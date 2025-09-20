Editorias do Site
Sorriso Maroto, João Neto e Frederico e Rubel são atrações do sábado (20)

E não para aí! O dia ainda conta com Festival Agita, Circuito de Cerveja Artesanal, aulão de dança e roda de samba no Mãe Joana

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:14

Especial

  • Festival Agita

    Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 15h, com show de Macakids às 17h e Clube Big Beatles às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.

  • Cerveja

    Circuito de Cerveja Artesanal

    Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 16h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.

  • Samba dos Bentos

    Roda de samba, DJ e atração para as crianças. Horário: a partir das 14h. Local: Praça do Multishow – Ilha dos Bentos. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla e doação de 1kg de alimento.

  • Festival da Baleia

    Com remada, feiras, atividades infantis, DJ, apresentações de congo, chorinho e Regional da Nair. Até domingo (21). Horário: a partir das 8h. Local: Praia da Guarderia. Entrada: 1kg de alimento não perecível.

  • Rolimã Racing

    15ª edição do Rolimã Racing, tradicional corrida de rolimã com mais de 70 participantes, incluindo pilotos de outros estados. Horário: sábado e domingo, 20 e 21 de setembro de 2025, das 8h às 22h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Avenida Hermínio Blackman – Bairro da Penha, Vitória.

Shows

  • Grupo Sorriso Maroto

    Sorriso Maroto - As antigas

    Turnê de despedida do Sorriso Maroto no Estádio Kleber Andrade. Meia (6° lote): R$ 160, R$ 170 (solidária). Inteira: R$ 320. Outras opções no site (ingresse.com). Horário: 17h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.

  • Cantor Rubel

    Rubel

    Rubel acaba de lançar “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, seu quarto disco de carreira que chegou com nove faixas, sendo elas composições autorais, uma versão brasileira de um tema mexicano de El David Aguilar e um cover do Radiohead. Ingressos esgotados. Horário: 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Teatro Glória, Centro, Vitória.

  • Noite das Delicinhas

    A Noite das Delicinhas está chegando com uma explosão de música e diversão! Line-up: DJ Luciano Silva Claudinei Forrozeiro. Show Nacional: Gabriel Gava. Ingressos: R$ 50 (2° lote), R$ 90 (área vip). Horário: a patir das 21h. Local: São José, km 156, 156, Antigo coração sertanejo , São José Ibatiba.

  • A dupla João Neto e Frederico

    João Neto e Frederico

    A cidade de São Mateus celebra 481 anos de história com muita música, rodeio, tenda cultural e feira agropecuária. No sábado (20), se apresentam João Neto e Frederico, Tatá Gomes, Long Dong, Ju Marques, e Jô e Letícia. Funcionamento: 18 a 21 de setembro. Rodeio: 19h30; Praça de Alimentação: 17h; Pavilhão de Negócios: 14h às 00h; Parque de Diversão: 14h; e Shows: às 19h30. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação, São Mateus. Entrada gratuita.

  • Alemão do Forró fará show de encerramento da turnê da Joelma no ES

    Alemão do Forró em Guarapari

    A cidade de Guarapari comemora 134 anos com festa neste final de semana. No segundo dia de evento, no sábado, a programação começa com fit dance às 17h e termina com um show de Alemão do Forró. Data: 19 a 22 de setembro. Sexta (17h), Sábado (17h), Domingo (17h) e Segunda (21h). Local: Avenida Celso Bastos Couto, ao lado da Igreja Católica, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.

Música ao vivo

  • Show de Paulinho Pedra Azul

    Show de voz e violão do cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra Azul, que promete uma apresentação intimista após mais de 40 anos de carreira como artista independente, e 30 álbuns lançados. Horário: 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 100, pelo onticket.

  • Jungle

    Com DJ Pivete e Álice, além de Bravin e Phi. NO térreo, especial House Music com Dani B e Marilds. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória

    Toca na Selva

    Com Vhoor, DJ Karolla, Barol Beats, DJ Brenda e muito mais. Horário: 22h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.

  • Matrix Mix

    Com D'Moleque, Primeira Classe, DJ Thamy, Leqsamba, Brenin, Kiko da Vila e Dhiego Viana. Local: Matrix Shows. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: geral free até às 23h45.

  • Especial Jorge Aragão

    Com Samba Crioulo e DJ Maholic. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.

  • Rock da tarde

    Com Vix You - Codplay Tribute. Horário: 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Som no Praia

    Com Genesis Madeira. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Sambar I Love

    Com Primeira Classe, D'Moleque, Plano B e Dj Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.

  • Pagode no Gordinho

    Com Nesse Clima, D' Bem com a vida e DJ GC. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 21h.

  • Roda de Samba - Mãe Joana

    Roda de samba com Samba Júnior e Primeira Classe. Horário: às 17h. Ingressos: R$ 30 (antecipado), disponíveis no Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha, Av. Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi, Vitória.

Dança

  • O Jardim Encantado

    Apresentação de dança do Ballet Franciene Bastianelle com participação dos alunos do Projeto Ballet Colina. Horário: 19h. Local: Shopping Montserrat – Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: grauita.

  • Aulão do Bem

    Aulas de balé para iniciantes e praticantes de todas as idades, idealizado por Lu Fernandez e apadrinhado por Ana Botafogo. Horário: em duas turmas: das 10h30 às 11h45 ou das 12h30 às 13h45. Ingressos: toda a renda revertida para o Instituto Corpo e Mente; inscrições na Escola Pimenta Dance. Local: Escola Pimenta Dance – Rua Marquês de Olinda, 12, Jardim da Penha, Vitória.

Teatro

  • De Bem Com a Via

    Espetáculo teatral De Bem Com a Via, da Cia Palco Sobre Lona, com linguagem circense para orientar crianças sobre segurança no trânsito. Horário: às 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque Botânico da Vale, Vitória.

Exposição

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

