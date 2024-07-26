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Diversão

Shows de Alcione, Mart'nália, Poze do Rodo e Deive Leonardo agitam a sexta (26)

O dia ainda conta com Flávio Venturini, Festival Nacional Forró de Itaúnas, música ao vivo, festas, baladas e diversão em shoppings
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 09:00

Shows

Antes e Depois

Show de Deive Leonardo com a turnê ‘Antes e Depois’ a partir das 20h. Classificação Livre. Abertura dos portões: 19h. Arquibancada: R$ 75 (meia), R$ 150 (inteira), R$ 85 (Promo 1 Kg de Alimento). Setor A: R$ 320. Setor B: R$ 260. Setor C: R$ 120 (Promo 1 Kg de Alimento), R$ 220 (inteira),R$ 110 (meia). Ingressos: de R$ 75 a R$ 320 no site. Arena Dom Bosco - Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301, Forte São João, Vitória.

Tendalab

Com DJ Zappie, Macucos, Aurora Gordon, Alcione,  Mart'nália e Roberta de Razão na Ufes a partir das 19h. Gratuito. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Veja a matéria.

Baile do Pedro Schmid

Show de funk com Pedro Schmid e Poze do Rodo no Ilha Shows a partir das 22h. Pista (2° lote): R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 72 (meia solidária). Camarote (2° lote): R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia), R$ 108 (meia solidária). Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.

Flávio Venturini

Show com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Orquestra Filarmônica de Mulheres, Melina & Banda Talentos, Edy do Sax na Esquina da Cultura. Horário: não informado. Avenida Joaquim Silva Lima, Centro, Guarapari.

Especial

Festival Nacional Forró de Itaúnas

Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.

África em Nós

Festival da Cultura Negra da UNEGRO no Museu Capixaba do Negro. Data: 26, 27 e 28 de julho.  Gratuito. Programação a partir das 14h. Agatha Bencks, DaSilva, Lis Felix às 15h. Lançamento do livro: Mulher preta na política às 19h. Avenida República, 121, Centro, Vitória.

Festival de Vinho do Boulevard

Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: 25 e 28 de julho e 01 a 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Veja a matéria.

Festas e baladas

Solta a Vibes

Pop, funk e eletro na A Selva a partir das 21h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Dando Sarrada

Pop BR, Funk, Remix com Cris, Cadu, Lunnão, Paraguassu, Arthur Prates no Fluente a partir das 23h. Entrada gratuita até 2h. Após, R$ 30 revertidos em consumação. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Disco Heaven

Com Bravin, Titânia, Bravado e Cuxa no Bolt a partir das 23h. Entrada gratuita até às 2h, após R$ 25 revertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

I am The Samba

Com Samba Jr, Frazão e DJ Chocolate no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Ingressos: R$30 (pista), R$50 (área VIP), lounges com a gerência. Pista free até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória

Tudo Vira Pagode

Com Pagolife, Primeira Classe, Gustavo Venturini e outros no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Moonshine

Com Moonshine e DJ Maria San no Brizz a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Oasis Rock Day

Back To The Past a partir das 20h, no Oásis Beach Club. Couvert: R$ 20. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Teatro

Ufes Slam

Apresentações de poesia. 2 anos do Coletivo e Projeto de Extensão “UFESLAM”. Inscrições para apresentações no local e por onde de chegada no Teatro Universitário, às 17h. Entrada gratuita. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Música ao vivo

Casa de Bamba

Ricardo Brasil e Grupo Samba na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Dona Fran

Com Dona Fran no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Quarteto Raiz

Com no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

MPB na Curva

Com Luisa Dutra no Clericot Café a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Piano jazz & bossa & MPB

Com Geremias Rocha na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Exposições

Entre a Terra e o Mar

Mostra de pinturas e esculturas da artista Bianca Romano. Visitação: de 26 de julho à 27 de setembro. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 20h. Pousada Vilazinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

A Persistência da Passagem

Exposição dedicada a observar a paisagem reelaborando em desenhos e fotografias no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: de 12 de junho a 11 de agosto. Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Exposição SmartZoo

Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Diversão

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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