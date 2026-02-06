Thiago Martins, Maurício Manieri, Caçadoras do K-pop e muito mais no pré-carnaval

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 07:00
Atração do Camarote Vix, no Sambão do Povo. Além dele, os DJs Beleite e Leandro Netto animam os foliões.
Pagode do Abreu apresenta Luau do Abreu. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Entrada: R$ 20 a partir das 19h.
Apresentação do projeto Classics, com sucessos da carreira e hits dos anos 70, 80 e 90. Horário: a partir das 20h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Entrada: a partir de R$ 150, pelo blueticket.
Com Bloco Tsunami, Vinicinho do Cavaco e banda, Terra Samba e Flávia Mendonça. Horário: a partir das 19h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.
Com Anderson Ventura, Pagode e Cia e Jefinho Faraó e Funk Retrô. Horário: a partir das 17h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita.
Com D’Moleque e Sem Medida. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana - Quiosque Encontro da Ilha. Entrada: gratuita até às 21h.
Com Kadu Vieira e Brutaiada. Horário: a partir das 19h30. Local: Praça Encontro das Águas. Entrada: gratuita.
Com Samba Júnior, Bero Costa e Leandro Netto, além de open bar premium. Local: Sambão do Povo, Vitória.
Com Forró Raiz no especial Alceu Valença. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Com bloco Balança Penha, Frazão, Jefino Faraó e DJ Vinny. Horário: a partir das 15h. Local: Parque da Prainha. Entrada: gratuita.
Com concurso de Rei Momo e Rainha, Bloco Tsunami, Charles Vicentin, Pagode do Dudu, Banda Agitaê e Filipe Fantin. Horário: a partir das 17h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.
Com Luau do Casanova, Pele Morena e Magioni. Horário: a partir das 17h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita.
Com Leley do Cavaco e Glauco. Horário: a partir das 19h30. Local: Praça Encontro das Águas. Entrada: gratuita.
Com Samba Júnior e Choppsamba. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Entrada: couvert no local.
Com Zé Felipe & Romário, Luiz Lemos, Jossé Lopes e Ramom Resende. Horário: a partir das 19h. Local: Cerimonial Manguinhos. Entrada: R$ 20.
Com pintura facial, oficinas, brincadeiras, show nacional com Bob Zoom e muito mais. Horário: a partir das 10h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: gratuita.
Comm Josa, Laila Orlande e Banda Neon 027. Horário: a partir das 18h. Local: Praça dos Pescadores. Entrada: gratuita.
Com Juliano Couto e Nelson Rufino. Horário: a partir das 19h30. Local: Vila de Mnaguinhos. Entrada: gratuita.
Com Alex e Jefferson, O Flavynho, Tomaê e Gabriela Avila. Horário: a partir das 17h. Local: Barra do Sahy. Entrada: gratuita.
Com Deco Bandeira, Maik Clandestino, Gustavo Pingo e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Marina Bay Vix. Entrada: R$ 25, pelo clubedoingresso.
No palco, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey revelam suas identidades secretas de caçadoras para proteger os fãs de uma ameaça sobrenatural. Unidas pela força da amizade e da sororidade, elas precisam encarar um desafio épico: enfrentar uma boy band rival formada por demônios disfarçados. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo blueticket.
Com Ronnie Silveira, Vityu e Moreatti, Dona Fran, Cadu Caruzo e DJ Ralph Pitanga. Horário: a partir das 15h. Local: Parque da Prainha. Entrada: gratuita.
Com Carnapet e Tina Show com o Bloco Batatinha. Horário: a partir das 16h. Local: Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuita.
Com Pedala Samba, Flávia Mendonça e Breno e Bernardo. Horário: a partir das 18h. Local: Av. Celso Bastos Couto. Quadra 112, Praia do Morro – Guarapari, lado do Parque Filadélfia. Entrada: gratuita.
Com pintura facial, brincadeiras, show nacional com Diário de Mika e muito mais. Horário: a partir das 10h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com oficinas, espetáculos, aulão de samba kids e muito mais. Horário: das 8h às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada no site do local.
Show de Alinne Rosa, a partir das 15h30, na Barra do Sahy. Em Santa Cruz, apresentações de Cia Dançart Mix, OjuObá e Tstinha, a partir das 14h.
Para conferir a programação completa dos blocos de rua que acontecem no Espírito Santo, acesse a ferramento HZ NA FOLIA.
