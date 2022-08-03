As 6 datas astrológicas mais importantes de agosto

04/08: Mercúrio ingressa em Virgem, ou seja, o planeta da comunicação ingressa em um signo da sua regência. Por isso, é um trânsito superpotente! É como se Mercúrio ganhasse força para que você possa se expressar, desenvolver raciocínio lógico e organizasse as ideias. Aproveite!

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11/08: Vênus em Leão é a fase mais expansiva do amor! Até 4 de setembro, tende a ser uma fase afetiva mais alegre e exuberante. Momento de demonstrar seu afeto e carinho, deixando o amor brilhar.