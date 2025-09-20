Sorriso Maroto, João Neto e Frederico e Rubel são atrações do sábado (20)

Alemão do Forró em Guarapari

A cidade de Guarapari comemora 134 anos com festa neste final de semana. No segundo dia de evento, no sábado, a programação começa com fit dance às 17h e termina com um show de Alemão do Forró. Data: 19 a 22 de setembro. Sexta (17h), Sábado (17h), Domingo (17h) e Segunda (21h). Local: Avenida Celso Bastos Couto, ao lado da Igreja Católica, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.

