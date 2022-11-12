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Horóscopo

Astrologia: qual seu elemento mais forte e o que isso significa

Os 12 signos do Zodíaco são agrupados em quatro Elementos - Fogo, Terra, Água e Ar - e cada um carrega características específicas
Personare

Personare

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:52

Astrologia: qual seu elemento mais forte e o que isso significa
Astrologia: qual seu elemento mais forte e o que isso significa Crédito: Personare
Os 12 signos do Zodíaco são agrupados em quatro Elementos – Fogo, Terra, Água e Ar – e cada um carrega características específicas que ajudam a construir a nossa essência. Mas não é apenas o elemento do signo solar que importa. Você sabe qual seu elemento mais forte e o que isso significa?
Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, dificilmente as pessoas podem ser chamadas de "tipos puros", ou seja, possuírem apenas um elemento como predominante em seu Mapa Astral. 
"A maioria das pessoas é o que se convencionou chamar de 'tipo misto', ou seja, possui a combinação de dois elementos fortes", explica Alexey.
No Mapa Astral do Personare (veja o seu aqui!), você descobre qual é seu elemento mais forte, no segundo capítulo da análise astrológica. Depois, vem entender aqui um pouco mais do que isso significa.

SIGNIFICADO DOS ELEMENTOS

FOGO: ÁRIES, LEÃO E SAGITÁRIO
Fogo é marcado pela intuição. É motivado pela conquista, pelo desejo de aventuras e ficar longe da monotonia. Lida mal com limitações terrenas, sobretudo com as do próprio corpo. Pode ficar agressivo, irritado e impaciente com lentidão. Saiba tudo sobre o elemento fogo aqui.
TERRA: TOURO, VIRGEM E CAPRICÓRNIO 
Terra é um elemento marcado pelo temperamento estável e sólido, que muda devagar e busca segurança. Nesse sentido, é motivado pela estabilidade e lida mal com a surpresa. Prioriza coisas que demandam tempo para se desenvolver. E se incomoda com situações instáveis ou que envolvam estresse e agressividade. Saiba tudo sobre o elemento terra aqui.
AR: GÊMEOS, LIBRA E AQUÁRIO 
Ar é o elemento que analisa, pensa, discute e tenta compreender tudo. É motivado pela curiosidade. Por outro lado, não lida bem com os próprios aspectos emocionais (ou dos outros) e o excesso de teoria pode deixá-los longe da realidade. Saiba tudo sobre o elemento Ar aqui.
ÁGUA: CÂNCER, ESCORPIÃO E PEIXES 
Água é o elemento mais emocional. Nesse sentido, é motivada pela segurança, seja ela emocional ou material. Não lida bem com situações de desconfiança e pode ficar facilmente ressentido. As ideias têm um valor emocional grande, que levam a paixões intensas, sejam elas positivas ou negativas. Saiba tudo sobre o elemento Água aqui.

QUER SABER MAIS?

Então, se você curte esse assunto e gostaria de entender mais sobre elementos, signos, planetas e aspectos astrológicos, inscreva-se aqui no Curso Básico de Astrologia.
CONTATO: [email protected]

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