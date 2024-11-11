Stevie B, Raça Negra e Fest Gastronomia agitam o sábado (16) no ES

Especial
Fest Gastronomia
Com Banda Blitz (21h30), Serginho MPB (13h30), Samba Soul (16h), Cadu Caruzo (18h), Back To The Past (23h15) e DJ Zappie (no intervalo das atrações). Horário: a partir das 11h. Ingressos: R$ 60 (meia e meia solidária) e R$ 120 (inteira). Local: Álvares Cabral - Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Feira de Adoção Pet
Feira de Adoção de animais. Horário: de 12h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Shows
Raça Negra - 40 anos
Com a turnê 'O Mundo Canta Raça Negra'. A noite será marcada por grandes sucessos, como "Cheia de Manias", "É Tarde Demais", "Deus Me Livre", "Quando Te Encontrei", "Cigana" e muito mais. Ingressos: a partir de R$ 135 (meia e pista), confira no site Blue Tickets. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória.
O Baile dos Sonhos
Com Stevie B, Noel, Nyasia, Freestyle, Samuel, Connie, Lydia Lee Love, Spanish Fly, Rodney-o, Mc Shy-D, Gucci Crew II, Mc Luscious, Gigolo Tony e K.J.” An Da’ Fellas na Matrix, a partir das 20h. Ingressos a partir de R$ 50 (lote promocional), pelo site Bilheteria Digital. Rua Rio Branco, 229, Cariacica.
Festas e baladas
Pagode da Giica
Diretamente da Rocinha, Gica vai comandar o pagode com seu carisma e energia no Embrazado. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) pelo site Zig Tickets. Local: Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória.
ArtSamba Chopp Clube Iriri
Com ArtSamba (Part. Especial), Tiago Lucca (Show Completo), Matheus Emis (Show Completo), Géssica (Part. Especial), DJ Brahim no Iriri Praia Clube. Horário: a partir das 19h. Ingressos (4° lote): R$ 50. Avenida Dom Helvécio, s/n - Iriri, Anchieta.
Ronchi Music Paradise
Música eletrônica com Jeff Ueda, Jess Benevides, Monia Lombardi e Leandro Prata no Ronchi Pub. Ingressos (1° lote): R$ 50 (inteira) pelo site Zig Tickets. Horário: a partir das 21h. Rua Nona Elvira P Modolo, Pedra Azul, Domingos Martins.
Milgrau
Eletrônica, POP e Funk no Bolt com Luna Ross, Sabino, Faria e Pepeu, a partir das 23h. Entrada: R$ 30 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Fluente 13 anos
Estilos diversos com DJ Paranoia (SP), Leo Monteiro (RJ), Monia Lombardi, Mathilda, Karolla, Bravin e Titânia, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: R$ 40 a noite toda. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Não sufoque o artista
Com Phi, Asiat, Temponi, Paraguassu, Thomas e Perales na A Selva, a partir das 22h. Ingressos: R$ 20 (2° lote), R$ 25 (3º lote). Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Zoe
Com Izo, Ohanna, Jota Netto e Keff na Boate Garden, a partir das 22h. Ingressos (1° lote): R$ 50 pelo site App Gueder. Avenida Champagnat, 620, Vila Velha.
Sambar I love
Com Primeira Classe, Leqsamba, Curtição, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Resenha do Cosvosk e Nesse Clima, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 21h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Repique Samba Lounge
Com Leq Samba e Freelance, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Aniversário Ubando
Aniversário da banda Ubando, com Macucos e Samba Crioulo no Oásis Beach Club, a partir 19h. Ingressos (1° lote): R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 72 (solidário). Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitoria
Gustavo Braz na A Oca
Voz e violão com Gustavo Braz (samba, samba-rock, MPB e samba raiz) na A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Ivan Zilok na A Oca
Choro, Bossa e MPB com Ivan Zilok na A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
The Hollywood Club
Com The Hollywood Club, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos no Enredo Botequim. Aberto de quarta a sábado, a partir das 17h. Música ao vivo a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
GAP
Com Grupo Atração de Pagode com Flavinha Mendonça no Barlavento, a partir das 17h. Entrada: R$ 25 com nome na lista. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória
Casa de Bamba
Com Raimundo Machado e grupo (samba) na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Já Gamei convida André Prando
Já Gamei convida André Prando (samba), às 16h, no Brizz. Ingressos: R$ 20 pelo Zig.Tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória.
Pop & Brasilidade na Curva
Com Vinicius Caranga, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Circo do Noel
Apresentação circense contorcionismo, handstand e monociclo. Data: sábado (16). Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Oficina de biscoito de Natal. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal – Circo do Noel
A decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1,além de uma Árvore de Natal de 12 metros de altura e um brinquedão com piscina de bolinhas para as crianças. O cenário também tem escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Atrações gratuitas: visitação à decoração e brinquedo gira gira, escorrega de madeira, pula pula, banco instagramável. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Árvore de Natal, urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. As crianças poderão escrever suas cartas para o Noel e depositá-las na caixa de correio encantada. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Além disso, os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no espaço disponível para fotos. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita.
Apresentação de Balé infantil – Uma Viagem ao Fundo do Mar
50 crianças de 4 a 15 anos coordenadas pelas professoras Karol Martins e Karol Ganda irão apresentar o Espetáculo Uma Viagem ao Fundo do Mar, a história encantadora sobre uma menina sonhadora que vive em uma vila costeira e sonha em conhecer o fundo do mar. Data: sábado (16). Horário: sessões às 16h e 17h. Local: Shopping Moxuara. Gratuito, com a doação de 1kg de alimento não perecível. Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
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