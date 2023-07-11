Terça (11) tem exposições e diversão para as crianças no ES; agenda

Exposições
Novos Viajantes
A exposição reúne obras em desenho, pintura e fotografia de 34 artistas do Espírito Santo, que evidenciam a importância de assegurar a manutenção dos mais diversos biomas para o equilíbrio do planeta. No Palácio Anchieta -Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: de terça às sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]. Até o dia 10 de setembro.
Prosas Literárias
Com Gabriel Barbosa, com o tema-titulo "Literatura: modos de fazer". A partir das 19h no espaço Thelema, na Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada grátis.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha, com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Visitação: de terça a domingo das 08h30 às 17h30. Rua Luciano das Neves, 14, Vila Velha. Entrada gratuita. Até 30 de julho.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade a partir do diálogo do Acervo do MAES com a coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Horário de visitação às terças (de 10h às 13h); Quartas (de 14h às 17h) Quintas e Sextas ( 13h30 às 17h). Agendamentos pelo link. Até 26 de novembro.
E eu, Mulher Preta
E Eu, Mulher Preta? Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e feriados das 10h às 16h. Até 12 de agosto.
Músicas ao vivo
Samba do Sol
Na casa de Bamba, a partir das 20h, na Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert não informado. Reservas via WhatsApp 27 99663-2104.
Diversão
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3, no shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada: R$59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação do shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e aos domingos, das 11h às 21 h. Valores: R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis.
Jump Trampolim Park
Na Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira pelo aplicativo com antecedência de 12h por R$ 60, meia entrada por R$ 65 e entrada inteira por R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo pelo aplicativo com antecedência de 12h por R$ 70, meia entrada por R$ 75 e entrada inteira por R$ 150.
Brinquedolândia
De 11 de julho à 29 de agosto na Praça do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Valores: opções de R$ 30 para 1 a 15 minutos, R$ 35 para 16 a 30 minutos e R$ 60 para 60 minutos. Após 30 minutos, há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos adicionais. A idade máxima permitida é de 13 anos, e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, assim como crianças com necessidades, essas têm direito a um desconto de 50%.
Museu do Videogame
No shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Até 16 de julho, na praça de eventos, no piso L1. De segunda a sábado das 15h às 21h; domingo e feriado das 14h às 20h. Entrada gratuita.