Astrologia: qual seu elemento mais forte e o que isso significa

Os 12 signos do Zodíaco são agrupados em quatro Elementos – Fogo, Terra, Água e Ar – e cada um carrega características específicas que ajudam a construir a nossa essência. Mas não é apenas o elemento do signo solar que importa. Você sabe qual seu elemento mais forte e o que isso significa?
"A maioria das pessoas é o que se convencionou chamar de 'tipo misto', ou seja, possui a combinação de dois elementos fortes", explica Alexey.
SIGNIFICADO DOS ELEMENTOS
FOGO: ÁRIES, LEÃO E SAGITÁRIO
Fogo é marcado pela intuição. É motivado pela conquista, pelo desejo de aventuras e ficar longe da monotonia. Lida mal com limitações terrenas, sobretudo com as do próprio corpo. Pode ficar agressivo, irritado e impaciente com lentidão. Saiba tudo sobre o elemento fogo aqui.
TERRA: TOURO, VIRGEM E CAPRICÓRNIO
Terra é um elemento marcado pelo temperamento estável e sólido, que muda devagar e busca segurança. Nesse sentido, é motivado pela estabilidade e lida mal com a surpresa. Prioriza coisas que demandam tempo para se desenvolver. E se incomoda com situações instáveis ou que envolvam estresse e agressividade. Saiba tudo sobre o elemento terra aqui.
AR: GÊMEOS, LIBRA E AQUÁRIO
Ar é o elemento que analisa, pensa, discute e tenta compreender tudo. É motivado pela curiosidade. Por outro lado, não lida bem com os próprios aspectos emocionais (ou dos outros) e o excesso de teoria pode deixá-los longe da realidade. Saiba tudo sobre o elemento Ar aqui.
ÁGUA: CÂNCER, ESCORPIÃO E PEIXES
Água é o elemento mais emocional. Nesse sentido, é motivada pela segurança, seja ela emocional ou material. Não lida bem com situações de desconfiança e pode ficar facilmente ressentido. As ideias têm um valor emocional grande, que levam a paixões intensas, sejam elas positivas ou negativas. Saiba tudo sobre o elemento Água aqui.
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