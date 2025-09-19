Tulipa Ruiz, Alemão do Forró, Festival Agita e Leozinho nesta sexta (18) no ES

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:30
Com a banda Java Roots, que mistura reggae, rock e ritmos brasileiros. Horário: 19h30. Local: Teatro Sesi de Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha - Vitória. Ingressos: a partir de R$ 20, pelo sympla.
Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 17h, com show de Ubando às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.
Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 18h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.
Apresentação de Tulipa Ruiz, com o show "Habilidades Extraordinárias", e Luiza Boê, lançando seu clipe "Nada de Extraordinário". Horário: 20h. Local: Teatro Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 19, pelo site lets.events.
Música ao vivo com Tony da Viola. Horário: das 16h às 22h. Local: Praça do Papa. Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Angela Jackson, Ton Nasimento e Leila Soul, nomes da comédia LGBT. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Apresentação de dança da Pimenta Cia Jovem de Dança, com biulheteria revertida para a viagem do grupo a New York. Horário: 19h. Local: Palácio Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 35, pelo sympla.
Evento dedicado ao café, com worshops, palestras, campeonato, degustação e música ao vivo com Novelo. Até sábado (20). Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Vitória (estacionamento). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Em 13 restaurantes e docerias do balneário da Serra. Até domingo (21), e de 25 a 28 de setembro, próximo fim de semana. Preços: R$ 40 (opção salgada/individual) e R$ 20 (sobremesa).
Com feira de agronegócio, rodeio show, parque de diversões, praça de alimentação e shows de Alemão do Forró, Netto Brito e muito mais. A festa segue até domingo (21). Horário: a partir das 19h30. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação. Entrada: gratuita.
Com Andin Soares, Primeira Classe e MLK 027. Horário: 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
+ Vinicius Bemtivi e DJ Zappie. Horário: 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Com a banda Intóxicos. Horário: 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h30.
Música ao vivo no Pub 426. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com ML da Vila, Koreia, Lukão, Gustavo O Brabo e Peteres. Horário: 22h. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Débora Fassarella. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
+ P$ycho e Masknobeat. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Com Edin, Belucio e Baduh. Horário: 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 35, pelo q2ingressos.
Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Curtição e DJ GC. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Maycon Sarmento, cantando Sorriso Maroto. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Trio Maracá, Gustavo Dingo, João VIctor do Acordeon, Maik Sulivan e Dj's Jhony e Felipe Urso. Horário: 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25.
Apresentação com audiodescrição. Horário: 19h30. Local: Teatro Virgínia Tamanini - Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro - Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo lets.events.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha na Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta