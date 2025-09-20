Sorriso Maroto, João Neto e Frederico e Rubel são atrações do sábado (20)

Reporter / [email protected]
Com música, gastronomia e atrações infantis e circenses. Até domingo (21). Horário: a partir das 15h, com show de Macakids às 17h e Clube Big Beatles às 19h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.
Com oito cervejarias artesanais da região, música ao vivo, opções gastronômicas e feira de artesanato. Horário: a partir das 16h. Local: Center Norte Conceição. Endereço: R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Entrada: gratuita.
Roda de samba, DJ e atração para as crianças. Horário: a partir das 14h. Local: Praça do Multishow – Ilha dos Bentos. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla e doação de 1kg de alimento.
Com remada, feiras, atividades infantis, DJ, apresentações de congo, chorinho e Regional da Nair. Até domingo (21). Horário: a partir das 8h. Local: Praia da Guarderia. Entrada: 1kg de alimento não perecível.
15ª edição do Rolimã Racing, tradicional corrida de rolimã com mais de 70 participantes, incluindo pilotos de outros estados. Horário: sábado e domingo, 20 e 21 de setembro de 2025, das 8h às 22h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Avenida Hermínio Blackman – Bairro da Penha, Vitória.
Turnê de despedida do Sorriso Maroto no Estádio Kleber Andrade. Meia (6° lote): R$ 160, R$ 170 (solidária). Inteira: R$ 320. Outras opções no site (ingresse.com). Horário: 17h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.
Rubel acaba de lançar “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, seu quarto disco de carreira que chegou com nove faixas, sendo elas composições autorais, uma versão brasileira de um tema mexicano de El David Aguilar e um cover do Radiohead. Ingressos esgotados. Horário: 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Teatro Glória, Centro, Vitória.
A Noite das Delicinhas está chegando com uma explosão de música e diversão!
Line-up:
DJ Luciano Silva
Claudinei Forrozeiro.
Show Nacional: Gabriel Gava. Ingressos: R$ 50 (2° lote), R$ 90 (área vip). Horário: a patir das 21h. Local: São José, km 156, 156, Antigo coração sertanejo , São José
Ibatiba.
A cidade de São Mateus celebra 481 anos de história com muita música, rodeio, tenda cultural e feira agropecuária. No sábado (20), se apresentam João Neto e Frederico, Tatá Gomes, Long Dong, Ju Marques, e Jô e Letícia. Funcionamento: 18 a 21 de setembro. Rodeio: 19h30; Praça de Alimentação: 17h; Pavilhão de Negócios: 14h às 00h; Parque de Diversão: 14h; e Shows: às 19h30. Local: Parque de Exposições de São Mateus, bairro Aviação, São Mateus. Entrada gratuita.
A cidade de Guarapari comemora 134 anos com festa neste final de semana. No segundo dia de evento, no sábado, a programação começa com fit dance às 17h e termina com um show de Alemão do Forró. Data: 19 a 22 de setembro. Sexta (17h), Sábado (17h), Domingo (17h) e Segunda (21h). Local: Avenida Celso Bastos Couto, ao lado da Igreja Católica, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
Show de voz e violão do cantor e compositor mineiro Paulinho Pedra Azul, que promete uma apresentação intimista após mais de 40 anos de carreira como artista independente, e 30 álbuns lançados. Horário: 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 100, pelo onticket.
Com DJ Pivete e Álice, além de Bravin e Phi. NO térreo, especial House Music com Dani B e Marilds. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Vhoor, DJ Karolla, Barol Beats, DJ Brenda e muito mais. Horário: 22h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Com D'Moleque, Primeira Classe, DJ Thamy, Leqsamba, Brenin, Kiko da Vila e Dhiego Viana. Local: Matrix Shows. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: geral free até às 23h45.
Com Samba Crioulo e DJ Maholic. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Com Vix You - Codplay Tribute. Horário: 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Genesis Madeira. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Primeira Classe, D'Moleque, Plano B e Dj Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.
Com Nesse Clima, D' Bem com a vida e DJ GC. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 21h.
Roda de samba com Samba Júnior e Primeira Classe. Horário: às 17h. Ingressos: R$ 30 (antecipado), disponíveis no Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha, Av. Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi, Vitória.
Apresentação de dança do Ballet Franciene Bastianelle com participação dos alunos do Projeto Ballet Colina. Horário: 19h. Local: Shopping Montserrat – Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: grauita.
Aulas de balé para iniciantes e praticantes de todas as idades, idealizado por Lu Fernandez e apadrinhado por Ana Botafogo. Horário: em duas turmas: das 10h30 às 11h45 ou das 12h30 às 13h45. Ingressos: toda a renda revertida para o Instituto Corpo e Mente; inscrições na Escola Pimenta Dance. Local: Escola Pimenta Dance – Rua Marquês de Olinda, 12, Jardim da Penha, Vitória.
Espetáculo teatral De Bem Com a Via, da Cia Palco Sobre Lona, com linguagem circense para orientar crianças sobre segurança no trânsito. Horário: às 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque Botânico da Vale, Vitória.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
