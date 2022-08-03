Agosto chega com trânsitos astrológicos importantes, como Vênus em Leão e Sol em Virgem, e termina mais potente ainda. Urano começa a “andar para trás” e completa a temporada de planetas retrógrados de 2022 – são cinco ao mesmo tempo! A seguir, veja as 6 datas astrológicas mais importantes de agosto para você se preparar.
Mas não esqueça que são trânsitos que podem agir na vida de todos nós com mais ou menos intensidade. Para entender a combinação de cada trânsito astrológico com seu mapa astral, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.
Datas astrológicas mais importantes de agosto
04/08: Mercúrio ingressa em Virgem, ou seja, o planeta da comunicação ingressa em um signo da sua regência. Por isso, é um trânsito superpotente! É como se Mercúrio ganhasse força para que você possa se expressar, desenvolver raciocínio lógico e organizasse as ideias. Aproveite!
11/08: Vênus em Leão é a fase mais expansiva do amor! Até 4 de setembro, tende a ser uma fase afetiva mais alegre e exuberante. Momento de demonstrar seu afeto e carinho, deixando o amor brilhar. Veja aqui dicas para solteiros e comprometidos aproveitarem o trânsito de Vênus em Leão.
20/08: Marte em Gêmeos vai esquentar ainda mais as relações amorosas. Marte é o planeta da paixão e da iniciativa, enquanto Gêmeos é o signo da curiosidade e da inteligência. Por isso, vai ser ótimo momento para quem quer conquistar e melhor ainda para quem já está numa relação e ousar inovar.
23/08: Sol ingressa no signo de Virgem, trazendo uma energia mais objetiva, ideal para organizar a rotina, cuidar da saúde e colocar a casa ordem. É preciso cuidar com o excesso de perfeccionismo e autocobrança. Entenda aqui todos os significados do signo de Virgem.
24/08: Início de Urano retrógrado, o quinto astro “andar para trás” ao mesmo tempo neste ano. Com todos esses planetas retrogradando até outubro, há imposição de maior reflexão em muitas questões. Por isso, podemos sentir a vida um pouco mais travada e até sentir mais cansaço. Veja aqui tudo sobre a temporada de planetas retrógrados.
25/08: Mercúrio em Libra vai fechar o mês de agosto com uma energia mais social, com abertura para os relacionamentos, tanto amorosos quanto profissionais. É um momento de equilíbrio, de trocas e escuta. Aproveite!
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