. O que elas querem lhe mostrar, e que memórias e emoções elas evocam?