Tulipa Ruiz, Alemão do Forró, Festival Agita e Leozinho nesta sexta (18) no ES

E não para por aí! Tem também Feira Sabores da Terra, stand up Rindo com Orgulho e Circuito de Cerveja Artesanal

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:30

  • Sesc Glória

    Festival Sesi Som

    Com a banda Java Roots, que mistura reggae, rock e ritmos brasileiros. Horário: 19h30. Local: Teatro Sesi de Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha - Vitória. Ingressos: a partir de R$ 20, pelo sympla.

  • Banda Ubando

    Festival Agita

    Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 17h, com show de Ubando às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.

  • Circuito de Cerveja Artesanal

    Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 18h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.

  • A cantora Tulipa Ruiz

    Noite extraordinária

    Apresentação de Tulipa Ruiz, com o show "Habilidades Extraordinárias", e Luiza Boê, lançando seu clipe "Nada de Extraordinário". Horário: 20h. Local: Teatro Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 19, pelo site lets.events.

  • Pão-de-alho-recheado-do-Empório-Fiorotti

    Feira Sabores da Terra

    Música ao vivo com Tony da Viola. Horário: das 16h às 22h. Local: Praça do Papa. Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Rindo com orgulho

    Com Angela Jackson, Ton Nasimento e Leila Soul, nomes da comédia LGBT. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Gala New York

    Apresentação de dança da Pimenta Cia Jovem de Dança, com biulheteria revertida para a viagem do grupo a New York. Horário: 19h. Local: Palácio Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 35, pelo sympla.

  • CofeeES

    Evento dedicado ao café, com worshops, palestras, campeonato, degustação e música ao vivo com Novelo. Até sábado (20). Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Vitória (estacionamento). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Manguinho Gourmet

    Em 13 restaurantes e docerias do balneário da Serra. Até domingo (21), e de 25 a 28 de setembro, próximo fim de semana. Preços: R$ 40 (opção salgada/individual) e R$ 20 (sobremesa). 

  • Alemão do Forró fará show de encerramento da turnê da Joelma no ES

    Festa agropecuária de São Mateus

    Com feira de agronegócio, rodeio show, parque de diversões, praça de alimentação e shows de Alemão do Forró, Netto Brito e muito mais. A festa segue até domingo (21). Horário: a partir das 19h30. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação. Entrada: gratuita.

Música ao vivo em barzinho

  • Pagode do Andin

    Com Andin Soares, Primeira Classe e MLK 027. Horário: 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h. 

  • Mafuá canta Trio Forrozão

    + Vinicius Bemtivi e DJ Zappie. Horário: 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h. 

  • Bailin do Relima

    Com a banda Intóxicos. Horário: 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h30. 

  • Banda Trilha

    Música ao vivo no Pub 426. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • DJ Lukão lança álbum “A Cor do Verão”

    Caos

    Com ML da Vila, Koreia, Lukão, Gustavo O Brabo e Peteres. Horário: 22h. Local: Embrazado. Endereço:  R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

  • MPB na Curva

    Com Débora Fassarella. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Alex Emissário

    + P$ycho e Masknobeat. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Bota pra quebrar

    Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. 

  • Ritmado

    Com Edin, Belucio e Baduh. Horário: 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 35,  pelo q2ingressos.

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • I am the samba

    Com Samba Jr., Curtição e DJ GC. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Pagode do Leozinho

    Pagode do Leozinho

    Com Maycon Sarmento, cantando Sorriso Maroto. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Forró da Correria

    Com Trio Maracá, Gustavo Dingo, João VIctor do Acordeon, Maik Sulivan e Dj's Jhony e Felipe Urso. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25. 

Dança

  • Espetáculo “Besta-Fera”

    Apresentação com audiodescrição. Horário: 19h30. Local: Teatro Virgínia Tamanini - Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro - Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha na Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

