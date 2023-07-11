Terça (11) tem exposições e diversão para as crianças no ES; agenda

De 11 de julho à 29 de agosto na Praça do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Valores: opções de R$ 30 para 1 a 15 minutos, R$ 35 para 16 a 30 minutos e R$ 60 para 60 minutos. Após 30 minutos, há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos adicionais. A idade máxima permitida é de 13 anos, e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, assim como crianças com necessidades, essas têm direito a um desconto de 50%.