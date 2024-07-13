Thiago Martins, Regional da Nair e Caio Luccas agitam o sábado (13) no ES

Shows
Quintal do TG
Thiago Martins se apresenta a partir das 17h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Regional da Nair
A partir das 21h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Baile do Bruninho
Com Caio Luccas e DJ Bruninho, a partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 40 (pista/meia) e R$ 50 (camarote), à venda no site da Brasilticket.
Especial
Puxadinho Moxuara
O evento gratuito contará com nove bandas capixabas, aulões de forró e pagode, diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, a partir das 17h. Local: Espaço Multiuso, piso L4 do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita. No sábado, shows de Nesse Clima (19h30) e Comichão (22h).
Vilazinha Feira Hype
A partir das 15h, na Pousada Vilazinha. Rua Vasco Coutinho, 163, Vila Velha. Evento contará com arte, artesanato, gastronomia e shows. Atrações: Kinho Sucupira, do Clube Big Beatles. Gratuito.
Tradicional Italia Unita
No distrito de Guaraná, em Aracruz, de 11 a 14 de julho. Além de apresentações que ressaltam a cultura italiana, o evento reserva shows populares com grandes nomes da música capixaba. No sábado, show italiano com Grupo Italiamo (19h30), Cantoria folclórica italiana (22h30) e show com Luiza Andrade. Entrada gratuita.
Lançamento do livro A Metamorfose, de Franz Kafka
A partir das 16h, na Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Evento gratuito.
Ilha do Rock
Festival de rock com shows de Pirata, Replay, 90 Stone e Sheep & Parafina, cervejarias e food trucks. De 12 a 14 de julho. Horários: 17h às 22h (sexta), 12h às 22h (sábados e domingos). Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Festival da Baleia
Nos dias 13 e 14 de julho, na Praia da Guarderia, em Vitória. No sábado, a partir das 8h, com remada ecológica, feira sustentável e cine ambiental. Evento gratuito.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Do dia 12 a 21 de julho, com mais de 75 atrações e 30 oficinas dedicadas a instrumentos musicais, canto, práticas de conjunto, coral e danças típicas. No sábado, a partir das 12h e contará com Grupo Moxuara, Banda Lajota, Vanessa da Mata e Nano Vianna, em Domingos Martins.
Boulevard Geek XP
De 12 a 14 de julho, a partir das 14h, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Classificação livre. No sábado, conta com Rewind, apresentações kpop, Desfile Cosplay, Random Play, Karaokê, Quiz Geek e Qual a música (versão anime).
I Love Pizza
De 9 a 21 de julho. Nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida. Veja matéria de HZ.
Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do ES
De 11 a 14 de julho. Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. No sábado, com Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung, apresentação da Associação de Capoeira Lealdade e Força Elber Freitas, Arraiá Terra Nostra e Tony Viola.
Baladas e festas
Vila Show Samba
Com Simplicidade do Samba, PagodeDu e DJ Hugo Beats, a partir das 19h, Vila Show Samba. R. Itapemirim - Anchieta. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Luau Chorou Bebel
Com Chorou Bebel, a partir das 17h, Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Nossa Tardezinha - Linhares
A partir das 17h, no Cerimonial Imperial. Av. José Francisco Carminati Bacheti - Planalto, Linhares. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets.
Tardezinha do Diego Beats
Com Breno & Bernado, Sama Júnior, Diego Beats, Japa, Koreia e Jess Benevides, a partir das 14h, no Silvas Restaurante Beach Club. Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30, á venda no site da Zigtickets.
Dry Sessions
Com André Prando, no DryCat Destilaria Urbana. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1627 - Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 45, à venda no site da Zigtickets.
Rolê do WS
Com Glauco e Matheus Fernandes, a partir das 22h, no Verdinho Bar Universitário, em Cachoeiro de Itapemirim, ES-482, Km 5, Morro Grande. Ingressos: R$ 30, à venda no site da LeBillet.
Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá
A partir das 19h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos a partir de R$ 300, à venda no site da Icones.
Selva Latino-America
Com banda El Bando, a partir das 22h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Massiva
Com Miss Tacacá, Bravado, Caic, Tonico e Ysa, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Fuzuê
Com Cris, Arthur Prates, Menário, Jxxse e Lunnão, no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
5 Anos Barlavento
Com Plano B, Anderson Baduh, Pedro Costa e Felipe Loureiro. A partir das 18h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Comemoração Dia Mundial do Rock
Com Papa Roach, Delftones e Korn, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos no site do Clube do Ingresso.
Na Conta do Abreu
Com LeqSamba e Pagode do Abreu, a partir das 17h, no Repique Vix. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Seu Samba
Com Curtição e Pagolife, no Bartuque Vix, a partir das 22 horas. Gratuito. Rua José Cassiano dos Santos, 69, Fradinhos.
Eletrônica
Com DJ Renato Vervloet, no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Com Rubinho Lira e Banda com o show Alma Brasileira. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa 154, Centro, Vitória. Mais Informações: (27) 99963-2104.
Samba do Joca
Com Juca, na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Hoje é dia de Samba Rock, bebê!
No Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi.
Pop & MPB
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Beatles X Stones
Com Edesio Fabbri, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Primeira Classe e Leozinho, a partir das 21h. No Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até ás 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Som no Praia
Show ao vivo Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de água viva - Circuito do fundo do mar - Historinha do tubarão - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Férias Espetaculares
Espetáculo teatral Os Três Porquinhos. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Retirada de ingressos no site do Shopping. Gratuito.
Férias Montserrat
Recreação gratuita com brinquedos antigos. Horário: das 14h às 17h. Local: Piso L3, Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos gratuitos no site da Sympla.
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 17 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
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