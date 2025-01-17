Shows de Pedro Sampaio, João Gomes e Buchecha agitam a sexta (17) no ES

Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 21h. Valores: Passaporte branco – 2 horas -R$120 (inclui arena kids, cama elástica, escalada e trenzinho). Passaporte vermelho – 2 horas – R$180 (inclui acesso à arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcade, jogos de mesa e kart (limitado em 4 rounds). Passaporte azul – 2 horas – R$150 (inclui arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcades, jogos de mesa e kart (limitado em 2 rounds). Passaporte black – 2,5 horas – R$250 (inclui arena kids, Área 51, trenzinho, nerf, arcades, kart, Ice Bar, escalada, jogos de mesa, cama elástica e Air Soft). Local: piso L2, ao lado do cinema. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.

