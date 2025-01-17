Shows de Pedro Sampaio, João Gomes e Buchecha agitam a sexta (17) no ES

Shows
Pedro Sampaio + João Gomes
Show com Pedro Sampaio e João Gomes no Multiplace Mais. Horário: 22h. Ingressos: a partir de R$ 110 (meia entrada). Endereço: Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
Festival Delírio Tropical
Com DJ Negana (15h30), Roça Nova com participação de Zé Maholics (16h), Rodrigo CX com participação de Plantada (17h20), Rastaclone (18h40), Lordose pra Leão (20h40), Supercombo (22h30). Entrada gratuita. Local: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Praia de Itapuã.
Buchecha
Show de The Roquers (20h) e Buchecha (22h), que vai cantar sucessos como "Quero te Encontrar" e "Nosso Sonho" na Arena de Verão. Entrada gratuita. Endereço: Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Especial
Ensaio da Boa Vista
A Independente de Boa Vista realiza o ensaio na orla partir das 19h, em Cariacica. Endereço: Orla de Cariacica.
Festa de São Benedito e São Sebastião
A tradicional festa de São Benedito e São Sebastião promete animar o município de Fundão nos dias 17, 18 e 19 de janeiro. Nesta sexta-feira tem show de Tati Azevedo (21h30) e Banda Comichão (23h30). Entrada gratuita. Endereço: Parque da Cidade, Rua major Blay, Centro.
31º Festival de Cinema de Vitória
O 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante reúne cinema e música no litoral capixaba. Filmes: Tarsilinha, dirigido por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19 h. Entrada gratuita. Endereço: Praia de Castelhanos, na Avenida Beira Mar, 2310, Guanabara, Anchieta.
Festas e baladas
Verão Mex 2025
Com Pagode do Frazão, Pedro e Luan (sertanejo), Dj Big (eletrônico e funk) no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Brava Stage
Com Illusionize, Fatsync e Duarte no Brava Beach Club. Ingressos: a partir de R$ 100 (meia entrada), pelo site Zig.Tickets. Horário: 22h. Avenida Meaípe, S/N, Enseada Azul, Guarapari.
The Bolt
Com Nand, Lunnão, Bravado, Titânia no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk Generation
Noite de funk na Boate Garden com Edin, Lukão, ML da Vila e Jotta e Luh. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) pelo Zig.Tickets. Horário: 23h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro, Vila Velha.
Forrozada Boa
Com Trio Xamego (SP), Pipoca Show (AL) e DJ Léo Cabelinho (SP) no Recreio dos Olhos. Ingressos: R$ 30 pelo site Sympla. Horário: 22h. Endereço: Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, Vitória.
I am The Samba
Com Samba Jr. e D'Bem com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Ingressos: R$30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
After Itaúnas
Com Banda Forró Raiz, João Pé de Serra, Alexandre Di Paulo e Maik Clandestino. DJ's Jhony & Felipe Urso no Correria Music Bar, a partir das 22h. Ingressos: R$20 (antecipado no 27 99645-7828) e R$25 na hora. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha.
As + Brabas
Com Tirza, Cris, Mel, Bruna Curty e Cybertrans, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Ritmado
Funk e eletrônico com JV de VV, Koreia, Belucio, 2N, ML da Vila, Bunny, Baduh, Lukão e pagode com Glauco, Plano B, Curtição, Lécio Soares e Sullen Nascimento no Barlavento. Horário: 18h. Entrada: R$ 30 até às 20h. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Marcelo Ribeiro Trio
Marcelo Ribeiro Trio + DJ Camarão no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Tiago Costa e grupo
Com Tiago Costa e grupo a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Trilha
Com Trilha no Pub 426, a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim, a partir das 20h. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Casa Caipora
Show de Jaw Witnes na Casa Caipora, a partir das 19h. Entrada gratuita. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Exposições
Gênesis
A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece. Período: até 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação até 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada: Gratuita.
Exposição Harry Potter
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
MarAmar
Abertura da mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Sonic Mountain Park
Atrações: Boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e a área de games. Valor: R$50 (60 minutos) + R$1,00 por minuto extra. Data: até o dia 25 de fevereiro. Local: Praça de Eventos do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Magic Ocean
Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 por 40 minutos. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Adventure Land
Atrações: Kids play com piscina de bolinhas, escorregadores, área baby e jogos eletrônicos. Horários: segunda a sábado, das 9 às 22h30, e domingo das 11 às 22h. Valor: R$35 por pessoa (tempo ilimitado) com direito a um acompanhante adulto gratuito. Jogos eletrônicos – R$5 por ficha. Local: Piso L2. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Six Entretenimento
Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 21h. Valores: Passaporte branco – 2 horas -R$120 (inclui arena kids, cama elástica, escalada e trenzinho). Passaporte vermelho – 2 horas – R$180 (inclui acesso à arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcade, jogos de mesa e kart (limitado em 4 rounds). Passaporte azul – 2 horas – R$150 (inclui arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcades, jogos de mesa e kart (limitado em 2 rounds). Passaporte black – 2,5 horas – R$250 (inclui arena kids, Área 51, trenzinho, nerf, arcades, kart, Ice Bar, escalada, jogos de mesa, cama elástica e Air Soft). Local: piso L2, ao lado do cinema. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Take Kids
Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Onde: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Colônia de Férias
Atrações: presença de monitores com brincadeiras de lego, espaço de leitura e pinturinha. Toda sexta apresentação a partir das 17h. Data: quartas, quintas e sextas do mês de janeiro. Horário: 16h às 20h Local: Praça Sul (ao lado da Decathlon). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Circo Portugal
Show circense no Circo Portugal em Guarapari. Ingressos a partir de R$ 20 pelo site Brasilticket. Funcionamento: segunda a sexta-feira: 20h30. Sábado: 18h e 20h30. Domingos e Feriados: 18h e 20h30. Avenida João Ricardo Haddad - Muquiçaba, Guarapari.
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