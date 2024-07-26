Shows de Alcione, Mart'nália, Poze do Rodo e Deive Leonardo agitam a sexta (26)

Shows
Antes e Depois
Show de Deive Leonardo com a turnê ‘Antes e Depois’ a partir das 20h. Classificação Livre. Abertura dos portões: 19h. Arquibancada: R$ 75 (meia), R$ 150 (inteira), R$ 85 (Promo 1 Kg de Alimento). Setor A: R$ 320. Setor B: R$ 260. Setor C: R$ 120 (Promo 1 Kg de Alimento), R$ 220 (inteira),R$ 110 (meia). Ingressos: de R$ 75 a R$ 320 no site. Arena Dom Bosco - Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301, Forte São João, Vitória.
Tendalab
Com DJ Zappie, Macucos, Aurora Gordon, Alcione, Mart'nália e Roberta de Razão na Ufes a partir das 19h. Gratuito. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Veja a matéria.
Baile do Pedro Schmid
Show de funk com Pedro Schmid e Poze do Rodo no Ilha Shows a partir das 22h. Pista (2° lote): R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 72 (meia solidária). Camarote (2° lote): R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia), R$ 108 (meia solidária). Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Flávio Venturini
Show com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Orquestra Filarmônica de Mulheres, Melina & Banda Talentos, Edy do Sax na Esquina da Cultura. Horário: não informado. Avenida Joaquim Silva Lima, Centro, Guarapari.
Especial
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
África em Nós
Festival da Cultura Negra da UNEGRO no Museu Capixaba do Negro. Data: 26, 27 e 28 de julho. Gratuito. Programação a partir das 14h. Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix às 15h. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Festival de Vinho do Boulevard
Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: 25 e 28 de julho e 01 a 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Veja a matéria.
Festas e baladas
Solta a Vibes
Pop, funk e eletro na A Selva a partir das 21h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Dando Sarrada
Pop BR, Funk, Remix com Cris, Cadu, Lunnão, Paraguassu, Arthur Prates no Fluente a partir das 23h. Entrada gratuita até 2h. Após, R$ 30 revertidos em consumação. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Disco Heaven
Com Bravin, Titânia, Bravado e Cuxa no Bolt a partir das 23h. Entrada gratuita até às 2h, após R$ 25 revertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
I am The Samba
Com Samba Jr, Frazão e DJ Chocolate no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Ingressos: R$30 (pista), R$50 (área VIP), lounges com a gerência. Pista free até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Tudo Vira Pagode
Com Pagolife, Primeira Classe, Gustavo Venturini e outros no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Moonshine
Com Moonshine e DJ Maria San no Brizz a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Oasis Rock Day
Back To The Past a partir das 20h, no Oásis Beach Club. Couvert: R$ 20. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Teatro
Ufes Slam
Apresentações de poesia. 2 anos do Coletivo e Projeto de Extensão “UFESLAM”. Inscrições para apresentações no local e por onde de chegada no Teatro Universitário, às 17h. Entrada gratuita. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Ricardo Brasil e Grupo Samba na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Dona Fran
Com Dona Fran no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quarteto Raiz
Com no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
MPB na Curva
Com Luisa Dutra no Clericot Café a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Piano jazz & bossa & MPB
Com Geremias Rocha na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Exposições
Entre a Terra e o Mar
Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: de 26 de julho à 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
A Persistência da Passagem
Exposição dedicada a observar a paisagem reelaborando em desenhos e fotografias no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: de 12 de junho a 11 de agosto. Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.