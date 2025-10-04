The Calling, Jota Quest, CPM 22, Nando Reis e Casaca agitam o sábado (4) no ES

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09:00
The Calling (Internacional),
Jota Quest,
Raimundos,
CPM22,
Nando Reis e
Debrix. Entrada: a partir das R$ 130, pelo site Zig Tickets. Horário: a partir das 11h. Local: Praça do Papa, Enseada do Suá.
Espetáculo com os tenores Marcello Venucci, Tenor Leone e Cajunior, acompanhados por orquestra regida pelo Maestro Renato Misiuk, recriando a tradição da música italiana em estilo crossover que mistura ópera e musicais. Horário: abertura às 19h e início às 20h. Entrada: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória.
Evento cultural e gastronômico que celebra a tradição da banana com shows musicais, concursos, recreação e atrações para toda a família. Data: sábado (4) e domingo (5). Sábado (4): Banda de Congo (16h); Abertura oficial com autoridades (17h); Desfile e escolha da Princesa da Banana (18h); Maycon Jovi (20h30); Colibris do Forró (22h). Local: Cachoeirinha – zona rural de Cariacica. Entrada: gratuita.
Programação: O dia começa às 9h com o tradicional desfile de rua. Às 10h30, apresentação cultural com o Grupo Encantar, seguida de almoço típico às 11h. O palco recebe Le Farfalle ao meio-dia, Grupo I Primi Granelli às 14h e Toni Boni às 14h30. Às 15h acontece o tradicional Tombo da Polenta, seguido de apresentações culturais às 16h30. À noite, os portões reabrem às 19h, com shows da Banda Brasitália às 21h, Israel & Rodolffo às 23h e Raione à 1h, encerrando às 3h. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.
Naju (19h), Toca Barão (20h30); Mustang 66 (22h). Horário: 19h. Entrada: gratuita
Local: Praça Mário Elias da Silva, Jardim Camburi, Vitória.
Evento gastronômico terá muitas delícias regionais de pratos de R$ 35 a R$ 45, tirolesa e shows de Trio Chorão, Regional da Nair, entre outros. Atrações: Trup Passarim do Brasil (16h), Weverson Pessoti, Power Trio (17h), Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar (17h30), Trio Chorão (18h45), Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar (19h30), STM (20h30), Regional da Nair (22h). Data: de quinta (2) a sábado (4). Endereço: Bairro Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita.
Feira literária com lançamentos de livros, mesas-redondas, oficinas, contação de histórias e apresentações culturais
Horário: 9h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha.
Apresentações das bandas de congo de Vila Velha + show com Banda Casaca e Jura Fernandes. Horário: a partir das 18h. Entrada: gratuita. Local: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha.
Uma feira dedicada a peças únicas, raridades e objetos cheios de história. Horário: 9h às 16h. Local: Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.
Atrações: Samba Júnior e Choppsamba. Entrada: R$ 30 antecipado, Zig Tickets. Horário: 17h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória.
Noite de forró e pagode para animar o público. Horário: a partir das 18h. Abertura do evento (20h), Forró Muá (23h), Pagode com Só Resenha (1h). Local: Barra do Riacho, Aracruz. Endereço: Avenida da Conceição, s/n, Barra do Riacho.
Sábado de samba e brasilidades com o Grupo Curtição em tributo ao Exaltasamba e Fundo de Quintal. Horário: a partir das 16h. Entrada: gratuita até 17h30 | Após 17h30: R$ 30. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Com DJ Karine Nunes (13h). Entrada: gratuita. Recreação Infantil: R$ 20 por criança (13h às 16h). Pagode 90 com 522 (16h). Entrada: R$ 40, pelo Zig Tickets. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Back To The Past e Duets. Horário: às 17h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Espetáculo inspirado na trajetória de Milton Nascimento, com temas como respeito às diferenças, adoção, família e amizade, além de clássicos como Coração de Estudante, Travessia e Maria Maria. Horário: às 15h. Entrada: esgotados. Local: Teatro Universitário, Vitória. Sessão extra: às 11h. no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória. Entrada: esgotada.
Inspirado em Manoel de Barros, espetáculo de teatro de animação que celebra a infância com poesia e trilha original. Entrada: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia, comerciário ou meia solidária), R$ 13 (conveniado), R$ 15 (comerciante). Horário: às 18h. Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória (Vitória). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exibição dos filmes A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar, 25’, livre), Manoel Loreno: Improviso e Paixão (Enzo Rodrigues, 22’, 10 anos) e A Outra Filha (Erik Avilez, 25’, livre). Após a sessão, haverá roda de conversa com os realizadores. Data: até 1 de novembro, de quarta a sábado, às 19h30. Local: Sala de Cinema Marien Calixte, do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: ingressos gratuitos, disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e no site Lets Events.
Exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Entrada: ingressos à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. Horário: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, com imagens antigas da cidade em preto e branco. Horário: das 9h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Encontro de jogos de tabuleiro modernos, com diversão analógica para amigos e famílias. Horário: das 9h às 19h.
Local: Masterplace Mall, Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Entrada: gratuita.
Oficina de pintura para crianças com o artista Rodrigo Coutinho (GOODS), autógrafos, venda de revistas e quatro ilustrações exclusivas do bairro. Haverá também distribuição de balões personalizados para os pequenos. Horário: 10h às 12h. Entrada: gratuita. Local: Gelato Borelli, Praia do Canto, Vitória.
Contação de estórias com a pedagoga e pesquisadora Adélia Oliveira, dentro da programação especial de outubro da Casa Cousa, em homenagem ao mês das crianças. Horário: 10h. Local: Casa Cousa, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta