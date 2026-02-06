Editorias do Site
Thiago Martins, Maurício Manieri, Caçadoras do K-pop e muito mais no pré-carnaval

E tem mais: festivais de verão, Prainha Vive, Parque Aberto e muitos blocos de rua agitam o Espírito Santo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 07:00

Sexta (06)

  • Thiago Martins

    Thiago Martins

    Atração do Camarote Vix, no Sambão do Povo. Além dele, os DJs Beleite e Leandro Netto animam os foliões. 

  • Brizz

    Pagode do Abreu apresenta Luau do Abreu. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Entrada: R$ 20 a partir das 19h. 

  • Maurício Manieri vai fazer show no Espírito Santo

    Maurício Manieri

    Apresentação do projeto Classics, com sucessos da carreira e hits dos anos 70, 80 e 90. Horário: a partir das 20h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Entrada: a partir de R$ 150, pelo blueticket.

  • Flavia Mendonça se apresenta em live no Instagram da TV Gazeta a partir das 19 horas

    Cachoeiraço

    Com Bloco Tsunami, Vinicinho do Cavaco e banda, Terra Samba e Flávia Mendonça. Horário: a partir das 19h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.

  • Cantor e compositor Jefinho Faraó

    Guarapari Music Festival

    Com Anderson Ventura, Pagode e Cia e Jefinho Faraó e Funk Retrô. Horário: a partir das 17h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita. 

  • Pagode de Verão

    Com D’Moleque e Sem Medida. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana - Quiosque Encontro da Ilha. Entrada: gratuita até às 21h.

  • Arena de Verão Jacaraípe

    Com Kadu Vieira e Brutaiada. Horário: a partir das 19h30. Local: Praça Encontro das Águas. Entrada: gratuita.

Sábado (07)

  • Grupo Samba Junior

    Camarote Vix

    Com Samba Júnior, Bero Costa e Leandro Netto, além de open bar premium. Local: Sambão do Povo, Vitória.

  • Brizz

    Com Forró Raiz no especial Alceu Valença. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.

  • Cantor Frazão

    Prainha Vive

    Com bloco Balança Penha, Frazão, Jefino Faraó e DJ Vinny. Horário: a partir das 15h. Local: Parque da Prainha. Entrada: gratuita.

  • Cachoeiraço

    Com concurso de Rei Momo e Rainha, Bloco Tsunami, Charles Vicentin, Pagode do Dudu, Banda Agitaê e Filipe Fantin. Horário: a partir das 17h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.

  • Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival

    Guarapari Music Festival

    Com Luau do Casanova, Pele Morena e Magioni. Horário: a partir das 17h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita.

  • Glauco grava seu primeiro DVD nesta quinta (3)

    Arena de Verão Jacaraípe

    Com Leley do Cavaco e Glauco. Horário: a partir das 19h30. Local: Praça Encontro das Águas. Entrada: gratuita.

  • Roda de Samba Júnior - Mãe Joana

    Com Samba Júnior e Choppsamba. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Entrada: couvert no local.

  • Clássicos Sertanejos

    Com Zé Felipe & Romário, Luiz Lemos, Jossé Lopes e Ramom Resende. Horário: a partir das 19h. Local: Cerimonial Manguinhos. Entrada: R$ 20.

  • Capixabinha Festival

    Com pintura facial, oficinas, brincadeiras, show nacional com Bob Zoom e muito mais. Horário: a partir das 10h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Festival de Verão de Nova Almeida

    Comm Josa, Laila Orlande e Banda Neon 027. Horário: a partir das 18h. Local: Praça dos Pescadores. Entrada: gratuita.

  • Festival de Verão de Manguinhos

    Com Juliano Couto e Nelson Rufino. Horário: a partir das 19h30. Local: Vila de Mnaguinhos. Entrada: gratuita.

  • Festival Aracruz Praia e Sol

    Com Alex e Jefferson, O Flavynho, Tomaê e Gabriela Avila. Horário: a partir das 17h. Local: Barra do Sahy. Entrada: gratuita.

Domingo (08)

  • Forró na Marina

    Com Deco Bandeira, Maik Clandestino, Gustavo Pingo e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Marina Bay Vix. Entrada: R$ 25, pelo clubedoingresso.

  • Caçadoras do K-pop

    No palco, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey revelam suas identidades secretas de caçadoras para proteger os fãs de uma ameaça sobrenatural. Unidas pela força da amizade e da sororidade, elas precisam encarar um desafio épico: enfrentar uma boy band rival formada por demônios disfarçados. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo blueticket.

  • Dona Fran

    Prainha Vive

    Com Ronnie Silveira, Vityu e Moreatti, Dona Fran, Cadu Caruzo e DJ Ralph Pitanga. Horário: a partir das 15h. Local: Parque da Prainha. Entrada: gratuita.

  • Cachoeiraço

    Com Carnapet e Tina Show com o Bloco Batatinha. Horário: a partir das 16h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.

  • Breno e Bernardo

    Guarapari Music Festival

    Com Pedala Samba, Flávia Mendonça e Breno e Bernardo. Horário: a partir das 18h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita.

  • Capixabinha Festival

    Com pintura facial, brincadeiras, show nacional com Diário de Mika e muito mais. Horário: a partir das 10h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Parque Cultural Casa do Governador

    Parque Aberto

    Com oficinas, espetáculos, aulão de samba kids e muito mais. Horário: das 8h às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada no site do local.

  • Festival Aracruz Praia e Sol

    Show de Alinne Rosa, a partir das 15h30, na Barra do Sahy. Em Santa Cruz, apresentações de Cia Dançart Mix, OjuObá e Tstinha, a partir das 14h. 

